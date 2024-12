[Trên Ghế 47] ‘EC40 muốn thắng, Volvo Việt Nam cần cho khách hàng hiểu: Dùng xe điện không có trạm sạc công cộng là bình thường’

Thị trường ô tô Việt Nam vừa chào đón thêm một mẫu xe điện hạng sang là Volvo EC40. Trong số Trên Ghế 47, host Đăng Việt cùng khách mời là anh Lê Thượng Tiến cùng trao đổi về chủ đề: Cơ hội và thách thức của Volvo EC40 tại Việt Nam?

Anh Tiến là người có rất nhiều trải nghiệm với các dòng xe khác nhau, anh cũng sở hữu nhiều xe điện và nhiều xe sang. Với tư cách là một reviewer (người đánh giá) ngành xe đã lâu, anh thích những điểm gì trên Volvo EC40?



Thật may mắn, tôi có một vài người bạn sở hữu XC40, một chiếc xe ở cùng phân khúc với EC40 tuy nhiên là xe xăng.

Điểm quan trọng nhất mà người ta chọn một chiếc xe Volvo là gì? Đó là luôn nằm ở chữ an toàn. An toàn vẫn là yếu tố đầu tiên khi nhắc đến Volvo. Và EC40 cũng vậy, tôi nghĩ đây vẫn là một mẫu xe an toàn như những mẫu xe khác của Volvo.

Điều thứ hai khiến tôi thích, vì đây là một chiếc xe sang, nhỏ gọn và phù hợp với đối tượng khách hàng chỉ thích một chiếc xe nhỏ gọn và số người đó rất đông.

Trước khi Volvo EC40 chính thức bán tại Việt Nam, rất nhiều người bạn đã hỏi tôi mẫu xe này sẽ có giá bao nhiêu? Tôi nghĩ rằng, kỳ vọng về doanh số của mẫu xe này không nhiều, tuy nhiên với những người thích xe Volvo, họ sẽ có thêm một sự lựa chọn.

Nhiều người nói rằng, Volvo Việt Nam tiếp cận xe điện theo cách rất khác. Các hãng xe sang khác thường bắt đầu giới thiệu xe điện bằng những mẫu xe cao cấp nhất như Mercedes-Benz EQS, Porsche Taycan. Trong khi đó, Volvo bắt đầu bằng một mẫu xe ở phân khúc dành cho những người mới tiếp cận xe sang (entry level). Anh đánh giá như thế nào về chiến lược này?

Ban đầu, tôi nghĩ rằng, xe điện hạng sang mà không có hệ thống nhiều trạm sạc sẽ khó bán. Nhưng nghĩ kỹ hơn, tôi nhận thấy đối tượng khách hàng sử dụng các mẫu xe nhỏ này sẽ không dùng chiếc xe đó để đi xa. Tôi cho rằng, người có thể bỏ ra gần 2 tỷ để mua một mẫu xe điện như Volvo EC40, khi đi xa họ sẽ đi bằng máy bay.

Tôi không phải là người giàu có, tuy nhiên tôi thường chỉ di chuyển bằng ô tô trên quãng đường không quá 300km. Với khoảng cách này, Volvo EC40 hoàn toàn có thể đáp ứng được. Ngoài ra, không ai đi đến một điểm nào đó cách xa 300km rồi quay về liền, họ sẽ cần ngủ lại. Vì thế, Volvo EC40 có thể phù hợp cho cách sử dụng đó.

Vì thế, tôi nghĩ rằng một mẫu xe giá rẻ hơn sẽ giúp nhiều người có thể tiếp cận hơn. Mercedes-Benz đã thất bại với EQS nhưng biết đâu Volvo lại thành công với EC40, hoàn toàn có thể.

Volvo EC40 có giá bán 1,739 tỷ đồng. Với giá bán này và những trang bị của mình, anh đánh giá thế nào về cơ hội của EC40 tại Việt Nam?



Đây là lần đầu tiên Volvo Việt Nam chính thức phân phối một mẫu xe thuần điện. Vì thế, hãng cần có thời gian để khách hàng biết được sự có mặt của EC40. Bên cạnh đó, hãng cần hướng dẫn khách hàng cách sử dụng xe điện tại Việt Nam làm sao thoải mái nhất.

Nếu làm tốt những việc này, bất cứ hãng xe nào cũng có thể giành chiến thắng với xe điện tại Việt Nam.

Vậy theo anh, hãng cần làm gì để có thể hướng dẫn khách hàng một cách tốt nhất?



Tôi là người sử dụng rất nhiều xe điện mà không có hệ thống trạm sạc công cộng và chưa bao giờ cảm thấy khó chịu về điều này. Bởi vì, nếu điều kiện hoàn cảnh của chúng ta không thể sử dụng một mẫu xe điện không có hệ thống trạm sạc công cộng thì chúng ta sẽ không mua. Còn lại, những người có thể mua một mẫu xe điện không có trạm sạc công cộng thì họ đã có những điều kiện cần và đủ để sử dụng rồi.

