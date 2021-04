Trẻ mầm non hát rap "Thiên Đàng" gây xôn xao: Nhà trường phải rút kinh nghiệm

Chiều 5-4, trong cuộc trao đổi giữa lãnh đạo Phòng GD&ĐT TP. Buôn Ma Thuột, Ban Giám hiệu trường mầm non Hoa Sen, Ban đại diện hội cha mẹ học sinh nhà trường và gia đình 2 trẻ mầm non là bé Minh Tr. và bé Bắc Th. (2 bé hát rap xôn xao cộng đồng mạng – PV), mẹ của 2 bé đã nhận trách nhiệm do sơ ý, đồng thời xin lỗi nhà trường cũng như ngành GD&ĐT.

Hai gia đình mong cộng đồng mạng xem đây chỉ là một clip giải trí cho vui chứ không phải là lỗi của nhà trường hay của các cô giáo.

Các các gia đình rất cầu thị trong việc giáo dục, chăm sóc trẻ

Theo đó, sau khi nhận phản ánh từ dư luận và báo cáo của nhà trường, phòng GD&ĐT TP. Buôn Ma Thuột đã cử đại diện đến tìm hiểu sự việc, chỉ đạo nhà trường rút kinh nghiệm trong quản lý, chăm sóc và giáo dục trẻ.

Chị Phan Thị Thu Th. – 30 tuổi (trú ở phường Tân An, làm nghề kinh doanh tự do), mẹ của Bắc Th., tâm sự: “Khi Cuộc thi bé khỏe, bé ngoan nghỉ giải lao để các cô họp, chúng tôi có mang theo đàn và cho các con lên sân khấu hát. Thấy vui nên quay clip để đăng lên trên ứng dụng Tiktok, trên facebook với mục địch là tăng lượt tương tác (like) để có thể bán hàng được nhiều hơn.

Thực ra, tôi cũng không để ý và không hiểu gì về ngôn từ của bài rap đó. Chỉ sau khi cộng đồng mạng bàn tán xôn xao, có nhiều ý kiến trái chiều chúng tôi mới thấy được việc này không phù hợp và đã gỡ clip nhưng không kịp nữa do tốc độ lan truyền nhanh quá. Do sơ ý mà làm ảnh hưởng đến nhà trường, đến ngành GD, chúng tôi thành thật xin lỗi. Cũng mong cộng đồng mạng hãy xem đây là clip vui nhộn chứ không nên gán ghép hay phân tích ca từ vì thực ra con tôi cũng đã biết chữ gì đâu, cứ thấy mọi người vỗ tay khen là bé vui rồi”.

Chị Phan Thị Thu Th. giải trình với đại diện phòng GD-ĐT và trường mầm non Hoa Sen

“Do công việc kinh doanh bận rộn, ở nhà chúng tôi hay cho con xem kênh youtube, bé thường hát theo và nhanh thuộc các bài hát, bài nhảy ở trên kênh này. Sau này được cô giáo ở lớp (mầm non Hoa Sen – PV) góp ý, hướng dẫn thì chúng tôi mới chuyển cho con xem kênh yotube kids. Thực tế, bé nhà tôi có năng khiếu ca hát, nhảy múa, tôi cũng thường quay lại các clip con hát, nhảy để đăng lên trên trang cá nhân.”- chị Thu Th., nói thêm.

Còn chị Nguyễn Thị Vân A., 36 tuổi (trú phường Tân An, làm nghề kinh doanh tự do) là mẹ của bé Minh Tr., thì cho biết, “Hai gia đình chơi thân với nhau (gia đình bé Minh Tr. và bé Bắc Th.-PV), 2 bé lại rất mê hát, mê nhảy, chúng tôi trang bị cho các con cả đàn và bộ kết nối âm nhạc vì nhà tôi có 2 cậu con trai đều thích hát và nhảy. Cứ cuối tuần chúng tôi lại cho các con đến các nơi vui chơi, hát và nhảy. Các bé cũng hay được hát karaoke ở nhà. Vì thế, khi đến cổ vũ con tham gia cuộc thi bé khỏe, bé ngoan chúng tôi khuyến khích con mang theo đàn, bộ kết nối nhạc, khi chúng tôi cho 2 bé lên hát (trong lúc các cô đang đi lên họp), mọi người thấy vui, ai cũng vỗ tay khen và 2 bé thấy rất vui, chúng tôi quay clip và đăng lên mạng cũng vì thế chứ không để ý đến ca từ”.

Yêu cầu nhà trường đưa vào kịch bản phần quản lý học sinh khi giải lao

Trao đổi với phóng viên, bà Ra Lan Trương Thị Ánh Kim, Phó Trưởng phòng GD&ĐT TP. Buôn Ma Thuột cho biết: “Sự việc diễn ra do sơ ý của phụ huynh và hoàn toàn ngoài mong muốn của nhà trường. Tuy nhiên, qua sự việc này, tôi đề nghị trường mầm non Hoa Sen nói riêng, các trường học trên địa bàn thành phố nói chung phải rút kinh nghiệm, đưa vào kịch bản, kế hoạch hoạt động phần việc quản lý học sinh kể cả khi giải lao, khi tạm dừng hoạt động chuyên môn, hoạt động giáo dục. Các nhà trường, cơ sở giáo dục cũng cần tăng cường công tác tuyên truyền để phụ huynh biết cách sử dụng các trang mạng chính thống và phù hợp, nhằm phối hợp tốt trong việc giáo dục, chăm sóc trẻ ngày một tốt hơn”.

Cũng tại buổi trao đổi vào chiều 5-4, đại diện Ban Giám hiệu nhà trường đã nhận trách nhiệm về sự việc ngoài mong muốn trên. Đồng thời, sẽ bổ sung kế hoạch theo dõi, giám sát mọi hoạt động của trẻ; cách tổ chức sinh hoạt, giáo dục và chăm sóc trẻ ở 20 lớp thông qua hệ thống camera giám sát cũng như đội ngũ giáo viên làm công tác quản lý.

Trước đó, mạng xã hội Facebook đăng tải đoạn clip dài khoảng 1 phút ghi lại cảnh 2 trẻ mầm non đang biểu diễn trên sân khấu Hội thi Bé khỏe, bé ngoan của trường mầm non Hoa Sen (TP. Buôn Ma Thuột).

Hai cháu bé biểu diễn bài hát “Thiên Đàng”, trong lời bài hát có những câu từ không phù hợp với lứa tuổi mầm non như: “Thiên đàng dành cho anh ông trời dẫn lối. Đi tới trước cổng trời miệng anh nhả khói...”.

Đoạn clip đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với hàng chục ngàn lượt like, bình luận, chia sẻ. Có nhiều ý kiến khen các cháu có năng khiếu nhưng nhiều ý kiến cũng bày tỏ sự không đồng tình bởi lời bài hát có nhiều câu từ không phù hợp với lứa tuổi.