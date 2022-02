Nếu được gọi tên 1 cô gái thành công nhất năm 2021 chắc chắn người ta dễ dàng nhắc tới Nguyễn Thúc Thùy Tiên - đương kim Hoa hậu Hòa Bình Quốc Tế 2021.

Với việc chạm tay vào vương miện Hoa hậu - Thùy Tiên đã làm nên một điều kỳ diệu, trở thành đại diện đầu tiên của Việt Nam đăng quang tại đấu trường nhan sắc này. Luôn xuất hiện với nụ cười rạng rỡ và tràn đầy năng lượng, Thùy Tiên là cô gái may mắn nhất đêm chung kết với thông điệp đầy ý nghĩa: "Làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người".

Và một điều vô cùng trùng hợp, Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng là "quý cô tuổi Dần" - nhân vật được chúng tôi lựa chọn trong ngày đầu tiên của năm Nhâm Dần 2022.

Từ xưa tới nay, khi nhắc tới con gái tuổi Dần người ta sẽ nghĩ ngay tới hình ảnh một người phụ nữ có tính cách mạnh mẽ, nhanh nhẹn và xông xáo. Người tuổi Dần vô cùng dũng cảm, lại có tính cạnh tranh cao, không bao giờ chịu khuất phục trước người khác. Không chỉ vậy, người tuổi Dần thường là người có ước mơ và hoài bão lớn là luôn nỗ lực đạt được mục tiêu mà mình đặt ra.

Trò chuyện cùng Nguyễn Thúc Thùy Tiên chúng tôi cũng cảm nhận được phần nào sự mạnh mẽ, kiên cường và vô cùng nỗ lực của cô gái sinh năm 1998. Thùy Tiên chia sẻ, cô vốn là một người tự lập, luôn tự vạch ra cho mình những mục tiêu để phấn đấu và không bao giờ chịu đầu hàng số phận.

Với Thùy Tiên, nếu như một cánh cửa đóng lại thì việc mình nên làm là tìm kiếm một cơ hội mới, một cánh cửa mới chứ không phải buông tay chấp nhận số phận.





Với Tiên đó là một cảm giác không thể nào diễn tả nổi. Khi cái tên Thuỳ Tiên được xướng lên thì cảm giác rất vui, hạnh phúc và biết ơn. Đó là kết quả của sự nỗ lực của không chỉ riêng Tiên mà cả toàn bộ ê kíp.





Không, Tiên lúc ấy chỉ đặt mục tiêu là vào top 5 chung cuộc.





Tất nhiên rồi, khi hình ảnh của mình không chỉ là đại diện cho riêng Việt Nam mà còn là của quốc tế thì trọng trách rất lớn. Đó cũng sẽ là thử thách của Tiên trong hành trình sắp tới.





Tiên mất khoảng 9-10 buổi để học tiếng Thái và hoàn toàn là học online. Mặc dù học online nhưng Tiên vẫn được thầy giáo dạy đầy đủ nghe nói, đọc viết luôn. Có một câu chuyện nhỏ về quá trình học muốn chia sẻ mọi người là khi học tới phần viết thì khó quá trời nên Tiên đã xin thầy là 'cho em học ít phần viết thôi'. May mắn là tiếng Thái và tiếng Việt có nhiều từ phát âm khá giống nhau nên nếu chịu khó thì mọi thứ cũng tạm ổn.





Nỗ lực của Tiên từ Miss Grand Việt Nam cho tới Miss Grand International đã chứng minh được liệu vương miện này có phải là kết quả của vụ thương lượng ngã giá nào không. Hành trình đó chính là câu trả lời cho những nghi vấn này. Chứng minh được năng lực của Tiên, từ cô gái ít được ủng hộ trở thành người được bình chọn nhiều nhất ở các phần thi phụ. Chứng tỏ, khán giả đã công nhận sự cố gắng của Tiên.





Trước hết thì Tiên nghĩ, đánh giá đó không phải là quá sai. Thứ hai còn tùy theo suy nghĩ của người nói, may mắn là phần nhiều hay phần ít. Nếu mọi người nghĩ nó là phần nhiều thì cũng có buồn một chút. Nhưng đúng là họ nói không sai, bởi người ta còn nói học tài thi phận mà. Đã tới đêm chung kết thì không thể phủ nhận vấn đề may mắn, và Tiên công nhận mình là cô gái may mắn nhất đêm đó.





