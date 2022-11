Trầm trồ trước thủy quái vàng khủng chưa từng thấy

Ông Andy Hackett, 42 tuổi, câu được con cá khủng nêu trên (được đặt tên The Carrot) ở trại cá Blue Water Lakes, khu vực Champagne - Pháp, Daily Mail cho biết.

"Tôi luôn biết The Carrot ở đó nhưng tôi không bao giờ nghĩ mình có thể bắt được nó" – ông Hackett nói.

Con cá màu Fanta nêu trên thực chất là cá lai giữa cá chép và cá koi, một loài cá cảnh phổ biến.

Người phát ngôn của Blue Water Lakes, ông Jason Cowler, tiết lộ với báo USA Today rằng The Carrot được thả vào hồ cách đây 15 năm và con cá 20 tuổi này là một thách thức thực sự đối với cộng đồng câu cá.

The Carrot gần như không cắn câu cho đến đầu tháng này, khi nó bị ông Hackett "khuất phục".

Phải mất 25 phút ông Andy Hackett mới đánh bại được con cá vàng nặng gần 32 kg. Ảnh: Facebook

Đây nhiều khả năng là con cá vàng nặng nhất thế giới. Ảnh: Facebook

"Tôi biết đó là một con cá khủng khi nó cắn câu. Tôi cố khuất phục nó. Khi nó trồi lên, tôi vô cùng phấn khích khi nhận ra đây là một con cá màu cam. Thật tuyệt vời khi câu được The Carrot nhưng thành thực mà nói, tất cả là nhờ may mắn" – ông Hackett cho biết, đồng thời nói thêm rằng ông phải mất 25 phút mới "đánh bại" được The Carrot.

The Carrot nặng gần 32 kg – hơn gần 14 kg so với con cá vàng trước đây từng được xem là nặng nhất thế giới do một cư dân ở bang Minnesota câu được vào năm 2019.

Sau khi nhận giải thưởng, ông Hackett chụp ảnh cùng The Carrot và thả nó xuống hồ.

"Chúc mừng ông Hackett với thành tích tuyệt vời" – người phát ngôn Cowler nói, đồng thời cho biết The Carrot hiện trong tình trạng và sức khỏe "cực tốt".