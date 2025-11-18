Trấn Thành nói thẳng OgeNus: “Em là mama boy đấy, bây giờ đã tách mẹ ra chưa?”

Từ sau Rap Việt 2020 đến Anh Trai Say Hi 2025, OgeNus (Nguyễn Tuấn Duy, sinh năm 1997) ngày càng được nhiều người chú ý, là anh trai có lượng fan đáng kể. Vì vậy chuyện tình cảm của anh chàng cũng trở thành đề tài được công chúng quan tâm.

OgeNus

Trong tập 12 series Siêu Thực Thành lên sóng ngày 24/10 vừa qua của MC Trấn Thành cùng với Nicky và Captain Boy, chủ đề này đã được OgeNus chia sẻ khá thẳng thắn.

Tại đây, OgeNus cho biết mình chỉ mới biết ăn mắm tôm gần đây. Sau khi trấn an rằng sẽ cho 1 ít để Ogenus không ngửi thấy mùi mắm tôm, Trấn Thành nói thêm: “Em là mama boy đấy. Bây giờ đã tách mẹ ra chưa?”.

Ngay lập tức, Ogenus đáp: “Tách rồi anh ạ”.

Tuy nhiên Trấn Thành vẫn tiếp tục đùa: “Không đi hẹn bạn gái mà mẹ ngồi kế bên đâu nhá!”. Sau đó nam MC và Nicky liên tục nói thêm rằng: “Có đấy! Em nghĩ có đấy! Anh cũng nghĩ có” nhưng OgeNus cười trừ.

Nhận xét của Trấn Thành về OgeNus (Nguồn: Trấn Thành Town)

Cũng trong thời điểm xuất hiện này, OgeNus khẳng định mình chưa có bạn gái và tiết lộ về mẫu người lý tưởng. Khi được hỏi: “Em thích một người như thế nào?”, anh chàng đáp:

“Gu của em thì thực ra em em đi theo đúng cái kiểu nhất dáng nhì da. Mọi người thường hay nhìn gương mặt rồi mới đến các phần khác còn em có một cái rất lạ, hơi khác mọi người một chút là em sẽ không nhìn từ trên xuống mà nhìn từ dưới lên, từ chân lên.

Em rất thích những người có chân tay đẹp, bàn chân bàn tay phải đẹp, một là thon phải thật thon, hai là mũm phả thật mũm. Đấy, em thích kiểu đấy. Sau đó mới đến cái nết rồi gương mặt”.

OgeNus nói về gu người yêu

Sau khi được lên sóng, cư dân mạng đã cut đoạn chia sẻ này của OgeNus lên MXH. Nhiều người tiết lộ mình cùng gu với OgeNus, hay ấn tượng với người có chân tay đẹp.

Trước đó, trong chia sẻ với chúng tôi vào năm 2020, khi mới tham gia Rap Việt, OgeNus cho biết mình không có hình mẫu lý tưởng: “Mình thích những thứ tự nhiên như kiểu sét đánh hơn. Còn đi sâu về mặt tính cách, mình cần 1 người chân thành, sâu sắc, khôn khéo nhưng mà đừng bị quá, có thể trẻ con nhưng tuỳ lúc. À, phải có hiếu nữa”.

“Mình ngoài đời là người nếu có chuyện gì cũng không bao giờ có trò trách móc người yêu theo kiểu nâng mình lên để hạ bệ họ xuống. Cảm giác làm vậy bị hèn lắm” - OgeNus mô tả thêm về bản thân khi yêu.