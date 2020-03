Trẻ sơ sinh rất hay lè lưỡi, nhưng đôi khi đó cũng là dấu hiệu cảnh báo vấn đề sức khỏe cần lưu tâm

Khi ngắm nhìn một em bé sơ sinh, có lẽ tất cả mọi biểu cảm, hành động của bé trong mắt của bố mẹ đều rất đáng yêu, kể cả việc trẻ thường xuyên lè lưỡi.

Tuy rằng đây là một hành vi bình thường, là cách để các bé khám phá thế giới, nhưng theo Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Bệnh Tật Hoa Kỳ (CDC), bố mẹ cũng vẫn nên quan sát con nhằm phát hiện ra những dấu hiệu bất thường về sức khỏe của trẻ.

Vậy việc lè lưỡi ở trẻ sơ sinh mang những dấu hiệu cảnh báo gì?

1. Trẻ đói

Theo CDC thì dấu hiệu báo hiệu khi trẻ sơ sinh đói sẽ bao gồm nắm chặt tay, đưa tay vào miệng, quay đầu về phía bình sữa hoặc rúc đầu vào ti mẹ, và liên tục lè lưỡi liếm môi. Đây là những gợi ý tinh tế của trẻ để báo cho bố mẹ biết là mình đang đói.

2. Trẻ đã no

Lè lưỡi cũng là một dấu hiệu cho thấy trẻ đã bú no. Để không nhầm lẫn giữa việc con đói và no, bố mẹ cần kết hợp kèm một số biểu hiện khác khi con đã no là quay đầu đi, nhả núm vú.

3. Trẻ lè lưỡi ra để chơi

Ngay từ khi còn rất nhỏ, trẻ sơ sinh đã biết bắt chước biểu cảm trên khuôn mặt của mọi người xung quanh. Và lè lưỡi là cách để trẻ bắt đầu trò chơi cũng như tham gia trò chuyện cùng người khác.

4. Trẻ chưa sẵn sàng ăn dặm

Không phải bé nào cũng sẵn sàng ăn dặm khi đến tuổi.

Mặc dù các bác sĩ nhi khoa khuyên rằng bố mẹ nên cho bé ăn dặm khi được 6 tháng. Tuy nhiên, không phải bé nào cũng sẵn sàng ăn dặm khi đến thời điểm đó.

Nếu bố mẹ thấy con lè lưỡi liên tục khi được thử thức ăn đặc, thì bạn nên dừng lại và thử lại sau một hoặc hai tuần. Nếu bố mẹ cảm thấy lo lắng về việc ăn của con, hãy nói chuyện với bác sĩ để loại bỏ các nghi vấn về sức khỏe của trẻ.

5. Trẻ thở bằng miệng

Thông thường trẻ sơ sinh sẽ thở bằng mũi. Nhưng nếu em bé bị nghẹt mũi hoặc amidan sưng to thì trẻ sẽ thở ra bằng miệng. Việc này cũng khiến cho trẻ đẩy lưỡi ra ngoài.

Trong trường hợp bố mẹ thấy con dường như khó thở, thở khò khè hoặc có các âm thanh thở khác thường, bạn nên đưa bé đến gặp bác sĩ ngay lập tức.

6. Trẻ có thể có một số vấn đề sức khỏe

Hãy đưa con đi khám nếu bố mẹ thấy con lè lưỡi nhiều kèm thêm chảy nước dãi quá nhiều.

Mặc dù lè lưỡi là hành vi tự nhiên ở trẻ sơ sinh, nhưng bố mẹ cũng không nên chủ quan mà không bỏ qua không để ý. Bởi đôi khi lè lưỡi là một dấu hiệu cảnh báo về sức khỏe của trẻ như trương lực cơ kém hoặc trẻ có một cái lưỡi lớn hay một cái miệng nhỏ…

Đây là những cảnh báo rằng trẻ có thể đang mắc bệnh down, dị tật tim hay chậm phát triển. Thế nên, nếu bố mẹ thấy con lè lưỡi nhiều kèm thêm chảy nước dãi quá nhiều, hoặc có những hành động kỳ lạ thì tốt nhất nên cho con đi khám bác sĩ.

Nguồn: News, Brightside