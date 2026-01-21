Trẻ em nên ăn bao nhiêu trứng để tốt cho não bộ?

Trứng là “thực phẩm vàng” cho não bộ trẻ em?

Theo Times of India , trứng chứa 13 loại vitamin và khoáng chất khác nhau. Trứng là thực phẩm giá trị dinh dưỡng cao, cung cấp đầy đủ chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Với giá thành hợp lý, dễ mua và dễ chế biến, các món ăn từ trứng thường được trẻ em yêu thích. Nhờ hàm lượng dưỡng chất phong phú, trứng đóng vai trò quan trọng trong việc bổ sung dinh dưỡng cho chế độ ăn hằng ngày của trẻ.

Trứng hỗ trợ phát triển não bộ trẻ thế nào?

Dinh dưỡng hợp lý góp phần hỗ trợ khả năng học tập và ghi nhớ ở trẻ em (Ảnh:Shutterstock)

Các chuyên gia dinh dưỡng thường khuyến khích bổ sung những thực phẩm giàu dưỡng chất, giúp hỗ trợ hệ miễn dịch, quá trình trao đổi chất và khả năng nhận thức một cách tự nhiên. Trong số đó, trứng được xem là thực phẩm quen thuộc nhưng giàu giá trị dinh dưỡng, có thể đáp ứng tốt nhu cầu của cơ thể và não bộ trẻ trong giai đoạn phát triển.

Với trẻ em trong giai đoạn phát triển, trứng là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, choline, vitamin B12 cùng các carotenoid như lutein và zeaxanthin – những dưỡng chất đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành tế bào não, dẫn truyền thần kinh và hỗ trợ khả năng ghi nhớ, học tập.

Trẻ em nên ăn bao nhiêu trứng theo độ tuổi?

Lượng trứng cho trẻ cần điều chỉnh phù hợp với từng độ tuổi (Ảnh:Shutterstock)

Tùy theo tháng tuổi và khả năng tiêu hóa, phụ huynh có thể cho trẻ ăn trứng với lượng phù hợp:

Trẻ từ 6–7 tháng tuổi : Mỗi bữa chỉ nên ăn khoảng 1/2 lòng đỏ trứng gà, từ 2–3 bữa mỗi tuần.

Trẻ từ 8–12 tháng tuổi : Có thể ăn 1 lòng đỏ trứng mỗi bữa, khoảng 3–4 bữa/tuần.

Trẻ từ 1–2 tuổi : Ăn 3–4 quả trứng mỗi tuần, có thể dùng cả lòng đỏ và lòng trắng.

Trẻ từ 2 tuổi trở lên : Tùy khẩu vị và nhu cầu dinh dưỡng, trẻ có thể ăn khoảng 1 quả trứng mỗi ngày nếu không có dấu hiệu dị ứng.

Lưu ý khi cho trẻ ăn trứng

Trứng là thực phẩm bổ dưỡng nhưng có thể gây dị ứng ở một số trẻ nhỏ. Phụ huynh nên cho trẻ ăn từ lượng nhỏ, theo dõi phản ứng và ưu tiên chế biến chín kỹ. Trẻ có tiền sử dị ứng hoặc rối loạn tiêu hóa nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn thường xuyên.