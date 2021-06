Triệu Lệ Dĩnh lộ nhan sắc hậu ly hôn, liệu có khiến công chúng thất vọng?

Chiều tối ngày 8/6 vừa qua, Triệu Lệ Dĩnh đã có mặt tại một trung tâm thương mại ở Thượng Hải để tham dự buổi livestream quảng bá sản phẩm mới cho thương hiệu mà nữ diễn viên đang làm đại diện.

Ngay từ khi thông tin về việc Triệu Lệ Dĩnh sẽ xuất hiện tại sự kiện này, đông đảo công chúng, đặc biệt là người hâm mộ nữ diễn viên "Hoa Thiên Cốt" đã có mặt để ủng hộ thần tượng.

Trước khi xuất hiện tại sự kiện, như thường lệ, phía studio văn phòng làm việc đã công bố loạt ảnh tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh. Tạo hình với váy trắng tô điểm bằng băng đô cột tóc màu đỏ khiến Triệu Lệ Dĩnh càng thêm lộng lẫy và quyến rũ.

Triệu Lệ Dĩnh qua ảnh studio công bố đẹp lộng lẫy.

Việc Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện tại trung tâm thương mại thu hút sự chú ý từ công chúng. Điều khó tránh khỏi chính là những khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh lộ nhan sắc thật trong hình ảnh do người qua đường chụp.

Triệu Lệ Dĩnh trong hình do người qua đường chụp lộ dấu hiệu tuổi tác.

Trong loạt hình do người qua đường chụp, Triệu Lệ Dĩnh vô tình để lộ nhan sắc thật có phần khác so với ảnh do studio công bố trước đó. Nhiều người nhận xét, gương mặt của Triệu Lệ Dĩnh dù vẫn đẹp nhưng đã lộ dấu hiệu tuổi tác khi không còn giữ được vẻ ngây thơ ngày nào. Tuy nhiên, nhiều người nhận xét, ở tuổi 33 và qua một lần sinh nở, Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ được nhan sắc như vậy đã quá đỉnh rồi.