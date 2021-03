Tranh cãi nảy lửa BXH mỹ nhân đẹp nhất xứ Hàn: Song Hye Kyo, Son Ye Jin lẹt đẹt ở vị trí thấp, ngôi vương lại thuộc về một cô gái sinh năm 1999

Gần đây, trên trang web giải trí nổi tiếng của Hàn Quốc KPopMap đã tổ chức một cuộc bình chọn để tìm ra mỹ nhân đẹp nhất xứ Hàn. Tất nhiên, đây là cuộc bỏ phiếu dựa trên cái nhìn chủ quan của từng người nhưng có hàng nghìn lá phiếu đa được bình chọn.

Ngay sau khi bảng xếp hạng được công bố đã ngay lập tức dấy lên làn sóng tranh cãi bởi hàng loạt mỹ nhân đình đám như Song Hye Kyo, Son Ye Jin đều ở vị trí thấp. Thậm chí, chỉ có duy nhất Son Ye Jin lọt vào top 10 còn Song Hye Kyo hay Kim Tae Hee, Jun Ji Hyun đều bị "đánh bật" khỏi.

Ở vị trí đầu tiên là cô gái sinh năm 1999 - Kim So Hyun. Nhiều ý kiến cho rằng Kim So Hyun sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng chỉ dừng lại ở nét đẹp đáng yêu, ngọt ngào pha lẫn cá tính chứ chưa thế xếp hạng số 1 ở bảng danh sách này.

Trong top 26 này còn có sự xuất hiện của IU và Suzy, 2 người đẹp là idol hiếm hoi có mặt.

1 - Kim So Hyun

Vượt mặt hàng loạt các đại mỹ nhân kinh điển của Kbiz như Song Hye Kyo, Son Ye Jin, Kim Tae Hee, Jun Ji Hyun... Kim So Hyun - cô gái xinh đẹp sinh năm 1999 xuất sắc được bình chọn ở vị trí đầu tiên. Xuất phát với vai trò diễn viên nhí, Kim So Hyun nhận được nhiều sự khen ngợi nhờ khả năng diễn xuất cũng như nhan sắc cá tính.

Tuy nhiên, Kim So Hyun được nhiều người biết đến với khả năng diễn xuất thay vì nhan sắc xinh đẹp bởi cô luôn được đánh giá thấp hơn về nhan sắc so với nữ diễn viên "đồng niên" Kim Yoo Jung. Theo nhiều người, việc Kim So Hyun giữ vị trí đầu tiên một phần do sự ưu ái của fan hâm mộ từ các bộ phim.

2 - Park Eun Bin

Ở vị trí thứ 2 là nữ diễn viên Park Eun Bin, đây cũng được xem là kết quả bình chọn gây tranh cãi nhất.

Park Eun Bin khởi đầu sự nghiệp diễn xuất của mình với tư cách là một diễn viên nhí trước khi đảm nhiệm vai chính đầu tiên trong bộ phim tình cảm lãng mạn Operation Proposal vào năm 2012. Tuy nhiên, thời điểm này người đẹp sinh năm 1992 chưa ghi nhiều dấu ấn.

Bộ phim đình đám nhất của Park Eun Bin có thể kể tới là Hot Stove League. Tuy ghi dấu ấn trong lĩnh vực diễn xuất nhưng việc Park Eun Bin xếp hạng cao trong bảng xếp hạng nhan sắc này khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu.

3 - Kim Yoo Jung

Vị trí thứ 3 thuộc về người đẹp sinh năm 1999 - Kim Yoo Jung. Cũng giống như Kim So Hyun, Kim Yoo Jung xuất thân từ vai trò diễn viên nhí. Ở tuổi 22, Kim Yoo Jung đã có trong tay gia tài với vô số các bộ phim. Từ nhỏ, cô nàng đã được đánh giá cao về nhan sắc và càng ngày càng nở rộ khi bước vào tuổi 22.

Tuy nhiên, việc Kim Yoo Jung vượt mặt các đại mỹ nhân để góp mặt trong top 3 cũng đủ khiến cư dân mạng không hài lòng.

