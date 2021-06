Trận thi quý xúc động nhất Olympia 2021: Thí sinh vào chung kết năm quá xuất sắc nhưng bạn về nhì khiến ai cũng rưng rưng nước mắt

Trận thi Quý 3 Đường lên đỉnh Olympia được phát sóng vào 13h15 ngày 20/6/2021 trên sóng VTV3. Đây là trận so tài của 4 thí sinh vô cùng xuất sắc, được chọn lọc từ các vòng thi Tuần, Tháng. Cụ thể là 4 cái tên: Nguyễn Tấn An (THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Bình Định); Trần Danh Nhân (THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ); Nguyễn Viết Hà (THPT Hoàng Mai - Nghệ An) và Nguyễn Viết Hải An (THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên - Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội).

Trải qua 4 vòng thi căng thẳng, vòng nguyệt quế Quý được trao cho nam sinh Nguyễn Viết Hải An, với tổng điểm 325. Điều này cũng đồng nghĩa đầu cầu truyền hình thứ 3 sẽ được đặt tại ngôi trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên.

Hải An giành vòng nguyệt quế vòng thi Quý.

Đôi mắt rưng rưng của Viết Hà.

Nếu theo dõi Đường lên đỉnh Olympia thì có lẽ, dân tình đều được biết độ xuất sắc của Hải An. Trong cuộc thi Tuần 3 - Tháng 3 - Quý 3 trước đó, cậu bạn từng xác lập kỷ lục 21 năm của chương trình khi đạt được 150 điểm trong phần thi Khởi động - mốc điểm cao nhất từ trước đến nay trong lịch sử Olympia. Với sự thể hiện ban đầu xuất sắc đó, Hải An đã gia tăng cách biệt với các đối thủ, đồng thời tạo bước đà giành vòng nguyệt quế với tổng điểm 410.

Ở trường, Hải An cũng là học sinh xuất sắc nổi tiếng, từng tham gia nhiều show truyền hình trí tuệ và đạt một loạt huy chương trong các cuộc thi Học sinh giỏi trong nước và quốc tế như: Huy chương Đồng vòng Mùa thu, kỳ thi Toán học không biên giới; Huy chương Vàng (Hạng Prize - đạt điểm tuyệt đối cao nhất của cuộc thi) vô địch Toán cấp trung học Úc mở rộng; Huy chương Vàng kỳ thi Toán ở Hoa Kỳ; Giải Nhất môn Hóa học/Khoa học Học sinh giỏi thành phố,...

Cả hai nắm tay nhau khi lên bục nhận giải thưởng.

Hải An rất xuất sắc - đây là điều không thể bàn cãi nhưng đối thủ của cậu bạn trong trận thi Quý cũng nổi trội không kém. Đặc biệt, Viết Hà khiến khán giả vô cùng tiếc nuối khi đạt được 320 điểm, chỉ kém Hải An đúng 5 điểm. Do sơ suất ở vòng Về đích nên cậu bạn đã không thể đưa đầu cầu truyền hình về Nghệ An. Hình ảnh Viết Hà với đôi mắt đỏ hoe trên bục trao giải thưởng khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào. Rất nhiều thí sinh Olympia năm nay đã vào các bài đăng trên fanpage để động viên tinh thần của cậu bạn.

Tuy nhiên hình ảnh đẹp nhất chính là khoảnh khắc Hải An và Viết Hà quay sang nắm chặt tay nhau. Đường lên đỉnh Olympia vốn là cuộc thi căng thẳng và tất nhiên sẽ có người thắng, người thua. Dẫu vậy sau cuộc đua quyết liệt, cả hai vẫn luôn là bạn tốt. Đây có lẽ cũng chính là những điều mà khán giả và ban tổ chức chương trình luôn mong muốn và hướng tới.