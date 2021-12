Triển Chiêu Ngô Hi Trạch trên FPT Play có phong thái của tài tử Hà Gia Kính

Một Mảnh Băng Tâm Tại Ngọc Hồ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Lam Sắc Sư. Nội dung phim xoay quanh hành trình phá án nhiều cam go của "Ngự Miêu" Triển Chiêu (Ngô Hi Trạch) - đại hiệp Khai Phong phủ - cùng cô nàng Bổ khoái Mạc Nghiên (Trương Tuệ Văn).

Sư huynh của Mạc Nghiên, Lý Hủ, trở thành nghi phạm chính của một vụ án mạng bí ẩn. Nạn nhân là quan tam phẩm Bạch Bảo Chấn. Ông bị ám sát bằng độc dược trong đêm, ngay tại dịch quán phủ Khai Phong khi có mặt theo yêu cầu thẩm vấn của Phủ doãn Bao Thanh Thiên.

Không tin anh mình là kẻ thủ ác, Mạc Nghiên chấp nhận từ bỏ con đường đạo chích trong nhóm "lục ác Thục Trung" để lao vào hành trình điều tra phá án. Nhờ sự lanh lợi và tài trí hơn người, Mạc Nghiên được gia nhập vào hàng ngũ Bổ khoái của Khai Phong phủ. Cơ hội này cũng đưa đẩy số phận cô được gặp gỡ và sánh vai cùng đại hiệp Triển Chiêu - Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ nổi danh thiên hạ.

Một Mạc Bổ khoái lém lỉnh, một Triển Hộ vệ lạnh lùng, từ đôi công sự oan gia, họ dần trở thành tri kỷ và khám phá ra những sự rung động bất ngờ trong suốt quãng thời gian song hành phá án. Mối quan hệ của cả hai dần trở nên rối rắm cùng với sự xuất hiện của nhị sư huynh Tiêu Thần và Vương gia Ninh Tấn.

Trong khi Tiêu Thần ra sức phản đối em gái qua lại với Triển Chiêu vì định kiến với người của công môn, Ninh Vương gia cũng không ngần ngại công khai tình cảm, quyết tâm theo đuổi Mạc Nghiên. Đan xen giữa mối tình trắc trở, quá trình điều tra vụ án Bạch Bảo Chấn cũng làm lộ ra những bàn tay quyền lực đang cố che giấu những bí mật đen tối phía sau.

Một Mảnh Băng Tâm Tại Ngọc Hồ là phim truyền hình hiếm hoi trong 5 năm trở lại đây đưa huyền thoại Bao Công cùng sáu thuộc hạ thân tín của ông trong Khai Phong Phủ trở lại màn ảnh nhỏ. Cũng khai thác hành trình phá án, thế nhưng bộ phim này lại chọn khai thác nhân vật trung tâm là Ngự Miêu Triển Chiêu thay cho nhân vật Bao Thanh Thiên như các tác phẩm trước đó.

Đây là cơ hội lớn để hai đạo diễn Triệu Cẩm Đào - Vũ Văn Quang tùy ý "tung hoành" đối với một hình tượng hấp dẫn trước nay ít được khai thác. Dưới bàn tay của họ, nhân vật Triển hộ vệ được thêm thắt sao cho hấp dẫn và phù hợp với gu thưởng thức mới của khán giả trẻ tuổi.

Nhân vật Triển Chiêu vốn đã được khai thác nhiều lần, sớm nhất có thể kể đến là trong bộ phim Thất Hiệp Ngũ Nghĩa từ năm 1967. Từ đó đến nay, vai đại hiệp áo đỏ đã làm nên danh tiếng của không ít sao nam làng giải trí Hoa ngữ như Lữ Lương Vỹ, Tiêu Ân Tuấn và Hà Gia Kính… Dù có đôi chút khác biệt nhưng tất cả đều có điểm chung là những Triển hộ vệ đạo mạo, võ công cao cường.

Đối với Một Mảnh Băng Tâm Tại Ngọc Hồ, lựa chọn nam thần thế hệ mới Ngô Hi Trạch vào một vai "lịch sử" như Triển Chiêu có thể xem là một quyết định dũng cảm của đạo diễn họ Triệu. Hi Trạch là một diễn viên trẻ nhiều triển vọng. Tài năng của anh chỉ vừa khai phá gần đây với vai đầu tay Tây Môn Ngạn trong Vườn Sao Băng (2018). Từ đó đến nay, Ngô Hi Trạch đã liên tục nâng cấp kinh nghiệm diễn xuất qua một số bộ phim truyền hình và thu được những thành quả đáng khích lệ.

Qua 8 tập phim Một Mảnh Băng Tâm Tại Ngọc Hồ vừa lên sóng trên FPT Play, có thể thấy Ngô Hi Trạch đã thể hiện được rất gần với phong thái đại hiệp của các tiền bối. Là "Triển Chiêu" trẻ tuổi nhất, Hi Trạch thậm chí còn nhận được nhiều lời khen ngợi về diễn xuất: một phiên bản kế thừa thành công của huyền thoại Hà Gia Kính năm xưa.

Bên cạnh khí chất cuốn hút, điểm trừ duy nhất có thể kể đến là thân hình "chuẩn chỉnh" người mẫu của Hi Trạch. Mặc dù tiêu chuẩn ngoại hình này rất phù hợp với thị hiếu mới, nhưng so với hình tượng vai rộng, ngực nở của các "lão đại", vẻ điển trai nam thần của Hi Trạch vẫn có thể khiến khán giả phải có thêm thời gian để "thích nghi".

Trong khi đó, vai Bổ khoái lém lỉnh Mạc Nghiên được giao cho "Mưu nữ lang" Trương Tuệ Văn. Đều là những gương mặt mới nhưng với với bạn diễn, Trương Tuệ Văn thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Nữ diễn viên nổi tiếng kể từ sau khi tham gia bộ phim điện ảnh Trở Về của Trương Nghệ Mưu năm 2014 với vai nữ thứ Đan Đan - con gái của Củng Lợi.

Tác phẩm này giúp cô nhận được đề cử tại hai trong ba giải Tam Kim danh giá làng điện ảnh Hoa ngữ: Kim Mã và Kim Kê. Từ đó đến nay, danh hiệu của cô gắn với "sự lựa chọn của đạo diễn họ Trương". Nét đẹp thanh tân, nghịch ngợm của Trương Tuệ Văn được tác giả Lam Sắc Sư nhận định là như nhân vật Mạc Nghiên trong tác phẩm của mình bước ra từ trang sách.

Bên cạnh bộ đôi diễn viên chính, Một Mảnh Băng Tâm Tại Ngọc Hồ còn quy tụ dàn diễn viên vừa có sắc vừa có tài như Trần Phương Đồng, Ngưu Tử Phiên, Kiều Chấn Vũ và Vương Tử Toàn...

Đừng bỏ lỡ Một Mảnh Băng Tâm Tại Ngọc Hồ (tựa quốc tế: Ice Heart In Jade Pot) hiện đang được trình chiếu trên FPT Play từ ngày 29/11. Bộ phim gồm 24 tập với phụ đề đầy đủ, lên sóng song song với Trung Quốc vào mỗi tối thứ hai đến thứ tư hằng tuần.