Tiên nghĩ mình là cô gái có sự dung hòa của mọi yếu tố. Có thể Tiên không phải là người cao nhất, đẹp nhất hay đi catwalk tốt nhất nhưng Tiên lại là cô gái dung hòa được tất cả các yếu tố. Không chỉ vậy, sự học hỏi và tiếp thu nhanh trong suốt quá trình đi thi của mình, cũng như sự xông xáo của Tiên ở trong tất cả công việc có thể là một điểm cộng. Nhìn vào sự nỗ lực của Tiên, BTC có thể thấy rằng Tiên là cô gái sẵn sàng trong mọi việc, lao động vì thương hiệu Hoa hậu Hoà Bình.





Tiên thật sự rất vui và hạnh phúc, Nawat không chỉ ưu ái mình Tiên đâu mà ông ấy luôn yêu thương các cô gái của mình, những cô gái đến từ Miss Grand Thái Lan, Miss Grand Việt Nam hay Miss Grand International.

Tiên nghĩ có 1 sự may mắn, mà cũng không biết có nên gọi là may mắn không nữa. Khi Tiên tham dự sự kiện thì vương miện phiên bản bị hỏng nên ông Nawat đã quyết định để Tiên mang vương miện chính thức trở về Việt Nam. Tiên nghĩ cũng một phần do các fan nước nhà đã dành sự yêu thương quá lớn cho Tiên và MGI nên ông Nawat đã dành cho Tiên những sự ưu ái như vậy.





Tiên không nghĩ là nâng đỡ, nếu dùng từ này thì có lẽ hơi sai vấn đề một chút. Tiên nghĩ bản thân mình phải có những tiêu chí phù hợp mới được lựa chọn đi thi. Tiên nghĩ anh Nam, chị Dung là những người làm trong lĩnh vực nhan sắc, họ có đủ kinh nghiệm để biết cô gái nào sẽ phù hợp với cuộc thi nhan sắc. Nói nâng đỡ thì không phải nhưng chắc chắn có những sự yêu thương và gửi gắm từ quý công ty dành cho Tiên.





Thời điểm mà tuyên bố chính thức sẽ trở thành đại diện của Việt Nam tham dự Miss Grand International thì Tiên cũng lường trước được những khó khăn mà mình nhận được cũng như những ý kiến trái chiều. Vì mình đã lường trước được mọi việc nên khi mọi thứ diễn ra cũng đón nhận dễ dàng hơn. Thậm chí, cái mình lường trước còn tệ hơn.

Hai ngày đầu tiên công bố Tiên thật sự không dám đọc bình luận, chỉ nói chuyện với fan của mình thôi. Thời điểm đó thay ảnh đại diện mình cũng không đọc bình luận nào hết vì rất sợ ảnh hưởng tinh thần. Sau khi ổn định tinh thần hơn mình mới vào xem rồi cũng đọc những ý kiến của mọi người và chắt lọc thông tin, cái nào đúng thì mình sửa, cái nào tiêu cực thì mình thôi.





Được mọi người nhận ra nhiều hơn, đó là điều khác biệt lớn nhất của Tiên. Ít nhất mọi người đã không còn gọi sai tên của Tiên làm một điều vô cùng đặc biệt rồi (cười -pv).





Lúc ở Thái mình cũng không nghĩ là được biết tới, vì ở một đất nước xa lạ thì không nghĩ sẽ có nhiều người biết mình. Có một lần Tiên đi ăn tối thì được mấy bạn fan ở bên Thái nhận ra. Họ có hỏi Tiên có phải Miss Grand International hay không và xin chụp hình. Các bạn fan Thái Lan cũng rất dễ thương, rất nhiệt tình và cũng giống như những bạn fan Việt Nam vậy. Fan Việt Nam thì đông hơn, và cũng "lầy" nữa. Mình nghĩ chắc một phần vì do có mình và các bạn fan xem nhau như người nhà bạn bè thân thiết nên rất thoải mái với nhau. Fan của Tiên còn hay đăng ảnh dìm hàng idol vô cùng dễ thương, mình cũng đăng story lại hay tương tác cùng mọi người.





Đó là chỗ ở tạm thôi chứ không phải chỗ mình ở luôn. Công nhận là chỗ đó nhỏ thiệt và ai cũng biết là nhỏ. Mấy bạn nhân viên cũng biết và họ đã tìm cho mình chỗ mới rồi. Khi mình từ Việt Nam quay lại Thái Lan sẽ đến chỗ mới luôn. Cũng do là dịch bệnh nên thời điểm sau đăng quang quá gấp rút chưa kịp đổi chỗ khách sạn.





