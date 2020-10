Triệu Lộ Tư khoe vai trần nõn nà, để lộ biểu cảm cực đáng yêu khi đứng cạnh đàn anh hơn 9 tuổi

Tham gia chương trình âm nhạc "Đêm hội Douyin tươi đẹp diệu kỳ", cô nàng Triệu Lộ Tư gây thích thú cho khán giả khi có màn song ca ăn ý cùng đàn anh hơn 9 tuổi Uông Tô Lang.

Trong đêm nhạc, Uông Tô Lang - Triệu Lộ Tư song ca 3 bài gồm Tớ thích cậu - Cơn gió mùa hạ - Vạn vật hấp dẫn. Triệu Lộ Tư mặc chiếc váy trắng có những đường cắt xẻ táo bạo. Nữ diễn viên khoe đôi vai gầy cùng làn da trắng mịn màng.

Triệu Lộ Tư và Uông Tô Lang.

Khi mặc chiếc váy trắng này, khán giả thấy rõ Triệu Lộ Tư khá gầy. Tuy nhiên, do gương mặt của Triệu Lộ Tư thuộc dạng tròn trịa nên chỉ cần đặt góc máy không tinh tế là nữ diễn viên lên hình to béo ngay. Triệu Lộ Tư đã nhiều lần lên tiếng về chuyện bị chê mặt to, nữ diễn viên sinh năm 1998 cũng hứa sẽ kiểm soát cân nặng để không bị lộ nọng cằm xấu xí lúc đóng phim hay chụp ảnh.

Khi hát với Uông Tô Lang, Triệu Lộ Tư phải cùng đàn anh thực hiện những động tác thả tim đáng yêu. Chỉ có điều, vì quá tập trung vào phần hát nên ngôi sao của Trần Thiên Thiên trong lời đồn đã nhiều lần quên vũ đạo.

Để chữa cháy, Triệu Lộ Tư chỉ còn biết cười thật tươi để bù vào.

Triệu Lộ Tư xinh đẹp ngoài đời thực.

Hiện tại, Triệu Lộ Tư vẫn bị chỉ trích vì họa từ trên trời rơi xuống liên quan đến Tống Thiến. Chẳng là nữ diễn viên vô tư nhấn like 1 bài viết chê bai Tống Thiến mặc váy áo Nữ thần Kim Ưng quá kỳ lạ. Bài viết này chỉ trích Tống Thiến khá nặng nề và chẳng hiểu vô tình hay hữu ý mà Triệu Lộ Tư lại nhấn like đồng tình.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả chê bai Triệu Lộ Tư có EQ thấp, dù Tống Thiến có mặc xấu thế nào chăng nữa cũng chẳng đến lượt phận đàn em như cô đá đểu. Có khán giả còn nhận xét rằng danh hiệu Nữ thần Kim Ưng 2020 mà Tống Thiến đã nhận được, đối với Triệu Lộ Tư, chắc phải còn lâu lắm cô nàng mới vươn tới.

Ngay sau khi bị chỉ trích, Triệu Lộ Tư đã lên tiếng xin lỗi đàn chị. Tuy nhiên, netizen vẫn chưa chịu buông tha cho cô nàng.