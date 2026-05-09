Trellia Cove - đủ an tĩnh để tận hưởng, đủ sôi động để kết nối trọn vẹn

"Ranh giới an yên" - nền tảng của chất lượng sống chuẩn compound

Giữa lòng đô thị năng động, giá trị của một không gian sống chuẩn compound đến từ khả năng thiết lập "ranh giới" giữa nhịp sống bên ngoài và trải nghiệm bên trong. Tại Trellia Cove - phân khu compound cuối cùng trong khu đô thị Mizuki Park, tinh thần này được thể hiện qua vị trí hiếm có khi dự án nằm cuối trục xương sống của khu đô thị, một mặt hướng về kênh đào trung tâm, mặt còn lại ôm theo dòng chảy tự nhiên của rạch Bà Lào. Lợi thế thủy bao giúp Trellia Cove được bao bọc giữa đa tầng mảng xanh.

Không gian sống bên trong cũng được tách biệt nhờ hệ thống an ninh đa lớp khép kín cùng 3.500m² công viên ven sông, thiết lập vành đai bảo vệ an toàn tuyệt đối, giảm tác động từ giao thông bên ngoài, đồng thời đóng vai trò "khoảng đệm xanh" để tạo vi khí hậu cho toàn dự án.

Dự án có quy mô hơn 8.000m² với số lượng giới hạn, mang đến không gian sống thủy mộc giao hòa.

Với mô hình compound, "ranh giới" còn là lớp đệm đảm bảo chất lượng sống hằng ngày cho cư dân tinh hoa. Chủ nhân Trellia Cove có thể tận hưởng sự yên tĩnh, an toàn và cảm giác "trở về nhà" rõ nét hơn, trong khi vẫn kết nối liền mạch với hệ tiện ích và cộng đồng hiện hữu của Mizuki Park.

Tiện ích đa lớp từ nội khu đến hệ sinh thái đô thị và cộng đồng

Nếu trước đây, thước đo giá trị của một dự án phụ thuộc số lượng tiện ích, thì hiện tại, yếu tố quan trọng hơn là cách các tiện ích đó được tổ chức, phân tầng để phục vụ nhịp sống hằng ngày.

Với Trellia Cove, trải nghiệm sống tiện nghi bắt đầu từ hàng chục tiện ích nội khu được bố trí dưới chân các tòa tháp, phân bổ hợp lý theo từng nhóm nhu cầu. Cụm vận động cho người lớn với hồ bơi, phòng gym được bố trí riêng; khu vui chơi liên hoàn cho trẻ em đặt để giữa khoảng xanh mướt mắt; trong khi công viên và không gian thư giãn được bố trí xen kẽ. Lối quy hoạch này đủ thuận tiện để cư dân đáp ứng nhanh nhu cầu sinh hoạt thường nhật theo độ tuổi, nhưng vẫn đảm bảo sự tách biệt, phân bổ lưu lượng sử dụng tốt hơn.

Trellia Cove dung hòa được sự hồn nhiên của con trẻ, sự năng động cho bố mẹ và cả sự thanh tĩnh cho ông bà.

Mở rộng ra, cư dân Trellia Cove còn được thụ hưởng hệ sinh thái tiện ích đang vận hành bài bản của khu đô thị 26ha, từ siêu thị, trung tâm chăm sóc sức khỏe, chuỗi F&B, đến điểm vui chơi - giải trí. Quần thể trường liên cấp quốc tế gần kề sẽ kiến tạo một lộ trình giáo dục ưu việt, mang lại nền tảng vững chắc cho thế hệ tương lai. Song hành với đó, cộng đồng hơn 4.000 cư dân đang an cư tại Mizuki Park cũng góp phần tạo nên sức sống riêng cho khu đô thị.

Từ sự kiện gắn kết thường nhật đến các hoạt động cộng đồng quy mô lớn, mỗi điểm chạm đều trở thành cơ hội gắn kết giữa các thế hệ cư dân Mizuki Park.

Kết nối đa chiều nhờ hạ tầng "tỷ đô"

Trellia Cove nằm trên trục Nguyễn Văn Linh, một trong những tuyến giao thông quan trọng của khu Nam Sài Gòn, giúp cư dân duy trì kết nối thuận tiện với trung tâm thành phố trong vòng 15 phút; tiếp cận loạt tiện ích của khu Nam như TTTM, trường đại học lớn, bệnh viện quốc tế… với khoảng cách từ 5-15 phút di chuyển.

Lợi thế này càng được củng cố khi các công trình như Vành đai 3, Metro số 4, cầu Nguyễn Khoái từng bước hoàn thiện, mở thêm nhiều hướng di chuyển và rút ngắn khoảng cách giữa khu Nam với khu vực khác của "siêu đô thị" TPHCM.

Không chỉ kết nối về trung tâm TP.HCM, vị trí của dự án còn mở ra các hướng liên kết đến trục phát triển mới và cửa ngõ về miền Tây. Đây là yếu tố nền tảng gia tăng giá trị dài hạn khi hạ tầng "tỷ đô" của cả khu vực tiếp tục được hoàn thiện.

Với mức giá hợp lý cho phân khúc căn hộ trung tâm, Trellia Cove mang đến cơ hội nâng tầm không gian sống đẳng cấp giữa cộng đồng tinh hoa.

Đặt trong xu thế chung khi lõi nội đô TPHCM ngày càng "nén chặt" về quỹ đất, giá bất động sản neo cao, Trellia Cove mang đến cơ hội thụ hưởng giá trị của khu compound khép kín cùng hệ tiện ích hoàn chỉnh của Mizuki Park với mức giá hợp lý chỉ từ 5 tỷ đồng cho căn hộ 2 phòng ngủ.

Đặc biệt, chủ đầu tư triển khai chính sách thanh toán ban đầu chỉ từ 10% khi ký hợp đồng mua bán. Khách hàng có thể lựa chọn nhiều phương án tài chính, trong đó tổng mức ưu đãi chiết khấu trực tiếp lên đến 9% khi thanh toán nhanh. Song song, khách hàng được hưởng loạt ưu đãi cộng thêm như ưu đãi First Choice 1% cho 100 sản phẩm đầu tiên; ưu đãi 1% cho khách hàng khu vực (quận 1, 4, 5, 6, 7, 8, Bình Chánh, Bình Tân, Nhà Bè); ưu đãi khách hàng thân thiết Nam Long Club từ 1-2% tùy hạng thành viên, cùng chiết khấu 0,5% nếu không chọn bảo lãnh ngân hàng.

Đối với khách hàng vay vốn, dự án còn áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất lên đến 9%/năm, ân hạn nợ gốc từ 12-24 tháng. Đây là cơ hội cho khách hàng đang tìm kiếm một không gian sống chất lượng tại khu Nam Sài Gòn, đồng thời hướng đến tài sản tích lũy bền vững cho tương lai