Hiện tại thì Thùy Tiên chưa thấy có sự theo đuổi nào cả. (cười - pv)





Mối tình gần nhất đi nha, cái đó là cái người lần đầu tiên mình cảm nhận được một sự đồng điệu khi mà người ta nghe hết mọi thứ. Tiên là một người đã trải qua khá là nhiều điều nhưng người đó lại có một cuộc sống gia đình rất là êm đềm, hạnh phúc. Và khi người ta nghe được những câu chuyện, biết được sự khác nhau ở hoàn cảnh của mỗi người nhưng vẫn đồng điệu với mình về tâm hồn.

Tiên cảm thấy rằng sau khi mà mình chia sẻ như vậy mà người ta vẫn yêu thương và đồng cảm làm mình thấy tự tin hơn rất nhiều.

Có thể mình chưa chia sẻ với nhiều người nhưng hoàn cảnh gia đình cũng như những điều mà bản thân đã trải qua trong quá khứ đã khiến Tiên có khá nhiều sự tự ti. Sự tự ti đó có thể lúc mới gặp bạn không cảm nhận được nhưng khi nói chuyện với nhau thì có thể nhận thấy. Mỗi khi ở một mình hay trở về nhà sau khi bộn bề công việc mình lại hay suy nghĩ rồi đôi lúc tủi thân. Và may mắn, người đó đã cho Tiên cảm thấy tự tin hơn về bản thân mình rất là nhiều.





Có chứ, chắc chắn rồi.





Chỉ 4 chữ thôi, "có tâm có tài".





Cũng có chứ, mình cũng có giấc mơ về đám cưới của riêng mình. Tiên không thích tổ chức theo một cách hơi lễ nghi quá, chỉ thích là có những người bạn xung quanh, những người bạn thật sự thân với mình. Có thể là một chuyến đi xa nào đó, có thể là trên bãi biển hay là ở đâu đó mà chỉ có những người bạn thân, những người thật sự thân thiết với mình, cùng chia sẻ khoảnh khắc cực kỳ ý nghĩa này với nhau thôi. Xong tiệc thì mình quẩy với nhau chứ cũng không cần một lễ cưới quá là đông người hay là quá hoành tráng.





Tiên không đặt ra cho mình cột mốc hôn nhân, mình nghĩ quan trọng nhất là phải lấy đúng người, trễ hay là sớm không quan trọng.





Thực ra khi công bố là đại diện của Việt Nam đi thi thì mọi người cũng mới biết chứ Tiên cũng không có chia sẻ. Bởi Tiên là một người có tính tự lập từ nhỏ nên cũng không nói gì nhiều. Mọi người cũng nhắn tin và động viên Tiên cố lên thôi.





Cũng có một chút. Khi mà mình nổi tiếng hơn, nhận được nhiều sự chú ý thì cuộc sống xung quanh của mình cũng có những ảnh hưởng. Ví dụ như người trong nhà thân quen với nhau có thể không để ý lắm nhưng đi ra ngoài thì nhiều khi dễ bị suy nghĩ sâu xa.

Chẳng hạn như xuất hiện khung hình vài giây nào đó nhưng lại bị suy diễn là thế này thế kia… Tiên nghĩ điều này không ít thì nhiều sẽ bị ảnh hưởng.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên chúc mừng năm mới độc giả AFAMILY

Mẹ Tiên ăn chay trường, sức khỏe cũng yếu, mẹ cũng hay bị đau đầu. Hôm ấy, ở trong khán phòng không khí nóng, ngồi lâu nên mẹ mình cũng hơi mệt. Lúc đó ra ngoài thì gia đình Tiên, mọi người bên phía nội cũng hỏi han chăm sóc và cũng muốn đưa mẹ về. Tuy nhiên mẹ bị say xe nên cũng không muốn ngồi xe hơi về nên mới bắt xe ôm công nghệ.





Có một điều Tiên nhận thức được khi ở cái độ tuổi này và Tiên cũng đang cố gắng học tập để theo đuổi cái nhận thức đó chính là mình phải tôn trọng quan điểm và suy nghĩ đa chiều của từng cá nhân.

Mỗi một cá thể họ sinh ra có một môi trường sống khác nhau, có một lý tưởng sống khác nhau thì họ sẽ thành lập những cái tư tưởng, những suy nghĩ khác nhau. Mình không thể nào áp đặt những suy nghĩ của mình lên người khác được.

