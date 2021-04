Trinh sát làm 'bảo mẫu' và giọt nước mắt của người mẹ phạm tội

Trinh sát làm “bảo mẫu”

Ngày 5/4, Công an TP Vinh (Nghệ An) đang hoàn tất hồ sơ khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Chung (SN 1988, trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), Trần Thị Thương (SN 1996, trú tại phường 4, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Trước đó, ngày 30/3, trinh sát nắm được thông tin, tối cùng ngày, Nguyễn Thị Chung và đồng bọn sẽ thực hiện giao dịch ma túy tại một khách sạn (thuộc phường Hà Huy Tập, TP Vinh). Đến khoảng 22h, một người phụ nữ bước vào khách sạn như đặc tả của trinh sát nhưng trên tay lại bế theo một đứa trẻ khoảng 2 tuổi.

Trần Thị Thương tại CQĐT.

Khi người phụ nữ thả đứa bé xuống đất để nhận phòng, trinh sát áp sát còng tay đối tượng trong khi một chiến sỹ nữ được phân công tiếp cận, phân tán sự chú ý của cháu bé, tránh việc đứa trẻ bị hoảng sợ. Tuy nhiên khi bị bắt, người phụ nữ ngồi bệt xuống đất khóc khiến đứa bé hoảng sợ khóc thét theo.

Công an xác định danh tính người phụ nữ là Trần Thị Thương; thi giữ tại chỗ 2kg ma túy đá. Còn đối tượng Nguyễn Thị Chung cũng bị bắt giữ tại một quán nước thuộc phường Bến Thủy (TP Vinh). Thương giao “hàng” xong sẽ hội họp và bắt xe khách trở về Quảng Trị.

Theo Đại úy Nguyễn Thị Thanh Huyền (Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Vinh) kể lại:

"Tại thời điểm xuất hiện ở khách sạn, con của Trần Thị Thương không có quần mặc do quá trình ngồi trên xe khách, bé tè dầm ướt hết. Đêm khuya, không cửa hàng nào còn mở nên chúng tôi phải tranh thủ tạt về nhà, lấy quần áo của con lên cho bé mặc tạm".

Các chiến sỹ Công an thành phố Vinh làm "bảo mẫu".

Tại CQĐT, điều tra viên lấy lời khai của các đối tượng còn cháu bé được giao cho 3 cán bộ nữ của đội chăm sóc. Hai ngày liên tiếp, trong khi chờ người thân đến đón, các trinh sát đội phòng chống ma túy Công an TP Vinh trở thành "bảo mẫu". Được mua quần áo mới, đồ chơi mới, cháu bé dần trở nên thân thiết với các cô, các chú cảnh sát.

"Thuận lợi là cả 3 chiến sĩ đều đang nuôi con nhỏ nên có kinh nghiệm trong chăm sóc bé. Sau khi dỗ dành bé ăn uống, tắm rửa, ru ngủ, cả 3 phải thay nhau bế ẵm bởi chỉ cần rời tay, thằng bé lại dậy khóc.

Đặc thù công việc phải xa nhà, nhiều hôm đánh án, phải gần sáng mới về tôi yên tâm vì có ông bà và chồng hỗ trợ chăm con. Đằng này thằng bé không có ai thân quen ở đây, lại phải xa mẹ nên không chịu ăn, không chịu ngủ. Lúc đó ai cũng mệt nhưng đều động viên nhau cố gắng để bù đắp phần nào cho thằng bé. Nó có tội tình gì đâu!", Đại úy Dương Thị Ngọc Hà chia sẻ.

Giọt nước mắt hối hận của người mẹ phạm tội

Trần Thị Thương khai nhận, người chồng nghiện ma túy nên Thương thường xuyên bị đánh đập, khổ nhục, người phụ nữ này ôm 2 đứa con về nhà ngoại. Không có việc làm, Thương đành giao con gái đầu cho chồng chăm sóc, còn mình nuôi con trai 2 tuổi. Trong thời gian ly thân, Thương tham gia vào một đường dây cho vay nặng lãi nhưng bị lừa và ôm một khoản nợ.

Khó khăn về tài chính, Thương được Chung thuê đi giao ma túy, tiền công là 10 triệu đồng. Do không nhờ được ai trông con nên Thương đành mang theo đứa bé.

Giọt nước mắt muộn màng của Thương.

Sau một đêm lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra, lãnh đạo Công an TP Vinh cho phép còng chân Thương thay vì còng tay. Cháu bé cũng được vào với mẹ. Đứa bé hồn nhiên khoe với mẹ quần áo mới, bánh kẹo được các cô chú cảnh sát mua cho.

"Có chồng nghiện ngập, em hiểu ma túy tàn phá bao nhiêu gia đình như thế nào. Vậy mà, không hiểu sao lúc Chung nói đi giao ma túy em không nghĩ được gì cả. Giờ thì em mang tội, làm khổ con, có hối hận cũng không kịp nữa rồi", Thương khóc.

Ngày 1/4, sau 2 ngày chăm sóc, đơn vị đã bàn giao cháu bé cho người nhà đưa về Quảng Trị nuôi dưỡng.