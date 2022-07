Triệu tập 5 đối tượng phá hoại vườn dưa hấu sắp thu hoạch của cụ ông nghèo khó

Ngày 4/7, Công an huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) đã triệu tập 5 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, huỷ hoại tài sản là Chu Văn Cường (20 tuổi); Chu Minh Nam (18 tuổi); Nguyễn Trọng Tấn (17 tuổi); Nguyễn Đức Phong (18 tuổi) và Lê Trung Huấn (18 tuổi) cùng trú tại huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An).

5 đối tượng này liên quan đến sự việc vườn dưa hấu của cụ ông trú huyện Diễn Châu bị phá hoại gây bức xúc dư luận.



Các đối tượng phá hoại vườn dưa hấu tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng trên khai nhận: Vào trưa ngày 2/7, trời nắng, phát hiện vườn dưa hấu của nhà ông Phan Văn Tôn (66 tuổi, trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu) sắp thu hoạch nhưng không có người trông coi nên các đối tượng nảy sinh ý đồ hái trộm dưa hấu. Khi đang thực hiện hành vi trên, các đối tượng bị nhắc nhở nên bỏ đi, tức tối.

Đến trưa ngày 3/7, sau khi cả nhóm uống rượu bia xong thì các đối tượng này quay lại ruộng dưa hấu phá nát các quả dưa hấu gần đến ngày thu hoạch với mục đích trả thù.

Hình ảnh cụ ông khóc nức nở trên ruộng dưa hấu bị kẻ gian phá nát.

Trước đó, như tin đã đưa, vào sáng cùng ngày, MXH xuất hiện nhiều hình ảnh và clip ghi lại cảnh một cụ nằm lăn giữa ruộng dưa hấu chuẩn bị đến ngày thu hoạch bị kẻ xấu phá hoại khóc nức nở.

Sự việc diễn ra vào trưa ngày 3/7. Thời điểm trên ông Tôn về nhà ăn trưa.

Được biết, hoàn cảnh của ông Tôn rất khó khăn, là hộ cận nghèo trong xã. Ruộng dưa này là tất cả tài sản của gia đình ông. 2 vợ chồng vất vả nắng mưa suốt nhiều tháng trời chăm bón cho ruộng dưa hấu này, nhưng khi sắp đến ngày thu hoạch lại xảy ra sự việc trên.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

