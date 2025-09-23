Tối 22/9, trang Thông tin Chính phủ nhắc tên Ưng Hoàng Phúc trong một bài đăng. Cụ thể, trang Thông tin Chính phủ nhắc lại lời mời Ưng Hoàng Phúc đến Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an TP.HCM nhằm làm việc liên quan đến đăng tải MV trên mạng xã hội. Dòng trạng thái của trang Thông tin Chính phủ đề cập cụ thể ngày - giờ và địa điểm làm việc.

Nguyên văn bài đăng:

"Mời ông: Nguyễn Quốc Thanh (tên thường gọi: Ưng Hoàng Phúc, sn 1981)

Đúng 8 giờ sáng mai (23/9), có mặt tại PA05 (Công an TPHCM)

Để: làm việc liên quan việc đăng tải MV trên nền tảng mạng xã hội."

Bên dưới bài đăng, trang Thông tin Chính phủ còn đính kèm bình luận "Hành vi quảng cáo cho trang cá cược trái phép bị cấm tại Việt Nam. Điều 51 Nghị định 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo với mức phạt tiền từ 1-90 triệu đồng. Việc thực hiện các hành vi vi phạm nêu trên còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hình sự, cụ thể tại Điều 197 Bộ luật Hình sự 2015". Lập tức, bài đăng gây xôn xao dư luận.

Trước đó vài tiếng, phía Ưng Hoàng Phúc đã xác nhận về việc nhận được thư mời từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an TP.HCM và cho biết sẽ hợp tác làm rõ vụ việc. Không chỉ Ưng Hoàng Phúc, mà các nghệ sĩ trong nhóm Ngũ Hổ Tướng và ekip thực hiện phim ngắn - MV Anh Em Trước Sau Như Một cũng được mời lên làm việc vào sáng ngày 23/9 tới.

Ngày 18/9, Ưng Hoàng Phúc cùng Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng chính thức thành lập nhóm nhạc mang tên Ngũ Hổ Tướng, đồng thời ra mắt MV Anh Em Trước Sau Như Một. MV trở thành tâm điểm tranh cãi khi xuất hiện loạt hình ảnh bị cho là quảng cáo trá hình cho trang web cá độ. Cư dân mạng nhanh chóng phát hiện loạt hình ảnh liên quan đến một trang web cá độ trong MV của nhóm Ngũ Hổ Tướng. Cụ thể gồm chiếc cốc in logo được đặt ngay vị trí chính diện giữa khung hình. Không chỉ vậy, logo còn xuất hiện trên áo, bao bì đạo cụ.

Những chi tiết nhạy cảm này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội. Sáng 22/9, Ưng Hoàng Phúc lên tiếng phủ nhận việc quảng cáo cho website cá độ - không liên quan đến hình ảnh gây tranh cãi trong MV Anh Em Trước Sau Như Một.