Cho nên ở vấn đề này Tiên nghĩ cái quan trọng nhất cái cá nhân đó họ muốn cái điều gì trong cuộc sống của họ. Vì họ là người lớn mà, họ đã đủ trưởng thành để có đủ trách nhiệm. Cái quan trọng là họ làm và họ phải chịu trách nhiệm với người đó. Vì mình là người ngoài mình đâu có ảnh hưởng đến cuộc sống của người ta đâu.

Người ta có sinh con hay không sinh con thì cũng đâu có liên quan gì tới mình đâu mà mình có thể đưa cái quan điểm của mình lên được. Cho nên cái quan trọng là họ làm và họ phải chịu trách nhiệm với những cái kết quả cho việc mà mình đã làm.





Bản thân Tiên cũng được sinh ra và lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn nhưng mà hiện tại mình vẫn phát triển tốt.

Cho nên mình nghĩ vấn đề quan trọng nhất là người mẹ có những tư tưởng và cách giáo dục con mình như thế nào chứ không phải là ngôi nhà trọn vẹn bố mẹ hay đơn thân. Nếu sống trong một gia đình mà người cha không yêu thương vợ con, người cha có như không có thì điều này cũng không tốt cho sự lớn lên của đứa trẻ. Mình nghĩ, ở bên cạnh con dù là ba hay là mẹ, hay cả ba và mẹ thì quan trọng nếu có cách giáo dục con tốt, có tư tưởng tốt thì họ sẽ nuôi dưỡng con mình trở thành một người tốt.





Có chứ, Tiên nói vậy không phải để khuyến khích mọi người trở thành mẹ đơn thân. Bởi vì Tiên cũng sinh ra trong hoàn cảnh như vậy nên vô cùng thấu hiểu. Thứ nhất là do hồi xưa thì gia đình mình cũng không khá giả gì nên có thể đây chỉ là trải nghiệm của riêng mình thôi, với những gia đình khá giả hơn thì có thể là khác hơn. Khi nhìn người ta có ba mẹ đưa đón khi ấy Tiên cũng buồn lắm. Lúc thì nhớ ba lúc thì nhớ mẹ.

Mình nghĩ là nếu những đứa trẻ ở trong gia đình thiếu cha hoặc mẹ thì có thể dù có kinh tế đủ đầy đôi khi ngồi ăn cùng ba hoặc mẹ họ sẽ thắc mắc tại sao gia đình mình không như mọi nhà. Đó chỉ là những suy nghĩ từ những gì mình trải nghiệm thôi, có thể với gia đình khác mọi thứ sẽ không như vậy.





Ngay từ khi ở Thái mình đã đăng bài lên facebook với mong muốn có thể tuyên truyền về vấn đề này. Khi livestream, Tiên cũng đã đề cập và thể hiện rất rõ quan điểm của mình. Tiên cũng kêu gọi mọi người rằng cái việc phát triển của mạng xã hội bây giờ là một cái thời cơ rất tốt để cho chúng ta thể hiện và bày tỏ rõ quan điểm của mình. Tiên là người dùng rất nhiều mạng xã hội để nói chuyện với mọi người cũng như fan hâm mộ của mình. Mạng xã hội vốn là con dao hai lưỡi, quan trọng là người sử dụng biết biến nó thành mặt tốt hay mặt xấu mà thôi.





Mình không biết điều đó, bình thường Tiên nghĩ là do mình xem quá nhiều video của bản thân trên tiktok nên mới thấy nhiều thôi, không nghĩ là nó viral. Tiên cảm thấy rất là vui khi mà những livestream, những cuộc nói chuyện tự nhiên nhất của mình lại được mọi người yêu quý như vậy.

Đó cũng là một điều mà mình mong muốn hướng tới, những mặt chân thật nhất chứ không phải chỉ là những hình ảnh hoàn hảo. Cũng muốn mọi người biết rằng em là hoa hậu nhưng cũng rất gần gũi, vui tính và hòa đồng với mọi người.

Xin cảm ơn những bạn độc giả của Afamily đã luôn theo dõi và đồng hành cùng Tiên, cũng mong là sẽ luôn nhận được sự yêu thương của mọi người trong hành trình sắp tới.













Bài viết: PA DUN - LEON Ảnh: Q.Đ, NVCC Thiết kế: Bi

