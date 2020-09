Trình dược viên độc thân có thu nhập gần trăm triệu và sở hữu 2 căn hộ cho thuê nhưng vẫn thuê trọ 3 triệu/tháng

Khi nhắc tới câu chuyện đầu tư kinh doanh của chị Nguyễn Thị An, 29 tuổi ở Nam Định, không một đồng nghiệp nào không khâm phục. Tuy nhiên một số người tỏ ra ngạc nhiên khi thấy chị An có trong tay thu nhập khủng mà vẫn chấp nhận đi thuê trọ nhà 3 triệu/tháng.



Đem lời thắc mắc này tới hỏi chị An, chị cười rất tươi bảo: "Thực ra ai cũng thích được sống trong ngôi nhà riêng to rộng của mình cả. Thế nhưng xét về điều kiện hiện tại còn đang độc thân của tôi, sống ở căn hộ chung cư nhỏ như đang sống vẫn đáp ứng được hết nhu cầu của bản thân.

Khi nào lập gia đình, tôi sẽ chuyển về nhà mới. Bên cạnh đó, nhờ sống ở những căn hộ nhỏ cho người độc thân như thế này mà tôi đã mua được đất, xây nhà và có tiền tích lũy dù chưa lập gia đình".

Chị An kể, chị tốt nghiệp trường đại học Dược Hà Nội. Dù học 5 năm nhưng ngay từ năm thứ 2 chị đã đi làm thêm cho các tiệm spa, bệnh viện và nhà thuốc tư nhân để lấy kinh nghiệm.

Ngoài ra, để tiết kiệm tiền, chị An thuê trọ cùng 2 người bạn cùng lớp nữa. Do đó, suốt những năm sinh viên, chị chẳng những không phải nhờ cậy người thân mà còn tự kiếm tiền ăn học.

Vẫn đi thuê nhà nhưng cô trình dược viên này tiết kiệm mua đất xây nhà cho thuê. Ảnh minh họa.

Tốt nghiệp Đại học xong, chị An đi làm trình dược viên cho một công ty dược với lương tháng khởi điểm 10 triệu đồng. Sau đó, nhờ năng động tìm các công việc làm thêm khác, thu nhập của chị đã tăng lên gấp 2-3. Đến thời điểm hiện tại, thu nhập của chị đã tăng lên 40-45 triệu/tháng.

Để tiện lợi và phù hợp hơn với công việc hiện tại sau khi ra trường, chị An không thuê trọ cùng với bạn bè mà chuyển ra thuê trọ tại một căn hộ chung cư mini tại Vạn Phúc Hà Đông. Căn hộ chung cư mini này chỉ có diện tích 30m2 nhưng có công trình phụ khép kín. Đặc biệt, căn hộ này chỉ cách chỗ làm của chị An khoảng 5 km nên hàng ngày chị đi làm khá thuận tiện.

"Ở trọ tại căn hộ này, dù phòng ốc chỉ nhỏ nhắn nhưng cũng có ban công nhỏ để tiện lấy ánh sáng và phơi đồ. Ngoài ra, bên ngoài căn hộ cũng có chợ, công viên, trường học, sân bóng rất tiện lợi cho ăn uống và vui chơi hàng ngày. Hơn nữa việc đi lại hàng ngày vào trung tâm Hà Nội chỉ mất tầm 10-15 phút", chị An kể.

Khi dọn vào ở căn hộ mini cho người độc thân này, chị An cho biết chủ trọ đã trang bị sẵn những tiện ích cơ bản như: tủ bếp, giường ngủ, tủ quần áo,… Để tiện lợi hơn cho cuộc sống sinh hoạt, chị An chỉ phải bỏ tiền ra mua sắm thêm một số vật dụng như: Tivi treo tường, máy giặt, tủ lạnh, bàn làm việc.

"Chỉ cần mua sắm một vài thiết bị và vật dụng gia dụng cho căn hộ là không khác gì một căn hộ gia đình gọn gàng và đẹp mắt, tiện nghi. Đặc biệt giá thuê trọ cũng rất phải chăng. Những năm trước tôi tới ở, giá thuê trọ chỉ 3,6 triệu đồng. Cách đây 2 năm, giá thuê trọ lên 4 triệu/tháng", chị An chia sẻ.

