Trò chuyện cùng con trai ruột của danh hài Hoài Linh - Võ Lê Thành Vinh: Chỉ cần bố lên tiếng thì tôi sẵn sàng bỏ tất cả để về Việt Nam

Rất nhiều năm về trước, bất kỳ chủ đề nào liên quan tới đời tư của nghệ sĩ Hoài Linh cũng trở thành đề tài thu hút rất đông sự quan tâm của dư luận. Nhưng đúng với tính cách thầm lặng của mình, Hoài Linh chưa từng chia sẻ bất kỳ điều gì liên quan tới đời tư.

Mãi đến một vài năm gần đây, người ta mới biết đến Võ Lê Thành Vinh, người được chính Hoài Linh khoe trên MXH khi tốt nghiệp Kỹ sư Cơ khí tại Mỹ, được nhận vào làm cho hãng hàng không American Airlines.

Ở tuổi 30, Thành Vinh không còn là cậu nhóc lon ton đứng trong cánh gà xem bố diễn. Thành Vinh của hiện tại đã trưởng thành và theo đuổi những giấc mơ của riêng mình dẫu cho nhiều người tiếc nuối cơ duyên với nghệ thuật của anh.

Ai cũng có ước mơ của riêng mình.

2020 đã khép lại, nếu để nói 1 điều gì đó về một năm đã qua, Thành Vinh sẽ chia sẻ gì?

Mỗi một năm trôi qua có lẽ với mỗi người sẽ có 1 ý nghĩa riêng. Với tôi, năm 2020 có lẽ là một năm nhiều tổn thất. Năm nay không chỉ ảnh hưởng lớn tới kinh tế và cuộc sống do dịch bệnh mà còn là một năm của sự mất mát người thân yêu.

Thành Vinh từng khiến rất nhiều người bất ngờ về việc trúng tuyển vào hãng American Airlines, hiện tại công việc này có gì thay đổi không?

Rất may mắn là trong tình hình dịch bệnh và rất còn nhiều điều khó khăn thì công việc của mình vẫn ổn định và không có gì thay đổi. Hiện tại Vinh vẫn đang làm việc tại hãng hàng không American Airlines.

Mặc dù dịch bệnh, các chuyến bay bị hoãn và ít đi rất nhiều nhưng các công đoạn sửa chữa hay bảo trì thì vẫn phải thực hiện đúng quy trình. Công việc này giúp cho khi hãng hàng không trở lại làm việc bình thường vẫn đam bảo an toàn và tuân thủ theo luật hàng không.

Thành Vinh có thể tiết lộ cụ thể hơn về công việc của mình được không?

Công việc hiện tại của tôi là Engineering Compliance. Nói đơn giản là xem xét lại những công đoạn sửa, bảo trì, và thiết kế lại máy bay sao cho đúng với luật hàng không tại Mỹ. Đồng thời làm việc với nhân viên chính phủ Mỹ FAA để giải quyết những vấn đề nếu có sai sót xảy ra.

Thành Vinh có niềm đam mê chụp ảnh từ bao giờ và tại sao lại quyết tâm theo đuổi nó như vậy?

Tôi có niềm đam mê nhiếp ảnh từ lúc mới bước chân qua Mỹ. Niềm cảm hứng với tôi ban đầu chỉ là chụp những tấm ảnh đường phố ở những nơi tôi đi qua. Lúc ấy chỉ đơn giản như ghi lại những kỷ niệm, những nơi mình đặt chân tới, những khung cảnh mà mình gặp được. Sau này, tôi được tặng một chiếc máy ảnh và bắt đầu gắn bó với niềm đam mê từ đó.

Tôi từng vô cùng hạnh phúc khi lần đầu làm “nhiệm vụ” chụp ảnh trong đám cưới của một người bạn. Cảm xúc khi mình cầm chiếc máy ảnh, ghi lại nụ cười hạnh phúc của bạn bè khiến tôi cảm nhận được niềm vui thực sự của mọi người.

Cũng từ đó, tôi dần dần tìm thấy niềm đam mê khi dùng chiếc máy ảnh của mình ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc đó. Bởi với tôi, khoảnh khắc - moment là điều mà không thể nào lặp lại lần thứ 2. Đó cũng là một trong 3 ý nghĩa có trong tên công ty tôi: 3M.

Trên kênh Vo Le Thanh Vinh Official của bạn, có thể dễ dàng tìm thấy những đoạn video về cuộc sống hàng ngày của Vinh. Phát triển theo hướng Vlogger có phải là mục tiêu của Thành Vinh?

Thật sự ra Vinh làm vlog không phải để kiếm tiền như mọi người nghĩ đâu. Vinh muốn được chia sẻ những kinh nghiệm du lịch của mình đến tất cả các mọi người mà thôi.

Mục đích của Vinh chỉ là có thể hi vọng giúp đỡ phần nào cho những người có ý định đi du lịch những thông tin cần thiết, giải đáp giúp mọi người những băn khoăn như: ăn gì ngon, chụp hình ở đâu đẹp, phương tiện giao thông nào rẻ, ở đâu tiện nhất cho việc đi lại…

Lý do thứ 2 đó chính là khi đi du lịch và làm vlog thì bản thân tôi có thể tự trải nghiệm, và cảm nhận những vẻ đẹp của nơi mình đến thay vì nhìn hình ảnh trên mạng. Kênh youtube của Vinh ra đời vì những nguyên nhân đơn giản như vậy thôi.

