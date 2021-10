Trình diễn vũ đạo kinh điển giữa đường phố, cô gái gặp sự cố tụt váy áo xấu hổ, vô tình "lộ hàng" đâu phải lỗi tại em!

Theo The Sun, mới đây, một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy một sự cố xấu hổ muốn độn thổ của một cô gái khi trình diễn lại động tác khiêu vũ kinh điển từng xuất hiện trong bộ phim bom tấn một thời mang tên Dirty Dancing (ra mắt năm 1987).

Bộ phim này có bài hát "(I've Had) The Time of My Life" từng đạt giải Oscar bài hát nhạc phim hay nhất, được nhiều yêu thích. Bộ phim do Patrick Swayze và Jennifer Grey thủ vai có đoạn nam chính nâng nữ chính lên không trung với động tác tuyệt đẹp vô cùng mãn nhãn.

Động tác của cặp đôi nam nữ chính trong phim.

Người ta làm thì đẹp thế này.

Động tác khiêu vũ này đã trở nên vô cùng nổi tiếng, chính vì vậy mà nhiều người muốn bắt chước. Trong video lan truyền trên mạng xã hội mới đây, cô gái (không rõ danh tính) mặc một chiếc váy midi và đi ủng, chạy về phía người bạn trai với ý định bắt chước nữ chính trong phim.

Còn mình thì thế này cơ!

Tuy nhiên, đời không như là mơ và thật nhiều bất ngờ, khi vừa nhảy lên vai bạn nam với ý định lấy thăng bằng dần buông tay ra, cô nàng bị ngã nhào xuống đất. Có thể theo quán tính, người bạn trai vì muốn đỡ cô gái nên túm lấy chiếc váy, nào ngờ kéo luôn chiếc váy ra khỏi cơ thể nàng. Nàng nằm sõng soài dưới đất mà chỉ có bộ đồ nội y trên người.

May mắn là cô nàng dường như không bị thương và cũng không thể nhịn cười vì màn trình diễn thất bại, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

Hồi đầu năm nay, một người phụ nữ cũng đã suýt chết khi cố gắng tái hiện lại điệu nhảy mang tính biểu tượng này. Theo đó, trong lần thực hiện động tác khó khăn không thành công, Rosie Slennett đã nghiêng người qua vai bạn trai và "hạ cánh" bằng phần cổ. Rosie nhanh chóng được đưa đến bệnh viện và được cấp cứu kịp thời.

Nguồn: The Sun