Trò chuyện đầu năm với 4 người trẻ về mục tiêu tài chính: "Dịch bệnh khiến tôi muốn cắt giảm chi tiêu và cho đi 10% thu nhập"

Tiền đóng một vai trò quan trọng trong quyết tâm thay đổi lối sống của nhiều người trong năm mới, vì vậy chúng tôi đã phỏng vấn 5 người để biết về các mục tiêu tài chính của họ cho năm 2022 và cách họ lên kế hoạch để đạt được chúng.

Chi phí sinh hoạt tăng cao và sự không chắc chắn về dịch bệnh chỉ là hai trong số những thách thức mà mọi người đang phải đối phó, vậy một số điều mà các cá nhân dự định làm trong năm nay là gì?

"Tôi sẽ cho đi 10% thu nhập của mình"

Martin Hall đã đăng ký quyên góp 10% thu nhập của mình cho các tổ chức từ thiện trong suốt quãng đời làm việc của mình.

Martin Hall, 25 tuổi, đã thực hiện một cam kết lớn cho năm 2022. Kỹ sư dữ liệu đến từ Manchester đã đăng ký quyên góp 10% thu nhập của mình cho các tổ chức từ thiện trong suốt quãng đời làm việc của mình. Hall đã tham gia Giving What We Can, một tổ chức khuyến khích các thành viên đóng góp từ 10% thu nhập trở lên cho các tổ chức từ thiện được cho là có tác động lớn.

Nó cung cấp thông tin để giúp các thành viên chọn nguyên nhân và tổ chức để quyên góp, đồng thời cung cấp danh sách các tổ chức từ thiện được cho là hiệu quả. Trang web cho bạn biết mức độ ảnh hưởng của khoản đóng góp 10% của bạn. Tất cả những người đã cam kết, bao gồm cả Hall được liệt kê trên trang web để khuyến khích những người khác cùng thực hiện hành động văn minh này.

“Tôi cảm thấy như một điều đúng đắn để làm. Tôi khá thoải mái và nhu cầu của tôi được đáp ứng, vì vậy 10% không tạo ra nhiều khác biệt. Một chiếc ô tô đẹp hơn hoặc nhiều thứ hơn không tạo ra nhiều khác biệt đối với tôi, trong khi tiền có thể ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người khác”.

"Tôi sẽ quản lý tài chính của mình tốt hơn và thu nhỏ chi tiêu"

Leila Hrycyszyn có kế hoạch đặt mục tiêu hàng tháng để cắt giảm chi tiêu.

Sau khi chuyển từ làm kinh doanh cá nhân sang thành lập công ty TNHH và thuê nhân viên đầu tiên, Leila Hrycyszyn, 32 tuổi, nói rằng năm nay cô có kế hoạch chặt chẽ hơn với tài chính của mình để chi trả tiền cho hóa đơn thuế.

"Tôi thường tiết kiệm một cách điên cuồng cho hóa đơn thuế của mình vào cuối năm. Tôi thường thấy mình đã tiêu gần hết tiền để trả cho các hóa đơn thuế hơn là bỏ tiền tiết kiệm dần trong suốt cả năm. Tôi cần quản lý tài chính của mình tốt hơn vì vậy vào đầu năm 2022, tôi dự định tự trả lương cho mình và sau đó gửi phần còn lại vào tài khoản tiết kiệm để thanh toán hóa đơn thuế. Tôi biết mình cần phải gửi tiền vào các tài khoản khác nhau"

Hrycyszyn, sống ở Alton, Hampshire, cho biết cô đã tập trung vào chi tiêu hơn là tiết kiệm trong vài tháng qua. “Tôi dự định cắt giảm và thực hiện một số kế hoạch thực tế, chẳng hạn như các mục tiêu hàng tháng để dừng chi tiêu của tôi,” cô nói.

"Tôi đang muốn tập trung hơn vào việc sử dụng tiền mặt"

Người biểu diễn và nhà giáo dục Tristan Verran đã bắt đầu sử dụng tiền mặt từ cuối năm 2021.

Tristan Verran, 49 tuổi, một nghệ sĩ biểu diễn và nhà giáo dục sống ở Plymouth, muốn dành năm 2022 để khám phá các cách giao dịch tốt hơn năm ngoái. -



Đối với anh, điều này có nghĩa là đi ngược lại quỹ đạo không dùng tiền trong thẻ và thanh toán nhiều hơn bằng tiền mặt. “Tôi thích tiền mặt,” anh nói.

"Nó có thể theo dõi được, quản lý tốt hơn và quan trọng, mọi người không biết bạn có bao nhiêu tiền".

Mặc dù chi tiêu tiền mặt có thể khó khăn vì nhiều hình thức thanh toán đang chuyển sang chỉ sử dụng thẻ, đặc biệt là trong khi dịch bệnh diễn ra.

Nhưng Verran vẫn lựa chọn phương pháp này vì cảm thấy tốt cho bản thân.





"Tôi đang thiết lập một quỹ hưu trí"

Alexis Bushnell muốn cải thiện tình hình tài chính của mình.

Alexis Bushnell, 33 tuổi, đang thực hiện sứ mệnh làm cho tài chính của mình có đảm bảo hơn. Sau khi chuyển từ miền Bắc nước Pháp đến St Athan, miền Nam Cardiff vào năm ngoái, Bushnell cần mở một tài khoản ngân hàng nhưng thay vì chọn một trong những ngân hàng lớn, cô đã chọn mở một tài khoản tại ngân hàng nhỏ.

Cô nói: “Các ngân hàng lớn nổi tiếng là không xanh, vì vậy tôi đã mở một tài khoản kinh doanh với Monzo, nhưng vào năm 2022, tôi dự định mở một tài khoản tiết kiệm với Triodos Bank và chia đều tiền của mình giữa hai bên. Tôi thích thực tế là trang web của Triodos rất thẳng thắn về việc họ quan tâm đến con người và hành tinh, và họ rõ ràng về việc họ đầu tư với ai”. Mục tiêu của Bushnell là gửi tiền vào lương hưu. Cô muốn nghỉ hưu vào năm 50 tuổi.

Theo theguardian

