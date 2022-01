Trầm trồ với nhan sắc ở độ tuổi U80 của NSND Bạch Tuyết khi đọ sắc cùng NSND Lê Khanh và "nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My

Với hi vọng tái hiện nhan sắc một thời lộng lẫy của showbiz Việt, NTK Đỗ Mạnh Cường đã quyết định gửi lời mời tới 3 nghệ sĩ. NTK Đỗ Mạnh Cường chia sẻ: "Cả 3 đều là phụ nữ thành công, được khán giả mến mộ, có đời sống viên mãn. Đó cũng là hình ảnh phụ nữ tạo cho tôi nhiều cảm hứng trong việc thiết kế. NSND Lê Khanh và diễn viên Diễm My đã từng nhiều lần diện thiết kế của tôi. Riêng NSND Bạch Tuyết đây là lần đầu tiên được làm việc. Những trang phục tôi chuẩn bị cho chị đều vừa in, thật bất ngờ và hạnh phúc. Thời trang không chỉ cho tôi được làm đẹp cho mọi người mà còn cho tôi nhiều cơ hội tiếp xúc với những nhân vật tài năng, thú vị. Cuộc hội ngộ này thật đặc biệt, có lẽ cũng là kỷ niệm khó quên cho các nghệ sĩ, lẫn bản thân tôi".