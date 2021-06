Triệu Lộ Tư khoe chân ngắn đáng yêu, lộ cả góc nghiêng xinh đẹp nhưng chưa gây sốt bằng dáng đi này

Chỉ còn vài tập nữa thôi là bộ phim Vô tình nhặt được tổng tài sẽ khép lại. Trước khi chia tay vai diễn Cố An Tâm, phía Triệu Lộ Tư liên tục tung ra hình ảnh đáng yêu để tăng hiệu quả tuyên truyền.

Trong loạt ảnh mới nhất, Triệu Lộ Tư mặc khá đơn giản. Nữ diễn viên đội thêm chiếc nón trắng điệu đà rồi chụp ảnh cận gương mặt. Từ góc ảnh nghiêng, Triệu Lộ Tư gây sửng sốt vì xương hàm thon gọn, bắt mắt. Dáng đi được chụp từ phía sau của Triệu Lộ Tư cũng làm netizen xôn xao bởi quá điệu đà, nữ tính. Vùng hông của người đẹp trở thành đề tài bàn tán sôi nổi cho khán giả.

Khi mới gia nhập showbiz và đóng phim Trần Thiên Thiên trong lời đồn, Triệu Lộ Tư thường xuyên bị chê là mặt nọng kém sang, không có tố chất ngôi sao.

Loạt ảnh vừa được công bố của Triệu Lộ Tư gây xôn xao.

Nhưng chỉ sau đó ít lâu, Triệu Lộ Tư đã thay đổi diện mạo, trở nên thon thả, gầy gò hơn. Nhiều người cho rằng Triệu Lộ Tư đã phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi đường nét trên gương mặt. Vì chỉ trong thời gian ngắn, rất khó để từ mập lùn trở nên gầy gò được. Đó là còn chưa kể đến chuyện phần lưng gù trên cơ thể Triệu Lộ Tư cũng đã được khắc phục.

Cặp đôi An Tâm - Lăng Việt cứ liên tục thả thính ngọt ngào.

Đáp lại mọi chỉ trích, Triệu Lộ Tư bộc bạch rằng bản thân cô nhận quá nhiều lời phàn nàn rằng mặt to, có ngấn mỡ, lưng thì gù, vai xấu, nhìn không ra dáng một mỹ nữ cổ trang. Để khắc phục nhược điểm, Triệu Lộ Tư mới tích cực giảm cân, đồng thời tập ngồi thẳng và tập thể dục nhiều thêm. Sau khoảng thời gian tập luyện vất vả, cuối cùng Triệu Lộ Tư cũng giảm cân được. Nữ diễn viên không đề cập đến chuyện tiêm thẩm mỹ hay sử dụng dao kéo để cải thiện nhan sắc.

Hiện tại, phim Vô tình nhặt được tổng tài đang đi đến những diễn biến cuối cùng. Cố An Tâm (Triệu Lộ Tư) và Lăng Việt (Lưu Đặc) đã dọn về sống cùng nhau. An Tâm vẫn là cô gái nhỏ nghịch ngợm, đáng yêu, luôn quẩn quanh bên cạnh Lăng Việt. Tuy chưa chính thức công khai mối quan hệ với tất cả mọi người nhưng những bạn bè thân thiết đều đã biết Lăng Việt yêu An Tâm. Fan đang nóng lòng chờ đợi ngày Lăng Việt - An Tâm danh chính ngôn thuận ở bên nhau để "ong bướm loe nghoe" không còn bám lấy 2 người nữa.