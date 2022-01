Triệu Lộ Tư bị người qua đường bắt gặp, ngồi hát bên bờ biển mà để lộ nhan sắc thật, có trắng gầy đẹp như lời đồn?

Triệu Lộ Tư vừa bị người qua đường bắt gặp cảnh ngồi hát bên bờ biển. Cùng với 1 người bạn, Triệu Lộ Tư vô tư hát rồi đệm trống. Từ đoạn clip được người qua đường ghi lại, netizen có thể thấy là Triệu Lộ Tư khá gầy gò. Vóc dáng của Triệu Lộ Tư thuộc dạng thấp bé nhẹ cân chứ không cao to, chân dài thon thả như các mỹ nhân hoa ngữ khác.

Sau khi nghe Triệu Lộ Tư hát, người qua đường nhận xét rằng: "Tình cờ thấy Triệu Lộ Tư, mọi người thì thầm với nhau rằng ở đằng trước có 1 mỹ nữ, lúc đầu tôi cũng không nhận ra vì tôi nghĩ rằng Triệu Lộ Tư không thể giản dị như vậy được. Cô ấy dễ thương lắm, còn đệm trống nữa. Triệu Lộ Tư siêu trắng, siêu gầy và cũng chẳng có gì là tỏ vẻ mình nổi tiếng. Triệu Lộ Tư đúng là siêu đẹp, cô gái đẹp hơn trên ảnh rất nhiều lần. Đã vậy còn hát cực hay".

Hiện tại, Triệu Lộ Tư đã hoàn thành vai diễn trong 2 dự án là Thả thí thiên hạ và Tinh hán xán lạn. Với Thả thí thiên hạ, Triệu Lộ Tư đóng cặp cùng Dương Dương.

Triệu Lộ Tư ngồi hát bên bờ biển bị người đi đường bắt gặp.

Thả thí thiên hạ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Khuynh Linh Nguyệt. Phim lấy bối cảnh các quốc gia tranh đấu để giành thiên hạ. Trong đó, Bạch Phong Tịnh và Hắc Phong Tức là một đôi tri kỷ hơn 10 năm trời, đồng thời cũng là kỳ phùng địch thủ đáng gờm. Tình yêu của hai người bị cách trở khi cả hai đều là những người đứng đầu mỗi quốc gia.

Triệu Lộ Tư trên trường quay Thả thí thiên hạ.

Thả thí thiên hạ do Triệu Lộ Tư - Dương Dương đóng chính. Vào thời điểm phim mới công bố sản xuất, đã có nhiều tin đồn cho rằng Dương Dương bất mãn, thậm chí muốn bỏ dự án. Việc Dương Dương có tên trong dàn cast hoàn toàn là do ý định của quản lý, về phần nam diễn viên, anh không muốn tham gia vì lý do tế nhị nào đó.