Trước tiên, tôi sạc tại nhà, tôi không cần trạm sạc công cộng. Khi đi xa, tôi chọn đi máy bay. Nếu đi gần, những chiếc xe điện hiện tại có thể đáp ứng được quãng đường di chuyển. Với Volvo EC40, đây là một mẫu xe có tầm hoạt động tốt khi so với những mẫu xe khác.

Hiện nay, có những mẫu xe mọi người nghĩ có thể đi xa được nhưng khi sử dụng phải đi sạc thường xuyên họ cũng cảm thấy khó chịu. Điều này có nghĩa là, số lần sạc càng ít đi được hạn chế bằng tầm hoạt động lớn của xe càng tốt.

Thực tế sử dụng xe điện, cứ tối về là tôi sạc pin cho xe tại nhà. Tôi cũng không quan tâm là xe có sạc nhanh hay không vì mỗi ngày tôi không thể nào đi hết được lượng pin của chiếc xe đó. Cứ tối về nhà sạc điện, sáng mai pin của xe lại đầy và tôi lại tiếp tục sử dụng.

Điều này cũng giống như việc chúng ta dùng một chiếc điện thoại hiện nay. Cách đây vài năm, mỗi khi đi chơi xa bằng xe điện, đến tối tôi cần phải để xe lại sạc pin ở khách sạn và gọi taxi để đi ăn tối. Nhưng bây giờ, một số nhà hàng, khách sạn đã có những trạm sạc nhanh của các đơn vị thứ ba lắp đặt. Họ thông minh khi lựa chọn đặt trạm sạc ở những địa điểm mà có nhiều người đến tại các điểm du lịch. Vừa rồi, tôi đi chơi ở biển Hồ Tràm, tôi có sạc xe tại đó và tôi cảm thấy lần đi xe điện hạnh phúc quá.



Vì thế, điều quan trọng nhất khi tôi kể những điều này đó là: Volvo cần nói được khách hàng rằng “Việc sử dụng xe điện không có trạm sạc công cộng rộng khắp là một điều hết sức bình thường”. Người không thể sử dụng được thì không nên mua, nhưng người có thể sử dụng được thì sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi mua về.

Ngoài yếu tố an toàn, anh thích nhất trang bị nào trên Volvo EC40?



Đó là tính năng khởi động điều hòa từ xa. Thực tế, chúng ta luôn cần tính năng đó khi sử dụng xe với điều kiện vận hành tại Việt Nam. Nhưng một điều bất ngờ là không có mẫu xe sang nào tại Việt Nam trang bị tính năng này.

Trong khi đó, chúng ta đã quen với tính năng này trên các mẫu xe ở phân khúc phổ thông như Ford. Đây là một tùy chọn mà mọi người sẽ cảm thấy hạnh phúc khi sẽ có một chiếc xe mát lạnh trước khi bước vào. Tôi cảm thấy đó là một tính năng rất cần ở thị trường Việt Nam.

Volvo nói rằng, họ đã gửi gắm những thông điệp hướng tới sự phát triển bền vững lên mẫu EC40 này. Theo đó, la-zăng xe được làm to bản, ít chi tiết; điều này sẽ giúp nhà máy sản xuất đỡ nhiều công đoạn hơn, sẽ phát thải ít hơn. Volvo cũng không sử dụng da thật cho xe, thay vào đó là vật liệu giả da có thể tái sinh để bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng xe sang mà không dùng da thật thì không còn sang nữa. Ý kiến của anh về vấn đề này như thế nào?



Trên những mẫu siêu xe, chúng ta thấy các nhà sản xuất thường xuyên sử dụng vật liệu Alcantara, đây không phải là da thật mà là vật liệu tổng hợp. Vì thế, những ý kiến nói rằng xe không dùng da thật là không sang rất vô lý.

Vì thế, việc một chiếc xe được gọi là sang không phụ thuộc vào việc đó là da thật hay giả da, mà quan trọng là da đó nó như thế nào. Có thể hiểu điều này theo cách hãy tưởng tượng khi sờ vào da tay của tôi hoặc của Việt khác như thế nào so với việc sờ vào da tay của một người phụ nữ. Tôi dùng cách so sánh để nói rằng, nếu da thật khi sờ vào bề mặt không đẹp thì những vật liệu giả da cho cảm giác mịn màng như da em bé còn tốt hơn.

Một câu hỏi cuối. Theo anh, Volvo EC40 sẽ gặp thách thức gì trong thời gian tới?

Phân khúc của Volvo EC40 sẽ có nhiều người đủ khả năng để tiếp cận. Nhưng quan trọng, Volvo Việt Nam cần biết cách truyền thông cho người dùng rằng sử dụng xe điện không có trạm sạc công cộng rộng khắp là một điều bình thường. Nếu thành công, Volvo sẽ thắng.



Ở khu vực tôi sinh sống, nhiều người sử dụng các mẫu xe điện không có hệ thống trạm sạc công cộng rộng khắp nhưng họ vẫn cảm thấy bình thường. Bởi vì, họ đã có một mẫu xe xăng khác để sử dụng hằng ngày.

Cảm ơn anh vì những chia sẻ này.

