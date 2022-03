Trấn Thành bất ngờ bị "gọi tên" sau vụ Will Smith đấm Chris Rock tại Oscar

Lễ trao giải Oscar 2022 tưởng chừng không có gì đáng nói cho đến khi Will Smith lao lên sân khấu đấm thẳng mặt nam danh hài Chris Rock.

Nguyên nhân khiến nam diễn viên có hành động mất kiểm soát như vậy là do Chris Rock đã có câu đùa kém duyên, miệt thị ngoại hình bà Jada Pinkett Smith - vợ của Will Smith. Hành động của Will Smith đã trở thành chủ đề gây tranh cãi trên khắp các diễn đàn mạng.

Bên cạnh sự ủng hộ hành động bảo vệ vợ của Will Smith cũng có rất nhiều ý kiến phản đối. Họ cho rằng, dù nguyên nhân gì đi chăng nữa, thì hành vi tấn công người khác như vậy là hoàn toàn sai.

Nhiều ý kiến không đồng tình với hành động tấn công người khác của tài tử Will Smith.

Trong lúc dư luận có những ý kiến trái chiều về cú đấm của Will Smith thì ở Việt Nam, khán giả cũng nhắc thẳng tên Trấn Thành và Trường Giang.

Một số người cho rằng, 2 nam MC đình đám Vbiz cũng từng có những màn tương tác thiếu tinh tế với khách mời ở các show truyền hình hay lễ trao giải, khi liên tục đụng chạm đến đời tư của họ.

Netizen bình luận cho rằng, Trấn Thành và Trường Giang cũng đôi lúc có những màn dẫn chương trình thiếu tinh tế: "Smith mà ở Việt Nam thì khéo Trấn Thành bị ăn đấm rồi đi nắn chỉnh khuôn mặt", "Bài học cho Trấn Thành và Trường Giang. Chưa bị tát vẫn tưởng mình hài duyên"...

Cư dân mạng "gọi tên" Trấn Thành và Trường Giang.

Trấn Thành đã từng không ít lần trở thành chủ đề bàn tán khi bị cộng đồng mạng cho rằng, có những phát ngôn thiếu tinh tế.

Chẳng hạn như ở Rap Việt, nam MC bị chỉ trích không dưới 3 lần vì cùng một lí do: Trêu thí sinh trùng tên với người yêu cũ Hari Won, nói về cân nặng rapper Yuno Bigboy, tò mò chuyện yêu đương của Minh Tú, Tlinh.

Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng so sánh là khập khiễng và người nhắc tên Trấn Thành, Trường Giang ở đây cũng không hề phù hợp.

Trấn Thành bị cộng đồng mạng "điểm mặt chỉ tên" sau vụ việc của Will Smith.

