Trẻ hay khóc có 3 điểm HƠN NGƯỜI, cha mẹ đừng vội khó chịu

Nếu hỏi cha mẹ rằng hành vi nào của con khiến họ mất kiên nhẫn nhất, dễ "nổi nóng" nhất thì câu trả lời của rất nhiều người trùng khớp, đó chính là những đứa trẻ vừa động một chút là khóc. Thậm chí cha mẹ chưa nói gì, còn chưa kịp trách móc thì con đã bật khóc trước. Điều này làm cha mẹ vừa bực vừa bất lực.

Nhiều mẹ thường thắc mắc con gái hay khóc thì còn dễ chấp nhận, sao con trai cũng dễ khóc như vậy? Vì thế chỉ cần thấy con khóc, không ít cha mẹ lập tức khó chịu, cơn bực bội tăng lên, thậm chí quát tháo. Nhưng càng quát, trẻ chỉ càng khóc to hơn.

Trong mắt nhiều người lớn, trẻ hay khóc đồng nghĩa yếu đuối, khiến cha mẹ lo lắng không biết sau này con bước ra xã hội sẽ ra sao. Thực tế, những đứa trẻ hay khóc lại có 3 ưu thế nổi bật mà không phải ai cũng nhìn thấy.

Các nghiên cứu tâm lý cho thấy trẻ thích khóc không phải nhút nhát hay yếu mềm như vẻ ngoài. Đằng sau những lần rơi nước mắt là những đặc điểm tính cách giúp chúng phát triển rất tốt. Cha mẹ cần đọc đúng "mật mã trưởng thành" này để biết cách tận dụng ưu điểm của con.

1. Trẻ hay khóc thường có khả năng thấu cảm cao

Nếu con bạn dễ khóc thì lúc con không khóc, con có phải một đứa trẻ rất dễ thương không? Những đứa trẻ nhạy cảm như thế thường có khả năng cảm nhận cảm xúc người khác rất mạnh. Chúng tinh tế, biết để ý sắc mặt người lớn, luôn hiểu lòng cha mẹ.

Ảnh minh họa

Trong sinh hoạt hằng ngày, chúng nhanh chóng cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của người xung quanh. Chỉ cần nghe giọng nói của mẹ, chúng đã đoán được mẹ vui hay buồn. Nếu thấy mẹ không vui, chúng hoặc cố gắng dỗ dành, hoặc tự tránh đi để không làm mẹ buồn hơn.

Khi chơi với bạn bè, những đứa trẻ này cũng dễ nhận ra ai đó buồn và biết quan tâm, chia sẻ. Nhờ có khả năng thấu cảm mạnh, chúng dễ được thầy cô, bạn bè yêu quý. Dù nhìn bề ngoài có vẻ "mít ướt", nhưng chính sự nhạy cảm này giúp chúng hòa đồng và xây dựng quan hệ xã hội rất tốt.

2. Trẻ hay khóc có khả năng chịu áp lực tốt hơn

Nhiều cha mẹ có thói quen ngăn con khóc ngay lập tức: "Khóc gì mà khóc! Còn khóc nữa là mẹ phạt đấy!", hoặc mắng: "Khóc là vô dụng!" . Những cách làm này khiến con nghĩ rằng khóc là xấu hổ, nhất là đối với con trai.

Thực tế, khóc là một cơ chế xả stress tự nhiên, là một phương thức "detox cảm xúc" rất hiệu quả. Do tâm lý trẻ chưa phát triển hoàn thiện, các em khó tự điều chỉnh khi buồn bã hay căng thẳng. Vì vậy, khóc chính là cách chúng giải phóng áp lực nhanh nhất.

Trẻ hay khóc thường không tích tụ cảm xúc tiêu cực trong lòng. Mỗi lần khóc là một lần "xả" hết buồn bực, sau đó chúng hồi phục rất nhanh. Khi bước vào tuổi dậy thì - giai đoạn cảm xúc dễ xáo trộn, những đứa trẻ này ít gặp tình trạng suy nghĩ tiêu cực, ít bị căng thẳng kéo dài.

Nếu cha mẹ hiểu điều này và chấp nhận rằng con có quyền khóc, điều đó sẽ trở thành nguồn dưỡng nuôi tinh thần giúp con có cảm giác an toàn. Trẻ dần học được cách tự giải toả, tự cân bằng và trở nên mạnh mẽ hơn trước áp lực.

Ảnh minh họa

3. Trẻ hay khóc có ranh giới cá nhân rất rõ

Trẻ dễ khóc thực ra rất nhạy cảm với cảm xúc của chính mình và ranh giới cá nhân. Chỉ cần ai đó làm điều khiến chúng khó chịu, chẳng hạn như bị oan, bị trêu chọc, bị ép làm điều không thích, chúng lập tức khóc. Đây là cách chúng bảo vệ bản thân và gửi tín hiệu rằng: "Bạn đã vượt quá giới hạn của mình rồi!".

Những trẻ nhỏ chưa giỏi diễn đạt bằng lời nên khóc là cách duy nhất để chúng bảo vệ ranh giới. Và cũng nhờ phản ứng nhanh này mà cha mẹ dễ nhận biết khi con bị tổn thương.

Cha mẹ nên làm gì?

Trẻ hay khóc thực sự mang 3 ưu điểm nói trên, cha mẹ cần hiểu đúng và đối xử đúng. Tuy nhiên, cũng cần phân biệt có những lần trẻ khóc vì bị tổn thương, nhưng cũng có lần là khóc "ăn vạ" để đạt mục đích, như muốn đồ chơi mà không được là nằm lăn ra sàn la hét.

Trong những tình huống khóc để thao túng, cha mẹ cần kiên định, không chiều theo nhưng cũng không thô bạo. Khi trẻ khóc vì buồn thật sự, cha mẹ có thể ôm con và nói: "Mẹ ở đây, con cứ nói với mẹ điều làm con khó chịu". Sự thấu hiểu và chấp nhận của cha mẹ sẽ trở thành tài sản tinh thần quan trọng giúp trẻ lớn lên khỏe mạnh.

Cha mẹ cần nhớ rằng nước mắt không phải biểu hiện của yếu đuối. Đó là cách trẻ bộc lộ cảm xúc và là dấu hiệu cho thấy thế giới nội tâm của trẻ rất phong phú.