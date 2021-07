Trang cá nhân của "cậu IT" Nhâm Hoàng Khang bỗng sạch trơn không còn bài viết nào sau thông tin bị Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công An triệu tập

Theo nguồn tin từ Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, đã mời Nhâm Hoàng Khang tới làm việc tại trụ sở ở TP.HCM. Nguồn tin cũng cho biết do vụ việc đang trong quá trình điều tra nên phía công an chưa thể cung cấp thông tin thêm. Trước đó vào ngày 28/6, Cục cảnh sát hình sự Bộ công an đã gửi giấy mời Nhâm Hoàng Khang đúng 8h30 ngày 1/7 có mặt tại Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công An (đường Nguyễn Trãi) để làm việc liên quan đến vụ việc mà cục Cảnh sát hình sự đang thụ lý, điều tra.

Trước thông tin này, trang Facebook cá nhân Nhâm Hoàng Khang cũng đã bị khóa hoàn toàn các bài viết và hiện đang ở trong tình trạng trống trơn. Như vậy, chính chủ hoàn toàn chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào về thông tin nói trên.

Trang cá nhân của Nhâm Hoàng Khang hiện không còn bài viết nào được công khai.

Nhâm Hoàng Khang là một coder - lập trình viên đứng sau nhiều ứng dụng khá tiện ích cho người dùng như tiên phong đưa esim vào iPhone Lock, được giới công nghệ thông tin biết đến và công nhận khá nhiều. Thời gian vừa qua, Nhâm Hoàng Khang là cái tên được nhắc đến khá nhiều trong những lùm xùm của một nữ đại gia.

Được biết, Nhâm Hoàng Khang đã kết hôn, hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, được cư dân mạng gọi bằng cái tên "cậu IT".

Chúng tôi đang liên hệ với Nhâm Hoàng Khang để làm rõ hơn sự việc.