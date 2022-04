Triệu Lộ Tư đút bánh bao cho Dương Dương ăn, có phim giả tình thật còn đẹp đôi hơn với Địch Lệ Nhiệt Ba?

Chiều 10/4, một số video clip quay lén cặp đôi Triệu Lộ Tư - Dương Dương lúc quay phim Thả thí thiên hạ đã xuất hiện trên mạng xã hội. Trong đó, cảnh Triệu Lộ Tư tình tứ đút bánh bao cho Dương Dương ăn đã thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nhiều người cho rằng Dương Dương - Triệu Lộ Tư khá vui vẻ, thân thiết. Cách Triệu Lộ Tư hành xử khiến cô trở nên ngọt ngào, dịu dàng và đáng yêu hơn trong mắt không ít khán giả. Mặc khác, netizen cũng đặt câu hỏi có phải Dương Dương - Triệu Lộ Tư có phim giả tình thật hay không.

Bởi cách 2 diễn viên tương tác "không phải như đồng nghiệp thông thường", hành động đút bánh cho nhau ăn chỉ đến từ những người rất thân thiết và tin tưởng nhau. Lần đầu hợp tác, trước đó lại chưa từng có liên hệ khắng khít nào, vậy thì vì lý do gì mà Dương Dương - Triệu Lộ Tư lại thân nhau đến vậy?

Triệu Lộ Tư đút bánh cho Dương Dương ăn.

Trước khi quay Thả thí thiên hạ, Dương Dương từng đóng chung phim ngôn tình với Địch Lệ Nhiệt Ba, tuy nhiên, biểu hiện thân mật dùng tay áo che nắng như cách Dương Dương làm với Triệu Lộ Tư là không có.

Biết đâu được, lỡ như đóng xong phim Thả thí thiên hạ, Dương Dương - Triệu Lộ Tư đem lòng cảm mến đối phương rồi nảy sinh tình cảm thật thì sao?

Loạt ảnh xinh đẹp vừa được Triệu Lộ Tư chia sẻ.

Thả thí thiên hạ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Khuynh Linh Nguyệt. Phim lấy bối cảnh các quốc gia tranh đấu để giành thiên hạ. Trong đó, Bạch Phong Tịnh và Hắc Phong Tức là một đôi tri kỷ hơn 10 năm trời, đồng thời cũng là kỳ phùng địch thủ đáng gờm. Tình yêu của hai người bị cách trở khi cả hai đều là những người đứng đầu mỗi quốc gia.

Thả thí thiên hạ do Triệu Lộ Tư - Dương Dương đóng chính. Vào thời điểm phim mới công bố sản xuất, đã có nhiều tin đồn cho rằng Dương Dương bất mãn, thậm chí muốn bỏ dự án. Việc Dương Dương có tên trong dàn cast hoàn toàn là do ý định của quản lý, về phần nam diễn viên, anh không muốn tham gia vì lý do tế nhị nào đó.

https://afamily.vn/trieu-lo-tu-dut-banh-bao-cho-duong-duong-an-co-phim-gia-tinh-that-con-dep-doi-hon-voi-dich-le-nhiet-ba-20220410232527488.chn