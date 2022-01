Triệu Vân thời Tam Quốc từng cầu cứu một vị danh tướng kiệt xuất, chiến tích "đánh tay đôi" của ông khiến hậu thế trầm trồ

Trong Tam quốc diễn nghĩa, Triệu Vân từng dẫn binh chiến đấu với hàng triệu quân Tào, tàn sát đến nỗi người gặp người sợ, để lại rất nhiều chiến tích vang danh thiên hạ.

Ngoài kỹ năng dụng binh trên chiến trường, Triệu Vân còn sở hữu võ nghệ cao cường, là một trong “Ngũ hổ thượng tướng”. Có thể nói, với trình độ chiến đấu nhất đẳng, Triệu Vân không hề nao núng trước bất cứ ai. Tuy nhiên, Triệu Vân từng một lần sợ hãi trước quân thù, gọi người cứu mạng.

Trận Trường Bản

Sau khi đánh bại gia tộc Viên Thiệu, Tào Tháo đã thống nhất phương bắc và bổ sung số lượng lớn binh sĩ. Từ đó, Tào Tháo đã trở thành vị chư hầu có thế lực mạnh nhất thiên hạ.

Thời điểm này, Tào Tháo vô cùng thỏa mãn khi khát vọng thống nhất giang sơn đang dần thành công. Ông chuẩn bị đại quân tiến về phía nam để san bằng Kinh Châu và thâu tóm Giang Đông. Nếu như mọi sự trót lọt, thiên hạ gần như đã nằm trong tay Tào Tháo.

Lưu Bị nghe được tin Tào Tháo dẫn quân về phía nam nên đã đến Kinh Châu tìm Lưu Biểu thảo luận kế sách. Nhưng không ngờ, ông lại hay tin Lưu Biểu đã chết. Theo đó, Lưu Tông (con thứ hai của Lưu Biểu) đã dân hiến Kinh Châu và đầu quân cho Tào Tháo.

Lưu Bị thất vọng khi thấy Lưu Tông không hề có dòng máu chiến dũng như cha, nắm trong tay trăm nghìn đại binh nhưng vô năng vô dụng. Thế là ông chỉ đành dẫn quân quay về.

Tào Tháo nghe tin Lưu Bị tháo chạy nên đã đích thân dẫn 5.000 thiết kỵ binh theo truy kích. Qua một ngày một đêm, Tào Tháo đã đuổi kịp Lưu Bị ở huyện Đương Dương. Đám quân ít ỏi của Lưu Bị đã bị Tào Tháo đánh đến tan tác, cuối cùng phải nhờ đến Trương Phi dẫn binh ứng cứu đột phá vòng vây mới bảo toàn được tính mạng.

Vốn dĩ Triệu Vân phụ trách đưa hai vị phu nhân và con trai A Đấu của Lưu Bị đi lánh nạn, nhưng sau đó lại thất lạc trong trận chiến hỗn loạn. Vì cảm thấy có lỗi với Lưu Bị, Triệu Vân đã quay trở lại chiến trường để tìm kiếm.

Sau đó, Triệu Vân đã tìm được Cam phu nhân và My Trúc (quan viên dưới trướng Lưu Bị, anh trai của My phu nhân). Tiếp theo, Triệu Vân phái người đưa hai người này rời khỏi, đồng thời một mình ông ở lại tìm My phu nhân và A Đấu. Tuy nhiên, đến khi tìm được thì My phu nhân đã tự vẫn vì không muốn liên lụy Triệu Vân. Cuối cùng, Triệu Vân đành đưa A Đấu đột phá vòng vây.

Tào Tháo thấy Triệu Vân anh dũng bất phàm nên chỉ muốn bắt sống mà không giết. Triệu Vân tháo chạy qua cầu Trường Bản. Đại quân của Tào Tháo bám riết theo sau. Cuối cùng, vì sức cùng lực kiệt, Triệu Vân đành phải lớn tiếng kêu cứu.

Lúc này, Triệu Vân đột nhiên nhìn thấy Trương Phi đang cầm giáo đứng trên cầu thì liền gọi: “Ích Đức cứu tôi!”. Trương Phi đáp: “Tử Long chạy mau, để tôi chặn truy binh”.

Triệu Vân được xem là cao thủ trong cao thủ, được người đời xưng tụng là “cỗ máy chiến đấu”. Có thể nói, lần duy nhất Triệu Vân phải hạ mình kêu cứu chính là lần gọi to tên Trương Phi trong trận Trường Bản.

Trong Tam quốc diễn nghĩa, Trương Phi từng giáp đấu với 4 vị đại tướng nhất đẳng của thời Tam quốc, lưu lại tiếng vang muôn đời.

1. Trương Phi đấu Lữ Bố

Trương Phi đã bất mãn khi Lữ Bố cướp mất thành Từ Châu của Lưu Bị, nên đã dẫn người đánh cắp chiến mã của Lữ Bố. Kết quả, đôi bên đã giao đấu trăm hiệp nhưng vẫn không phân thắng bại.

Lữ Bố được mệnh danh là chiến thần dũng mãnh nhất Tam quốc nhưng vẫn không thể hạ gục được Trương Phi. Có thể nói, trình độ của Trương Phi không hề thua kém bất cứ danh tướng nào.

2. Trương Phi đấu Mã Siêu

Ở Hà Manh Quan, Trương Phi đã chiến đấu bất phân thắng bại với Mã Siêu. Cuối cùng, hai người phải tung ra độc chiêu nhưng vẫn không thể hạ gục đối phương.

3. Trương Phi đấu Hứa Chử

Trong trận Hán Trung, Hứa Chử chịu trách nhiệm áp tải lương thảo, sau đó gặp phải sự phục kích của Trương Phi. Hai người chỉ mới giao đấu vài chiêu thì Trương Phi đã ép Hứa Chử ngã ngựa một cách nhục nhã. Thế là một mãnh tướng của Tào Ngụy lại chịu cảnh thảm bại dưới tay Trương Phi.

4. Trương Phi đấu Quan Vũ

Trương Phi nghe nói Quan Vũ đầu hàng Tào Ngụy nên đã vô cùng tức giận.

Khi biết Quan Vũ tiến quân đến trước thành, Trương Phi đã trực tiếp cưỡi ngựa chạy ra chuẩn bị cho Quan Vũ một bài học. Thế nhưng Quan Vũ không muốn đấu tay đôi với Trương Phi. Dưới sự khuyên can của thủ hạ, Trương Phi mới từ bỏ ý định tấn công Quan Vũ.

