Trang Khàn đêm qua livestream tiếp tục đáp trả bà Phương Hằng - vợ ông Dũng "lò vôi": "Cô chúng mày chỉ to với chúng mày thôi, chứ chưa là cái gì với tao đâu!"

Một câu bình luận: "Bà Hằng tới giờ tắt nhanh!" của dân mạng TikTok đã trở thành mồi lửa cho màn khẩu chiến tiếp theo giữa Trang Khàn và bà Nguyễn Phương Hằng - vợ Dũng "lò vôi". Chuyện sẽ không có gì cho đến khi Trang Khàn đăng đoạn clip dài vài phút nhắc đến bà Phương Hằng với nhiều lời lẽ mỉa mai.

Trang Trần trong livestream mới nhất.

"Sợ quá à. Sợ chúng mày cứ ngày nào cũng vào Facebook, nhắc đến cô chúng mày quá à. Cô chúng mày chỉ to với chúng mày thôi, chứ với tao chưa là cái gì đâu. Cái người to ở cái xã hội này ý, là người phải khiến cho người ta phải cúi đầu nể phục. Chứ mà người ta cười khẩy ngồi nhìn xem là làm đến đâu rồi, to quá à. Thịt người dễ ăn và máu người dễ uống quá. Chúng mày sinh ra và lớn lên cứ thích để đi, gọi là xâu xé thì cứ đấy mà làm, rồi tao chúc mừng. Tao chỉ sợ rằng là đống tro tàn mà không thổi bùng cháy được nữa ấy, thì lại ngồi im ở chỗ đó mà thôi", cựu người mẫu Trang Khàn nói trong livestream của mình.

Trước đó, bà Phương Hằng nhiều lần livestream nhắc đến dàn nghệ sĩ và đặc biệt gửi lời nhắn nhủ đến Trang Trần.

Không chỉ dừng lại ở đó, trong livestream của mình, Trang Khàn còn gợi ý cho người hâm mộ bà Phương Hằng những hành động thiết thực hơn thay vì cứ ngồi công kích mình:

"Sức người có giới hạn mà thủ đoạn thì vô biên. Tình thế xoay chuyển rồi đấy. Nên thôi tốt nhất chúng mày có thương cô chúng mày ấy, thì chúng mày không cần phải đi bợ là một, đi khóc thuê là hai. Nếu chúng mày có thương cô chúng mày thì hãy cầu cho cô chúng mày sống yên ổn, đỡ bị mệt mỏi. Còn vì chính nghĩa hay không vì chính nghĩa thì có cô chúng mày biết thôi, tao không có biết được. Tao đâu có ngồi trong đầu cô chúng mày mà biết có vì chính nghĩa hay không. Khiếp, chúng mày dọa tao sợ quá à. Tao sợ cô chúng mày lắm luôn ý. Ngày nào tao chẳng ngồi vào bán hàng, tao đâu có trốn đâu mà tao phải sợ. Khiếp quá! Bớt bớt dùm cái đi. Chúng mày vẫn chưa sáng não ra à?"

Cựu người mẫu còn gửi lời mỉa mai bà Phương Hằng sau loạt động thái bà Phương Hằng livestream nhắc đến dàn nghệ sĩ và các chương trình liên quan.

Trước đó, bà Phương Hằng và Trang Khàn đã có màn livestream khẩu chiến thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận.

"Giờ người ta phải xem Phi Nhung hát, xem Đàm Vĩnh Hưng hát, xem Mạc Văn Khoa, xem Running Man, xem gameshow cho nó vui, cuộc đời vui vẻ. Chứ mở lên cứ xoang xoảng đau đầu lắm. Thôi, tôi cũng mang tiếng không vì cộng đồng cũng được, hèn cũng được. Vâng thôi tôi hèn. Cuộc sống của tôi để tôi yên nha mấy thánh".

Tưởng chừng im hơi sau màn khẩu chiến thì đây được xem là động thái "kích nổ" tiếp theo của cựu người mẫu Trang Trần với bà Phương Hằng.

Trước đó, mâu thuẫn giữa bà Nguyễn Phương Hằng và Trang Khàn bắt đầu từ đoạn livestream của Trang Khàn, cô chỉ trích bà Hằng khi dùng từ "đám" để gọi dàn nghệ sĩ. Phản pháo lại lời cựu diễn viên, bà chủ Đại Nam đã có màn livestream gửi lời nhắn nặng nề. Màn khẩu chiến này "sóng yên biển lặng" khi Trang Trần lên tiếng trên Facebook "nhận thua".