Trang nghiêm Lễ dâng Y Kathina Hoàng gia Thái Lan tại Việt Nam Quốc Tự

Ngày 1/11, tại Việt Nam Quốc tự (TP Hồ Chí Minh), Bộ Ngoại giao Thái Lan phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ Dâng Y Kathina Hoàng gia do Vương quốc Thái Lan cúng dường. Buổi lễ khẳng định mối quan hệ hữu nghị, giao lưu văn hóa và tinh thần gắn kết lâu đời giữa Việt Nam và Thái Lan trong cộng đồng Phật giáo khu vực.



Theo đó, đông đảo chư tôn đức Tăng Ni, đại biểu cơ quan ngoại giao hai nước và Phật tử đã trang nghiêm tham dự Lễ Dâng Y Kathina Hoàng gia tại Việt Nam Quốc tự, TP Hồ Chí Minh. Đây là năm thứ 18 Vương quốc Thái Lan tổ chức lễ dâng y tại Việt Nam, thể hiện sự gắn kết trong truyền thống Phật giáo và tinh thần hữu nghị nhân dân giữa hai quốc gia.

Đại diện chủ lễ năm nay là ông Wichawat Isarapakdee, Thứ trưởng Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan, được Hoàng gia Thái Lan ủy quyền thỉnh và dâng Y Kathina cùng các vật phẩm cúng dường và kinh phí hỗ trợ tu bổ chùa. Bộ Ngoại giao Thái Lan đã thực hiện nghi lễ dâng Y Kathina tại các quốc gia có cộng đồng Phật tử từ năm 1995 đến nay, trong đó Việt Nam là một điểm đến quan trọng và được duy trì đều đặn hàng năm.

Trong phần nghi lễ, chủ lễ cung thỉnh Y Kathina lên chánh điện, dâng hương và đọc lời tác bạch cúng dường theo nghi thức truyền thống. Sau đó, Pháp y Kathina, nến Paṭimokkha và các vật phẩm đi kèm được long trọng dâng lên chư tôn đức. Đại biểu tham dự lần lượt dâng cúng tịnh tài và các nhu yếu phẩm sinh hoạt nhằm hỗ trợ sinh hoạt tu học của tăng chúng tại chùa.

Buổi lễ còn bao gồm nghi thức chính như: tụng kinh chúc phúc, cầu nguyện cho quốc thái dân an và hòa bình hữu nghị giữa hai nước. Cuối lễ, chủ lễ và các đại biểu đã thực hiện nghi thức cúng dường trai tăng đến chư tăng 25 vị, kết thúc buổi lễ trong không khí trang nghiêm và ấm áp tinh thần đạo vị.

Đại diện phía Việt Nam cũng cho rằng, ý nghĩa của hoạt động dâng Y Kathina Hoàng gia không chỉ nằm ở giá trị tôn giáo mà còn góp phần củng cố hợp tác nhân văn, giao lưu văn hóa, và tình hữu nghị lâu dài giữa nhân dân hai nước.

Ngoài ra, Lễ dâng Y Kathina năm nay còn tiếp tục khẳng định vai trò của Phật giáo như một nhịp cầu mềm gắn kết cộng đồng, tăng cường sự thấu hiểu và đoàn kết trong khu vực. Trong suốt hơn 31 năm qua, Chính phủ Thái Lan đã thực hiện Nghi lễ dâng y Kathina tổng cộng 198 lần tại 13 quốc gia. Năm nay, Bộ Ngoại giao Thái Lan đã được Đức Vua ban y Kathina cùng với các vật phẩm cúng dường và tịnh tài, để dâng cúng tại các ngôi chùa Phật giáo ở 8 quốc gia, gồm: Ấn Độ, Myanmar, Malaysia, Bhutan, Sri Lanka, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Trung Quốc và Việt Nam.