Triệu Lệ Dĩnh - Lưu Diệc Phi - Lưu Thi Thi cùng làm Nữ thần Kim Ưng, netizen phát hiện điểm chung gây sửng sốt

Tối 14/10, ban tổ chức lễ trao giải Kim Ưng lần thứ 30 năm 2020 đã chính thức công bố thông tin Tống Thiến trở thành Nữ thần Kim Ưng năm nay. Đây là thông tin được tiên liệu từ trước, bởi trong danh sách những mỹ nhân được đề cử, chỉ có Tống Thiến là vượt trội cả về nhan sắc, sức ảnh hưởng lẫn tác phẩm ăn khách.

Tuy bộ phim Trạm kế tiếp là hạnh phúc do cô nàng đóng chính chưa thể sánh bằng các phim gây sốt do Triệu Lệ Dĩnh - Lưu Diệc Phi - Đường Yên - Lưu Thi Thi đóng những năm trước, nhưng so với mặt bằng chung giai đoạn nửa đầu năm 2020, nó vẫn có sức hút nhất định.

1 điều thú vị là sau khi Tống Thiến chính thức được ghi nhận ở vai trò Nữ thần Kim Ưng, khán giả đã truy tìm thông tin về Nữ thần Kim Ưng các mùa trước và phát hiện ra sự thật bất ngờ. Ấy là 3 cô gái gồm Triệu Lệ Dĩnh - Lưu Thi Thi - Lưu Diệc Phi đều có cùng năm sinh 1987 với Tống Thiến.

Trong đó, Lưu Diệc Phi là Nữ thần Kim Ưng năm 2006 - đây cũng là năm đầu tiên lễ trao giải Kim Ưng có danh hiệu Nữ thần. Lưu Thi Thi làm Nữ thần Kim Ưng năm 2012, Triệu Lệ Dĩnh làm Nữ thần Kim Ưng năm 2014. Khép lại, Tống Thiến làm Nữ thần Kim Ưng 2020. Ngoài ra, còn có 3 nữ thần Kim Ưng khác là Đường Yên - Lý Tiểu Lộ - Vương Lạc Đan, 3 người đẹp này không sinh năm 1987 như hội mỹ nhân Triệu Lệ Dĩnh - Lưu Thi Thi - Lưu Diệc Phi - Tống Thiến.

Khi phát hiện ra sự thật thú vị này, một số khán giả đã bình luận rằng cứ sinh năm 1987 là sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc bình chọn Nữ thần Kim Ưng.

Tống Thiến từng có khoảng thời gian dài hoạt động tại Hàn Quốc với vai trò là trưởng nhóm nhạc f(x). Tuy nhiên, lúc này sự nghiệp của cô chưa có gì nổi bật. Mãi đến khi về lại Trung Quốc hoạt động như 1 nghệ sĩ độc lập, Tống Thiến mới dần có chỗ đứng. Đóng phim nhiều năm, Tống Thiến chỉ có mỗi vai nữ chính ở Trạm kế tiếp là hạnh phúc là gây ấn tượng. Cũng may, vai diễn này giúp cô nâng hạng trong CBiz, đồng thời nhận về danh hiệu Nữ thần Kim Ưng 2020.