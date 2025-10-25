Triển lãm "Chia sẻ yêu thương" cho trẻ em khuyết tật

Hàng trăm tác phẩm như tranh vẽ, tranh thêu, túi xách, móc khóa, quà lưu niệm… được sắp đặt đẹp mắt, mang đậm dấu ấn cá nhân của từng em học sinh tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật và trẻ mồ côi TP Hồ Chí Minh. Mỗi sản phẩm là kết quả của quá trình rèn luyện tỉ mỉ, thể hiện tinh thần vượt khó và niềm đam mê nghệ thuật của các em.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Giám đốc Trung tâm nêu trên, cho biết triển lãm là kết quả của hành trình dài nỗ lực của thầy cô và học viên. Trung tâm mong qua hoạt động này, xã hội có cái nhìn rõ hơn về khả năng và ý chí của người khuyết tật, những con người luôn cố gắng khẳng định giá trị bản thân.

Bà Vũ Thị Thanh Hiền, Giám đốc khách sạn Kim Đô chia sẻ, chương trình triển lãm từ thiện "Chia sẻ yêu thương" được tổ chức hằng năm. Hoạt động này góp phần cùng thành phố thực hiện chương trình an sinh xã hội, không để người yếu thế bị bỏ lại phía sau. Toàn bộ doanh thu trong thời gian diễn ra triển lãm (từ 9 giờ đến 19 giờ ngày 24/10) sẽ được chuyển trực tiếp cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật và trẻ mồ côi TP Hồ Chí Minh.