Trang Khàn bất ngờ chia sẻ bị xuống tinh thần khi “cậu IT đe dọa”, nói trước “nếu mình có chuyện gì mong được mọi người giúp đỡ”

Drama khẩu chiến giữa Trang Trần và "anh IT" N.H.K mới đây đã mở màn cho một trận đấu khẩu gay gắt trên mạng xã hội thu hút sự tò mò của nhiều người.

Trang Trần mới đây đã chính thức lên tiếng về vụ lùm xùm trên trang cá nhân. Cụ thể, cựu người mẫu cho biết mình đang bị đe doạ tinh thần:

"Đầu tiên Trang xin cảm ơn những inbox động viên của bạn bè thân thiết và xin trả lời những thắc mắc của mọi người như sau :

- 2 ngày qua trên MXH lan truyền những tin tức từ NHK khẳng định Trang, Vy Oanh và quản lý là nick fb HNTV.

⁃ Trang đã dùng nhiều lời lẽ để giải thích và khẳng định rất nhiều lần tuy nhiên NHK 1 mực khăng khăng cuối cùng người chủ nick HNTV là Trang.

⁃ Sau đó NHK đã tìm đến quán Bún Đậu chửi bới, điện thoại hăm dọa và spam hàng ngàn cuộc gọi nhỡ vào máy điện thoại Trang từ 14h ngày 24/05/2021 đến tận lúc Trang đăng stt này.

Trong đoạn hội thoại mà Trang đã ghi âm thì K. cũng khẳng định mình là người đã đi báo cáo nhiều Fanpage của Trang và nhiều nick khác.

⁃ K. còn nói nếu không đánh trực tiếp được Trang thì sẽ đánh lén, đập phá hàng quán kinh doanh của Trang mà vô tình trong lúc livestream hôm qua mọi người cũng đã nghe được.

⁃ Thử hỏi 1 bà mẹ đơn thân đang có con nhỏ và hơn 20 nhân viên đang phụ thuộc thì khi nhận được lời đe dọa đó Trang phải làm sao? Tâm lý Trang cảm thấy rất hoang mang và xuống tinh thần rất nhiều.

⁃ Nếu nay mai mà Trang có xảy ra chuyện gì mong được sự giúp đỡ của mọi người, cả nhà hãy chỉ cho Trang tìm đến cơ quan nào để kêu cầu giải quyết về hành vi đe dọa này. Giúp Trang nhé cả nhà !!!".

Màn khẩu chiến giữa Trang Khàn và "anh IT".

Tuy nhiên đám lại lời tâm sự này của Trang Khàn, "anh IT" cũng đã lên tiếng:

"Mình sai thì báo công an đi... Giờ mình hỏi mấy bạn ai từng bị Trang Khàn đe dọa chửi bới, xin đăng ảnh và video clip dưới comment này.... Kì này cho em biết thế nào là dùng đạo người trả lại cho người, em nhục lắm rồi Trang ơi!"

Trước đó, mâu thuẫn giữa Trang Khàn và "anh IT" xuất phát từ việc "anh IT" khui ra danh tính hàng loạt anti fan bà Nguyễn Phương Hằng, "anh IT" sau đó đã khẳng định người nắm các Facebook ảo này là quản lý Trang Khàn, đỉnh điểm của vụ việc bắt đầu ở điểm quản lý Trang Khàn có lời đe dọa "anh IT" thông qua điện thoại.

Để làm rõ sự việc, "anh IT" đã tìm đến quán ăn của Trang Khàn để gặp cô thế nhưng lại không gặp được.

Sự việc được "anh IT" đăng tải trên mạng xã hội sau khi nói chuyện qua điện thoại với Trang Khàn, tuy nhiên phía cựu người mẫu cũng phản kháng cho rằng những gì "anh IT" đăng là không đúng. Cả hai sau đó đã có cuộc thương thảo gay gắt qua điện thoại cá nhân.

Đây có lẽ là màn khẩu chiến gay cấn thứ hai (sau màn khẩu chiến giữa bà Hằng và dàn nghệ sĩ) trên mạng xã hội và được dân mạng mong chờ trong suốt thời gian qua.