Trẻ em phải đối mặt với nguy hiểm nào khi sử dụng Internet hàng ngày?

Hiện nay, dưới sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, hệ thống mạng Internet đang mở ra một kỷ nguyên mới, tạo ra một không gian rộng mở cho trẻ, đem lại những giá trị tích cực chưa từng có. Không chỉ tạo điều kiện để học tập mà còn giúp các em khám phá thế giới, giao lưu học hỏi lẫn nhau.

Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu phát triển bền vững và Tổ chức cứu trợ trẻ em quốc tế, hiện tại Việt Nam, hơn 66% trẻ em có thể tiếp cận kết nối Internet, và 43% trẻ em tiếp cận mạng Internet từ 30 phút đến 1 tiếng/ngày. Theo số liệu của UNICEF, phần lớn trẻ em tự học cách dùng Internet (60%) và hầu hết các trường học chỉ dạy học sinh kỹ năng công nghệ thông tin, thay vì hỗ trợ các em kiến thức về cách sử dụng mạng an toàn.

Thiết bị công nghệ dần trở nên quen thuộc với trẻ em khi phục vụ các nhu cầu học tập, giải trí

Dưới sự phủ sóng mạnh mẽ của mạng lưới Internet, trẻ em có cơ hội được tiếp xúc với nhiều nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, dù đã được cảnh báo nhưng vẫn xuất hiện tràn lan các nội dung xấu, độc như bạo lực, khiêu dâm... đã kích thích trí tò mò, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm sinh lý của các em. Điều đáng nói, những nội dung phản cảm, khiêu khích, gây kích động không chỉ không bị phản đối mà còn nhận được nhiều tương tác, thu hút đông đảo sự quan tâm của cư dân mạng.

Chính vì vậy, sự can thiệp và giúp đỡ của các bậc cha mẹ là điều vô cùng quan trọng. Và việc nhận ra những dấu hiệu cho thấy các con đang bị "đầu độc" bởi nội dung không lành mạnh trên Internet đóng vai trò thiết yếu trong việc bảo vệ trẻ trong không gian mạng.

Đồng hành cùng con trên không gian mạng

Để trẻ em được trải nghiệm không gian mạng thật sự tuyệt vời thì cha mẹ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quản lý sử dụng Internet của các em. Cha mẹ không chỉ là người giám sát mà phải thật sự trở thành những người đồng hành với trẻ trong công cuộc chống lại những tiêu cực do mạng xã hội đem lại.

Nhận ra những dấu hiệu của việc con sử dụng Internet không an toàn

Việc sử dụng Internet quá lâu, hay việc tiếp cận với những nội dung không phù hợp đều có thể được phát hiện nếu như bố mẹ để ý đến những dấu hiệu của con, đặc biệt các dấu hiệu về sức khỏe chính là biểu hiện rõ ràng nhất. Thường xuyên mệt mỏi, mắt nheo, phản ứng chậm hay mơ màng, lười vận động… đây chính là những dấu hiệu giúp bố mẹ nhận biết thời gian sử dụng Internet hay các thiết bị công nghệ của con đã lên đến tình trạng "báo động".

Ngoài ra, những dấu hiệu như: Lén lút tắt máy khi bố mẹ đến gần, dành nhiều thời gian một mình với các thiết bị công nghệ, hay kết quả học tập sa sút chính là những điều mà cha mẹ cần phải lưu tâm để bảo vệ con sinh hoạt trong môi trường lành mạnh. Theo nghiên cứu của ThS Trần Minh Trí, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, tại hội thảo "Nghiện Internet: Những thách thức mới của xã hội hiện đại", những học sinh truy cập Internet càng nhiều, kết quả học tập càng kém. Khi trẻ con dành phần lớn thời gian cho Internet, các con sẽ không còn sự tỉnh táo và tập trung cho việc học tập.

Cha mẹ đồng hành cùng con trên không gian mạng

Tận dụng các giải pháp công nghệ

Cuộc sống bận rộn với những mối lo toan về công việc, không phải bố mẹ nào cũng có đủ thời gian để kiểm soát hoạt động của con trên mạng Internet mỗi ngày. Điều này có thể khiến trẻ bị ảnh hưởng tiêu cực từ những nội dung xấu, thậm chí là dễ dàng bị lợi dụng rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo qua mạng. Thấu hiểu điều này, FPT Telecom đã ra mắt F-Safe Go với tính năng bảo mật không giới hạn các thiết bị truy cập, giúp bố mẹ có thể kiểm soát thời gian sử dụng và nội dung truy cập của con. Trong khi kỹ năng và ý thức tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng Internet còn nhiều lỗ hổng, F-Safe Go là một trong những giải pháp hiệu quả và tiện lợi.

"Trong trường hợp này, các gia đình có thể tìm đến sự hỗ trợ của các giải pháp bảo mật tự động để bảo vệ trẻ em khi dùng Internet. Song song với việc nâng cao nhận thức của trẻ về an toàn trên mạng, chúng ta có thể chủ động tạo cho con một môi trường an toàn, bằng cách chặn các nguy cơ ngay từ đường truyền Internet của gia đình, như ứng dụng F-Safe Go của FPT Telecom", đại diện F-Safe Go chia sẻ.

Ngoài tính năng bảo vệ, ngăn chặn các thiết bị công nghệ khỏi những mã độc, virus, bonet... F-Safe Go còn là "trợ thủ đắc lực" của bố mẹ trong việc kiểm soát không gian mạng của con, khi có khả năng kiểm soát nội dung và thiết lập khung giờ mà trẻ có thể sử dụng Internet trên mọi thiết bị mà bạn cho phép.

Tìm hiểu thêm về ứng dụng F-Safe Go tại: https://fpt.vn/fsafe-go hoặc gọi điện tới hotline 1900 6600.