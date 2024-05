Trẻ thiếu canxi, đây là bí quyết mà các mẹ phải lưu tâm

Trẻ thấp còi do thiếu canxi khiến mẹ "đứng ngồi không yên"

Theo NCD Risk Factor Collaboration, Việt Nam nằm trong 15 quốc gia có chiều cao thấp nhất thế giới. Kết quả Tổng điều tra dinh dưỡng năm 2019 - 2020 do Bộ Y Tế cũng chỉ ra tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi trên toàn quốc là từ 19,6 - 20%.

Thiếu vi chất dinh dưỡng đang là nguyên nhân khiến sự phát triển của trẻ em Việt Nam tồn tại tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi. Một trong những vi chất dinh dưỡng quan trọng nhất đối với trẻ em phải kể đến canxi. Trong cơ thể, canxi có vị trí đặc biệt, 98% canxi nằm ở xương và răng, vì vậy rất cần thiết với trẻ em có bộ xương đang phát triển. Tình trạng thiếu canxi có thể gây ra những vấn đề sức khỏe thể chất và trí tuệ ở trẻ như: bệnh còi xương, suy dinh dưỡng, hệ miễn dịch suy yếu…

Các bậc phụ huynh lo lắng con thấp bé vì thiếu canxi.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu canxi ở trẻ nằm ở chế độ ăn uống. Trẻ có nguy cơ thiếu canxi do biếng ăn hoặc ăn ít thực phẩm giàu canxi, đặc biệt một số trẻ khó hấp thu canxi qua đồ ăn bên ngoài. Mặc dù được hưởng chế độ ăn uống khoa học, hệ tiêu hoá ở một số trẻ lại không thể hấp thu các chất dinh dưỡng có trong thức ăn.

Chế độ ăn uống không phải nguyên nhân duy nhất gây ra tình trạng thiếu canxi ở trẻ.

Có thể nói, thiếu canxi ở trẻ không phải là tình trạng hiếm gặp khiến những người làm cha mẹ không khỏi lo lắng. Để cải thiện tình trạng này rất cần đến sự theo dõi sao sát từ các bậc phụ huynh, đảm bảo rằng con bạn vẫn đang được hấp thụ đủ canxi cần thiết.

Bổ sung canxi kịp thời để con cao lớn, khỏe mạnh

Trẻ em có hai giai đoạn phát triển thể chất vượt trội là giai đoạn 1000 ngày đầu và giai đoạn dậy thì (12 đến 18 tuổi). Đây là giai đoạn vàng mà các bậc phụ huynh cần lưu ý để tăng cường bổ sung cho con canxi cùng dưỡng chất cần thiết. Bên cạnh việc cải thiện chế độ dinh dưỡng, cũng có thể sử dụng một số sản phẩm hỗ trợ bổ sung canxi để bé cao lớn, khỏe mạnh.

Hiểu được nỗi niềm các bậc phụ huynh, Vitatree Kids đã nghiên cứu và phát triển nên những sản phẩm chuyên biệt dành riêng cho trẻ. Có thể kể đến TPBVSK Kids Vitamin D3 & K2 Liquid của Vitatree với công thức kết hợp giữa vitamin D3 và K2 nguyên chất dạng dầu. Hỗ trợ bổ sung vitamin D3 là rất quan trọng nhằm hỗ trợ xương răng chắc khỏe, tăng cường miễn dịch cho bé. Ngoài ra, vitamin K2 trong sản phẩm cũng giúp thúc đẩy quá trình hấp thu canxi dễ dàng hơn.

TPBVSK Kids Vitamin D3 & K2 Liquid của Vitatree giúp hỗ trợ bé phát triển khung xương chắc khỏe, tăng cường hệ miễn dịch.

TPBVSK Kids Vitamin D3 & K2 Liquid của Vitatree có nguồn nguyên liệu vitamin D3 được nhập từ nhà cung cấp nguyên liệu thô lớn bậc nhất thế giới – Công ty DSM Nutritional Products Ltd., (Thuỵ Sỹ). Trong khi đó, thành phần vitamin K2 loại MK7 của sản phẩm được tạo ra từ phương pháp Fermentation, lên men tự nhiên và không có nhiều can thiệp từ máy móc hay con người. Bởi vậy, sản phẩm hoàn toàn an toàn với sức khoẻ của trẻ.

Một sản phẩm khác từ Vitatree Kids cũng đang được các bậc phụ huynh tín nhiệm là TPBVSK Kids Super Milky Calcium 330mg plus Vitamin D3 của Vitatree. Công thức sản phẩm chứa hàm lượng canxi nguyên tố cao, dễ hấp thụ nhờ công nghệ nhũ hóa với lecithin đậu nành. Ngoài ra, công thức còn bổ sung thêm vitamin D3 nhằm hỗ trợ hấp thụ canxi hiệu quả. Vitamin D3 trong sản phẩm được chiết xuất theo cách sinh học tự nhiên và bền vững, có mức độ tinh khiết và tối ưu hoá khả năng hấp thu so với các phương pháp khác.

TPBVSK Kids Super Milky Calcium 330mg plus Vitamin D3 của Vitatree cung cấp hàm lượng canxi cao chiết xuất từ tự nhiên.

Chính các bé cũng rất mê TPBVSK Kids Super Milky Calcium 330mg plus Vitamin D3 của Vitatree bởi viên nang hình cá sinh động, mùi vị thơm ngon. Viên nang mềm hình cá xoắn ở đuôi giúp dễ dàng tách và bóp dung dịch bên để sử dụng. Dung dịch có kết cấu mịn và có vị sữa dễ uống đối với các bé.

Hai sản phẩm đều được sản xuất tại Australia theo tiêu chuẩn GMP được cấp phép bởi tổ chức TGA - thuộc Bộ Y tế Úc, tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng cao và đảm bảo quy chuẩn nghiêm ngặt. Điều này khiến các bậc phụ huynh hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng và độ tinh khiết của sản phẩm.

Với những thành phần có lợi, ngoài việc hỗ trợ phát triển hệ xương, các sản phẩm Vitatree Kids còn hỗ trợ thúc đẩy sức khỏe toàn diện cho bé. Vitatree Kids chắc chắn sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy trong hành trình nuôi con khôn lớn của các bậc phụ huynh.

*Các thực phẩm trên không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.