4 - Kim Go Eun

Nàng thơ phim 18+ Kim Go Eun được xếp ở vị trí thứ 4 trong sự bất ngờ của khá nhiều người. Từ khi bắt đầu gia nhập showbiz, nhan sắc của Kim Go Eun đã luôn là đề tài gây tranh cãi.

Nhiều người bày tỏ sự yêu mến đối với vẻ ngoài đặc biệt và cá tính của Kim Go Eun. Tuy nhiên, theo nhiều người "cô dâu của yêu tinh" không thể được đánh giá là mỹ nhân bởi khuôn mặt cô không sở hữu những đường nét chuẩn chỉnh về nhan sắc.

5 - Kim Hye Yoon

Cô gái xinh đẹp xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh Hàn thời điểm gần đây chính là Kim Hye Yoon. Kim Hye Yoon sinh năm 1996, là diễn viên thuộc công ty quản lý Sidus HQ. Cô được coi là ngôi sao đang lên của màn ảnh Hàn sau vai diễn xuất sắc trong Sky Castle. Thời gian gần đây, người đẹp liên tục được lựa chọn cho các vai diễn nặng ký.

Tuy nhiên, theo nhiều người, nhan sắc của Kim Hye Yoon chỉ dừng lại ở việc ngọt ngào, nữ tính chứ chưa thể xếp ở hàng đại mỹ nhân.

6 - IU

IU là một trong 2 nữ idol hiếm hoi lot top trong BXH này. Mặc dù khởi nghiệp là ca sĩ nhưng ở thời điểm hiện tại IU đã có trong tay rất nhiều tác phẩm đáng tự hào. Ở tuổi 27, IU vẫn sở hữu nhan sắc vô cùng ngọt ngào.

7. Suzy

Tương tự như IU, Suzy xếp ở vị trí thứ 7 của bảng xếp hạng. Từ khi chính thức ra mắt, Suzy liên tục góp mặt trong các bảng xếp hạng về nhan sắc và nhận được sự đánh giá cao của tất cả mọi người.

8 - Son Ye Jin

Ở vị trí thứ 8 là nữ diễn viên xinh đẹp Son Ye Jin. Đây được xem là vị trí khá thấp đối với người đẹp "Hạ cánh nơi anh". Tuy nhiên, Son Ye Jin cũng là người đẹp 8x hiếm hoi lọt vào top 10.

9 - Han Ji Min

Xếp sau Son Ye Jin là nữ diễn viên Han Ji Min. Bắt đầu bước chân vào showbiz, Han Ji Min đã trở thành gương mặt ấn tượng với những đường nét vô cùng thanh tú.

Từ lúc cô bắt đầu sự nghiệp trong vai trò người mẫu quảng cáo tuổi teen, đến khi trở thành nữ diễn viên nổi tiếng của showbiz, nhan sắc của cô vẫn không thay đổi, thậm chí ngày càng cuốn hút hơn.

Không chỉ duy trì được sự trẻ trung xinh đẹp mà Han Ji Min còn được xem là nghệ sĩ phù hợp với các tạo hình chứ không hề đóng khung ở 1 kiểu phong cách. Chính sự đa dạng trong phong cách giúp Han Ji Min có thể lựa chọn nhiều dạng vai diễn khác nhau.

10 - Yoo In Na

Ở vị trí thứ 10 trong BXH là nữ diễn viên xinh đẹp Yoo In Na. Yoo In Na sinh năm 1982, thời đi học từng bị bạn bè kỳ thị, mỉa mai vì ngoại hình kém ưa nhìn. Về sau cô đã khắc phục nhược điểm mắt một mí, mày mỏng nhạt bằng tiểu phẫu thẩm mỹ.

Ở thời điểm hiện tại, nhan sắc của Yoo In Na càng ngày càng nở rộ và ngọt ngào hơn.

Các vị trí còn lại trong danh sách:

11 - Song Hye Kyo

12 - Jun Ji Hyun

13 - Moon Ga Young

14 - Seo Ye Ji

15 - Han Hyo Joo

16 - Park Bo Young

17 - Lee Sung Kyung

18 - Kim Ji Won

19 - Im Yoo Na

20 - Lee Min Jung

21 - Kim Tae Hee

22 - Go Ara

23 - Park Shin Hye

24 - Shin Se Kyung

25 - Han Ga In

26 - Nana