"Trạm cứu hộ trái tim": Lộ thân phận thực sự của An Nhiên, trùm cuối là đây?

Tập 9 Trạm cứu hộ trái tim đã lên sóng VTV3 tối 27/3. Trong tập này, Nghĩa và An Nhiên đã có cuộc trò chuyện với bà Xinh - mẹ Nghĩa để giải thích tất cả. Theo đó, Nghĩa giới thiệu rằng anh đã yêu An Nhiên từ thời đại học, trước cả khi gặp Ngân Hà. Bà Xinh vô cùng sốc vì con trai mình có thể làm ra những chuyện "kinh thiên động địa" này.

Khi bà thắc mắc Ngân Hà có tội gì thì Nghĩa nói rằng bố Hà là người đã gây ra cái chết cho bố mình. Nghe vậy, bà Xinh rụng rời. "Mẹ mà biết chuyện này xảy ra, mẹ sẽ không bao giờ để con cưới con Hà!" - bà Xinh vừa gạt nước mắt vừa nói. Bà hiểu rằng con trai mình đã gây ra việc tày đình, có lỗi với một người phụ nữ hoàn toàn vô tội.

Bà Xinh sốc khi con trai mình thú nhận tất cả

Như vậy, có thể thấy An Nhiên cũng chính là cô gái từng được Vũ nhắc đến trong quá khứ, thời điểm cả Ngân Hà, Vũ và Nghĩa cùng tham gia trạm cứu hộ bình an. Lúc đó, Nghĩa đã có người yêu nhưng anh ta vẫn vờ vịt là độc thân trước mặt Ngân Hà. Cô người yêu này hẳn chính là An Nhiên. Như vậy, có lẽ An Nhiên cũng biết Ngân Hà từ thời học đại học.

Đáng chú ý, sau cuộc nói chuyện với bà Lan, An Nhiên vô cùng tức tối. Cô ta trở về phòng làm việc và trở nên mất kiểm soát.

Với mong muốn được báo thù, An Nhiên đã gọi cho Nghĩa và nói rằng mình đã xem lại tử vi, Nghĩa nên hành động vào quý này là tốt nhất. Xem ra Nghĩa là người rất tín, và cũng rất tin tưởng An Nhiên. Tin vào "lời phán" của nữ bác sĩ tâm lý, Nghĩa đã quyết tâm chơi tất tay "cú chót".

Ngay cả chuyện lập mưu trả thù này, An Nhiên cũng là người nghĩ ra. Thậm chí cô ta còn quyết định giúp Nghĩa thời điểm nào nên "ngửa bài", lật mặt. Vậy thì xem ra An Nhiên mới là trùm cuối của ván cờ này, còn Nghĩa suy cho cùng cũng chỉ là con tốt thí mà thôi!

Nhưng An Nhiên, sau cùng cũng chẳng thể vượt khỏi ranh giới của những suy nghĩ nữ nhi thường tình, những cảm xúc bị chi phối bởi sự giận dữ. Vì ghen tuông với Ngân Hà, bực dọc với bà Lan, An Nhiên đã đưa ra quyết định thao túng Nghĩa, chứ chẳng phải do "lá số" nào cả. Sự nóng vội của cô ả rất có thể sẽ là điểm yếu trong toàn bộ kế hoạch này. Nghĩa và An Nhiên đã lên kế hoạch trả thù suốt 10 năm, nhưng chưa chắc nó đã thành công mà biết đâu sẽ đổ sông đổ bể chỉ vì một phút nóng giận mất khôn.

An Nhiên cay cú sau cuộc nói chuyện với bà Lan. Cô ta giục Nghĩa đẩy nhanh kế hoạch

Ở các diễn biến khác, ông Trường - bố Ngân Hà có nguy cơ vướng vào vòng lao lý vì đưa tiền hối lộ. Ông Trường đã có cuộc họp khẩn với Nghĩa và nhân viên để bàn tính chuyện chạy án. Nhưng xem ra lần này, ông Trường khó thoát bởi tay thư ký thân cận của ông cũng đã bị bắt. Ông Trường bị bắt, tập đoàn Lan Hà rơi vào tay Nghĩa, Ngân Hà bị chồng phản bội, đây có lẽ chính là kết cục cuối cùng mà Nghĩa và An Nhiên hướng tới. Nhưng liệu họ có được toại nguyện?

Đón xem Trạm cứu hộ trái tim tiếp tục lên sóng VTV3 tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần.