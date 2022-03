Trào lưu "nuôi" Kumanthong kinh dị len lỏi vào trường học: Muốn được điểm tốt, thậm chí cầu xin trúng số lô, số đề

Những năm gần đây, việc nuôi Kumanthong đã trở thành trào lưu được nhiều hội, nhóm săn đón. Không ít bạn trẻ sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu đồng để rước những con "búp bê ma" về cung phụng, kết quả sau thời gian đắm chìm trong việc "hầu hạ” những vật vô tri vô giác kia, nhiều người mới ngậm ngùi nhận ra mình đã ăn quả lừa đắng chát từ những kẻ "buôn thần bán thánh".

Thế nhưng điều đáng nói chính là việc đối tượng nuôi, buôn bán ngày càng lan rộng, trẻ hóa, thậm chí đã "len lỏi" vào trường học. Như vụ việc nhiều học sinh trên địa bàn tỉnh Hải Dương mua bán và nuôi “Búp bê Kumanthong” mới đây đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Sự việc một lần nữa khiến các phụ huynh không khỏi giật mình trước những mối nguy hiểm tiềm ẩn xung quanh trường học. Đồng thời như một lời lắc nhở các bậc phụ huynh cần quan tâm, theo dõi con cái hơn nữa.

Trào lưu kinh dị len lỏi vào trường học

Trước đó, vào ngày 11/5/2021, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, cán bộ Phòng An ninh Nội địa đã phát hiện Nguyễn Thị Bích Th. (SN 2007), là học sinh của một trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương có hành vi mua, bán và nuôi “Búp bê Kumanthong”. Từ tháng 12/2019, cháu Th. bắt đầu tìm hiểu về “Búp bê Kumanthong”; sau đó đã sử dụng tài khoản facebook để đặt mua “Búp bê Kumanthong”.

Cụ thể, cháu Th. đã mua và nuôi 6 “Búp bê Kumanthong”. Đến tháng 1/2020, cháu Th. đã nhận làm cộng tác viên bán “Búp bê Kumanthong” cho một số tài khoản Facebook trên mạng xã hội. Nhiệm vụ của Th. là copy bài viết từ các tài khoản cá nhân của nhiều người, đăng tải trên trang cá nhân. Nếu việc mua bán thực hiện trót lọt, cháu Th. sẽ nhận được số tiền bằng từ 10-20 % giá trị của búp bê.

Đó chỉ là 1 trong nhiều trường hợp mua bán Kumanthong trong trường học trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh nội địa - Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện thêm nhiều trường hợp khác. Đặc biệt có những trường hợp đã buôn bán trong một thời gian dài.

P.V.V.H (SN 2000, trú tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) là một ví dụ. Khoảng tháng 5/2018, qua mạng xã hội, P.V.V.H. biết đến các trang facebook “Nuoi Luk Thep” và “Kumanthong miền Bắc” do Phạm Thanh T. làm quản lý nhóm.

Với tâm lý cầu may, P.V.V.H. đã đặt mua của Phạm Thanh T. một “Búp bê Kumanthong” với giá 1,5 triệu đồng/ con; việc giao dịch được thực hiện bằng tài khoản. Lần đầu tiên, P.V.V.H đặt cọc số tiền là 400 nghìn đồng; lần thứ hai chuyển số tiền là 1,1 triệu đồng…

Trong quá trình tìm hiểu qua hội nhóm “Nuôi LukThep” và “Kumanthong miền Bắc”, P.V.V.H. đã quen biết với người đàn ông tên Việt. Đến tháng 7/2018, P.V.V.H đã cùng với Việt bàn bạc việc làm công tác viên bán hàng cho Nguyễn Ngọc Thương, là người quản lý nhóm tâm linh Thái Lan.

Trong thời gian cộng tác với Việt, P.V.V.H. đã bán được từ 6-7 con búp bê, mỗi con có giá từ 1,2 đến 1,4 triệu đồng và được chiết khấu lại mỗi con với giá là 300 nghìn đồng/ con. Phần lãi, P.V.V.H. và Thương chia nhau.

Đầu tháng 8/2018, P.V.V.H. và Việt nảy sinh mâu thuẫn, nguyên nhân bắt nguồn từ quyền lợi kinh tế. Sau đó, P.V.V.H. đã tách ra làm ăn riêng.

Một em học sinh đã nuôi “Búp bê Kumanthong" nay đã từ bỏ ý định này

Sau khi nắm bắt được hoạt động của P.V.V.H., cán bộ Phòng an ninh nội địa - Công an tỉnh Hải Dương đã chủ động gặp gỡ, phân tích. Sau khi hiểu ra, P.V.V.H. đã từ bỏ việc mua bán “Búp bê Kumanthong”.

Không dừng lại ở đó, quá trình làm việc với P.V.V.H., các trinh sát Phòng an ninh nội địa - Công an tỉnh Hải Dương còn phát hiện trường hợp của N.T.N.Q. (SN 2003, trú tại Hải Dương), cũng là học sinh của một trường trung học cơ sở đã tham gia mua và nuôi “Búp bê Kumanthong”. Từ đó, đã vận động trường hợp trên từ bỏ việc nuôi “Búp bê Kumanthong”.

Hiện Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương trao đổi với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, giáo viên và học sinh hiểu rõ bản chất mê tín dị đoan của loại tâm linh này. Từ đó, tăng cường quản lý học sinh không để học sinh tham gia mua bán, sử dụng “Búp bê Kumanthong”.

Nuôi Kumanthong cầu... điểm cao, trúng lô đề

Kumanthong trắng được xem là loại búp bê chuyên đem đến sự tốt lành, may mắn cho người nuôi chính vì vậy không ít bạn trẻ sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu đồng để rước những con "búp bê ma" về cung phụng, kết quả sau thời gian đắm chìm trong việc "hầu hạ”.

Còn đối với các học sinh, dù không mất đến hàng chục triệu để rước về nhưng số tiền để "sở hữu" một con búp bê cũng lên đến tiền triệu. Đây là con số không nhỏ đối với các em trong khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường, mọi sinh hoạt đều dựa vào bố mẹ.

Nếu như người lớn "nuôi" với mục đích đem đến sự tốt lành, may mắn, thậm chí cầu tài lộc thì các học sinh trong vụ việc là chỉ mong muốn... đạt điểm cao mà chẳng phải ngày, đêm “dùi mài kinh sử” hay muốn gặp nhiều may mắn trong các kỳ thi...

Ngày 3 bữa, cơm bưng nước rót, mục đích là để búp bê mang lại may mắn cho mình…

Đó chỉ là một trong nhiều lý do mà các học sinh tìm đến loại "bùa chú" này. Cùng với đó, hàng loạt hội nhóm liên quan đến “Búp bê Kumanthong” như “Hội, nhóm kinh nghiệm nuôi Kumanthong”, “Tâm linh Kumanthong”, “Yêu thương Kumanthong LukThep”… được lập ra nhan nhản trên MXH.

Qua những thông tin thiếu kiểm chứng được chia sẻ trên các trang mạng xã hội và qua các hội, các học sinh nghĩ rằng, Kumanthong trắng là thần hộ mệnh có thể mang lại may mắn cho mình. Chính vì thế, các em học sinh đã liên hệ, mua “Búp bê Kumanthong” về nuôi.

Khi nuôi “Búp bê Kumanthong”, hầu hết các học sinh dường như bị "cuốn theo" các loại bùa phép này, bỏ bê việc học hành. Các em đều tin rằng chỉ cần thắp hương và cầu xin hằng ngày thì chắc chắn “Búp bê Kumanthong” sẽ mang lại may mắn cho mình. Vì thế, hàng ngày các em “chìm đắm” trong thế giới với “người bạn” là “Búp bê Kumanthong”…

Thế nhưng đó chưa phải là lý do "oái oăm" nhất mà các học sinh muốn sở hữu loại bùa phép này bằng được. Có những trường hợp cá biệt, một số học sinh tham gia nuôi “Búp bê Kumanthong” để... cầu xin trúng số lô, số đề…

Việc chìm đắm trong thế giới với “người bạn” là “Búp bê Kumanthong" đã khiến việc học tập và sinh hoạt của các học sinh bị ảnh hưởng nặng nề. Đến khi người thân, gia đình phát giác tìm cách khuyên can, nhắc nhở nhưng tình hình vẫn không chiều hướng thay đổi. Chỉ đến khi cơ quan chức năng nắm được thông tin, vào cuộc tìm hiểu thì sự việc mới được giải quyết.

Tuy nhiên, việc vận động ban đầu không dễ dàng do các cháu học sinh tuổi còn nhỏ, nhận thức còn nhiều hạn chế.

Sau đó, thông qua người thân, bạn bè, nhẹ nhàng phân tích để các cháu hiểu rằng đây là hình thức mê tín dị đoan… Việc học tập và rèn luyện phải bằng nỗ lực của bản thân chứ không thể trông chờ vào hiện tượng siêu nhiên. “Mưa dầm thấm lâu”, các học sinh dần dần hiểu ra, đến nay những trường hợp được vận động đã từ bỏ nuôi “Búp bê Kumanthong”.

https://afamily.vn/trao-luu-nuoi-kumanthong-kinh-di-len-loi-vao-truong-hoc-muon-duoc-diem-tot-tham-chi-cau-xin-trung-so-lo-so-de-20220304222546394.chn