Lớn lên trong bầu không khí nghệ thuật, bản thân Thành Vinh cũng sở hữu giọng hát không kém ai. Nhưng có vẻ showbiz không phải là điều hấp dẫn đối với bạn?

Thực ra Vinh bị ảnh hưởng nhiều lắm. Máu nghệ thuật gần như chảy trong huyết quản vì cả gia đình đều làm nghệ thuật. Nhưng dù vậy, ai cũng có ước mơ và cuộc đời riêng của mình. Từ bé, Vinh đã biết mình thích và mơ ước điều gì nên khi trưởng thành Vinh quyết định làm điều mình muốn. May mắn rằng cả gia đình và bố Hoài Linh đều ủng hộ nên Vinh cảm thấy mình càng có nhiều động lực hơn.

Nói thật nhé, có bao giờ Vinh có tiếc khi không bước chân vào showbiz khi sở hữu điều kiện tốt như vậy?

Nghề sân khấu là phước phần và phải có duyên với tổ nghiệp, không phải nói muốn là có thể làm được. Chính vì thế, Vinh nghĩ số phận và duyên đến với mình như thế nào thì mình cũng nên thuận như vậy, đừng nên cưỡng cầu hay hối tiếc. Tôi cảm thấy cuộc sống đã vô cùng ưu ái cho tôi rất nhiều may mắn và thành công rồi. Tôi không muốn mình tham lam.

Bố là người quan trọng nhất!

Bước vào tuổi 30, theo Thành Vinh, điều quan trọng nhất trong cuộc sống là gì?

Con người ta khi bước vào mỗi giai đoạn cuộc đời đều có cho mình những quan điểm khác nhau. Khi còn nhỏ, điều mà tôi quan tâm là chuyện học hành.

Còn ở tuổi 30, điều quang trọng nhất với tôi có lẽ là cố gắng lập nghiệp, sống đạo đức và dành thời gian cho người thân trong gia đình. Chứng kiến những sự mất mát càng làm tôi thêm trân quý hơn khoảng thời gian quý báu ở cạnh người thân của mình.

Ắt hẳn Thành Vinh nhận được không ít câu hỏi về dự định kết hôn từ người thân hoặc họ hàng, bạn bè khi bạn bước vào tuổi 30?

Theo tôi thì gặp nhau và ở với nhau là duyên số. Duyên số tới đâu thì tới đó thôi. Gặp người có duyên và nợ sẽ thành vợ chồng.

Còn bố Hoài Linh, đã bao giờ giục con trai nên “yên bề gia thất"?

Điều này là tất nhiên rồi. Nói mỗi lần nói chuyện luôn. Nhưng mà duyên tới đâu mình đâu biết được. Thôi thì lại nói như mọi người, tùy duyên vậy.

Một “nửa kia" sở hữu tính cách hay ngoại hình thế nào sẽ khiến Thành Vinh rung động?

Tôi chưa bao giờ đặt ra cho mình một khuôn mẫu về người nào đó cả. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là gặp ai đó khiến bản thân mình yêu thích thì đó chính là rung động thôi.

Trước đây, Thành Vinh từng tiết lộ rằng điều anh tự hào nhất không phải mình giỏi thế nào, mà là chưa bao giờ để bố phải buồn phiền vì bản thân. Đến thời điểm hiện tại, anh còn duy trì được điều này không?

Gia đình là một cái bóng quá lớn so với Vinh nên từ nhỏ đến giờ Vinh luôn phải tự nhủ một điều rằng phải sống thật tốt để không những mọi người yêu quý mà còn làm cho gia đình vui và tự hào.

Hiện tại thì bố rất vui và tự hào khi Vinh tự lập như bây giờ. Tất nhiên, chẳng ai có thể nói trước mình sẽ hoàn hảo thế nào ở tương lai. Cũng chẳng có thể nói trước ngày mai sẽ ra sao. Nhưng có một điều chắc chắn đó chính là Vinh sẽ luôn cố gắng để bố không phải lo lắng hay buồn lòng vì mình.

Thời gian gần đây, sức khoẻ của nghệ sĩ Hoài Linh là điều mà rất nhiều người hâm mộ quan tâm. Thành Vinh có nghĩ tới việc sẽ trở về Việt Nam và sống cùng bố hay không?

Với Vinh, bố là người quan trọng nhất. Chính vì thế, chỉ cần bố lên tiếng thì Vinh sẵn sàng bỏ tất cả để quay về.

Lời dạy thấm thía nhất mà bố Hoài Linh từng nói với Thành Vinh là gì?

Con hãy xem bố như là tấm gương.

Theo Thành Vinh, cuộc sống hạnh phúc nghĩa là gì?

Có lẽ là đơn giản thôi, cuộc sống hạnh phúc là biết cách chấp nhận với hiện tại và những gì mình đang có và biết đâu là đủ. Chỉ có như vậy thì mình mới hạnh phúc được.

Bạn chờ đợi gì ở năm 2021 sắp tới?

Năm 2021 là một năm đầy hi vọng. Tôi hi vọng dịch bệnh sẽ nhanh chóng lùi xa, cuộc sống của mọi người sẽ trở lại bình thường. Lúc ấy, tôi có thể về Việt Nam thăm bố và gia đình, bạn bè. Và hi vọng năm 2021 sẽ có nhiều dự án hơn để những anh em trong team 3M của Vinh có thể làm việc bù lại cho năm 2020.

Cảm ơn Thành Vinh, chúc bạn một năm 2021 ngọt ngào và rực rỡ.