Ngoài thu nhập từ công ty, do là trình dược viên nên chị An nhận thêm một số các công việc làm thêm khác. Chính bởi thế, công việc này hàng tháng cũng cho chị thêm thu nhập 10 triệu nữa. Tổng thu nhập của chị luôn ở mức từ 40-45 triệu đồng tùy tháng.

Suốt 7 năm ra trường và đi làm, mỗi tháng cả tiền nhà, tiền điện nước và ăn uống hàng ngày, chị An cho biết chỉ chi tiêu khoảng 10 triệu đồng/tháng: "Vì bận công việc và làm việc cả ngày cuối tuần nên mình cũng không có thời gian tụ tập bạn bè nhiều. Mà có tụ tập với các đồng nghiệp hay anh em trình dược, mình đều đưa về nhà ăn lẩu vừa ấm cúng vừa tiết kiệm. Vì thế mỗi tháng chi tiêu tất tần tật cũng chỉ hết khoảng 10 triệu đồng".

Với số tiền còn lại khoảng 25-30 triệu đồng/tháng, chị An dành hết gửi tiết kiệm để có 1 khoản tiền lớn mua đất: "Năm 2017, sau khi ra trường và đi làm được 3 năm, tôi tích cóp được số tiền 1,1 tỷ đồng. Vì thế tôi quyết định mua một mảnh đất thổ cư 32m ở Yên Phúc, Hà Đông với giá 1,1 tỷ. Sau đó quyết định thế chấp mảnh đất vay tiền ngân hàng 500 triệu để xây nhà 2,5 tầng với 4 phòng trọ khép kín và có sân phơi. Khi xây xong, tôi cũng bắt đầu cho khách thuê với giá 2 triệu/căn.

Tổng mỗi tháng tôi có 8 triệu đồng thêm từ việc cho thuê nhà. Vay trả góp gói vay 500 triệu trong vòng 5 năm, lãi suất 10,2%/năm, mỗi tháng người vay như tôi chỉ cần trả khoảng 12,5 triệu. Dù có nhà riêng nhưng tôi vẫn quyết vẫn ở căn hộ thuê trọ cũ vì vẫn thích ở căn hộ này".

Khi nào lập gia đình, cô mới tính chuyển về nhà đã mua ở. Ảnh minh họa.

Thời điểm sau đó, chị An vừa đi làm vừa trả nợ ngân hàng. Tính ra mỗi tháng, sau khi trừ tiền cho thuê nhà, chị An chỉ phải đóng cho ngân hàng thêm 4,5 triệu/nữa. Ngoài ra, chị vẫn thực hành tiết kiệm. Và đầu năm 2020, chị An đã mua thêm 1 căn nhà 3 tầng 40m2 tại Kiến Hưng, Hà Đông với giá 2,5 tỷ đồng.

"Tôi vẫn phải vay thêm ngân hàng 900 triệu nữa nhưng việc trả lãi ngân hàng hàng tháng không thành vấn đề gì vì thu nhập của tôi vẫn rất ổn. Căn nhà 3 tầng tôi cho 2 gia đình có con nhỏ thuê ở trọ với giá 7 triệu đồng/tháng. Dự tính tôi sẽ trả xong nợ ngân hàng trong năm nay", chị An khẳng định.

Hiện ngoài thu nhập từ lương và làm thêm, chị An có thêm trong tay 15 triệu từ tiền thuê nhà trọ. Người phụ nữ này vẫn dự định sẽ tiếp tục đi thuê trọ để có tiền đầu tư vào các dự án bất động sản khác nhằm kiếm lời: "Giờ độc thân nên việc ở trọ không quan trọng và ảnh hưởng tới cuộc sống nên tôi vẫn ở trọ để tiền đầu tư cho các dự án khác. Khi nào lập gia đình sẽ tính sau. Bởi tôi vẫn sống thoải mái mà lại tiết kiệm được một khoản tích lũy được thêm nhiều tài sản sau này khỏi đau đầu vì tiền".