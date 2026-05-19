Trẻ lệ thuộc thiết bị điện tử dễ chậm nói, rối loạn hành vi

BSCKII. Nguyễn Thanh Sang, Trưởng khoa Liên chuyên khoa Tâm lý lâm sàng - Phục hồi chức năng - Y học cổ truyền, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) cho biết, ngày càng nhiều trẻ em gặp vấn đề phát triển do sử dụng thiết bị điện tử quá mức.

Theo bác sĩ Sang, tình trạng lệ thuộc vào tivi, điện thoại thông minh không chỉ gây ảnh hưởng trước mắt mà còn để lại hệ lụy lâu dài đối với khả năng học tập, giao tiếp và phát triển tâm lý của trẻ. Thực tế tại bệnh viện cho thấy số bệnh nhi đến khám liên quan tình trạng này đang gia tăng.

Một trong những biểu hiện phổ biến nhất là chậm nói. Trẻ tiếp xúc màn hình quá nhiều thường giảm tương tác với người xung quanh, dẫn đến hạn chế phát triển ngôn ngữ. Nhiều trẻ còn gặp tình trạng rối loạn giấc ngủ, mất tập trung, giảm khả năng tiếp thu và sa sút kết quả học tập.

Một số trường hợp xuất hiện rối loạn hành vi do từ nhỏ đã quen được đáp ứng bằng các thiết bị điện tử.

Theo BSCKII. Nguyễn Thanh Sang, nếu được phát hiện sớm, đặc biệt ở những trường hợp chậm nói đơn thuần, việc can thiệp và điều trị sẽ không quá phức tạp.

Tuy nhiên, nếu kéo dài mà không được hỗ trợ kịp thời, trẻ có thể đối mặt với nhiều hệ lụy như suy giảm thị lực, thiếu kỹ năng xã hội, khó hòa nhập với bạn bè, thậm chí chán học, né tránh trường lớp và ảnh hưởng đến quá trình hình thành nhân cách.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần giảm dần và hạn chế thời gian trẻ tiếp xúc với màn hình, đồng thời dành nhiều thời gian trò chuyện, vui chơi và tạo môi trường giao tiếp tích cực cho con.

Bên cạnh vai trò của gia đình, sự phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh cũng rất quan trọng nhằm khuyến khích trẻ tham gia hoạt động tập thể, vận động thể chất và giao tiếp với bạn bè để phát triển kỹ năng xã hội một cách bền vững.