Trải nghiệm VIP trong buổi biểu diễn "Đỗ Bảo & friends / Một Mình Bao La"

Tháng 11 này, "Đỗ Bảo & Firends" I Một Mình Bao La là show diễn được chờ đợi nhất của nhạc sỹ Đỗ Bảo tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội với những màn trình diễn giới thiệu hành trình 30 năm sự nghiệp xuất sắc của anh. Theo kế hoạch được Ban tổ chức công bố, live concert sẽ diễn ra trong 2 đêm, tại nhà hát Hòa Bình thành phố Hồ Chí Minh ngày 11/11 và Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, Hà Nội ngày 25/11.

Buổi trình diễn được nhạc sỹ Đỗ Bảo phối hợp sản xuất cùng The BROS Entertainment - một công ty truyền thông tổ chức sự kiện, đã để lại nhiều dấu ấn trên thị trường với một loạt các chương trình âm nhạc thành thành công như In The Moonlight, Soul of the Forest hay Hay Glamping Music Festival… với sự đầu tư lớn về chất lượng âm thanh, ánh sáng, hình ảnh, dàn dựng sân khấu.



Nhạc sỹ Đỗ Bảo

Hướng đến sự kiện này, Marriott Bonvoy®, chương trình du lịch và thị trường từng đoạt giải thưởng của Marriott International, cũng sẽ mang đến cho người hâm mộ Đỗ Bảo - một nhạc sĩ nổi tiếng của nền âm nhạc Việt Nam, cơ hội được gặp thần tượng của mình với trải nghiệm VIP độc quyền, chỉ với 3.000 điểm quy đổi từ quỹ điểm thưởng tích luỹ của mỗi thành viên. Ưu đãi này sẽ mang lại cơ hội tham dự live concert của nhạc sỹ Đỗ Bảo cho hai người, thoả sức tận hưởng tất cả những trải nghiệm đáng giá như: Vé VIP cao cấp tham gia live concert "Một mình bao la" tại TP.HCM hoặc Hà Nội; Buổi chụp ảnh riêng cùng "Đỗ Bảo & Những người bạn"; Nhận những món quà âm nhạc tuyệt vời nằm trong danh sách những bản nhạc được yêu thích nhất của nhạc sỹ Đỗ Bảo. Để đổi lấy buổi tối khó quên này chỉ với 3.000 điểm, chỉ cần truy cập tại đây để đổi lấy trải nghiệm đặc biệt Marriott Bonvoy MomentsTM tại buổi hòa nhạc ở TP.HCM và tại đây để đổi lấy lấy trải nghiệm đặc biệt Marriott Bonvoy MomentsTM tại buổi hòa nhạc ở Hà Nội.

Đỗ Bảo & Friends | Một Mình Bao La dự kiến sẽ là một Live Concert được đầu tư lớn chưa từng có của nhạc sĩ Đỗ Bảo tại cả hai trung tâm âm nhạc lớn nhất cả nước là TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đây cũng là lần đầu tiên Đỗ Bảo mang trọn vẹn một đêm nhạc lớn của mình dành giới thiệu đến khán giả phía Nam, với mong muốn giới thiệu tác phẩm của mình gần hơn với đông đảo khán giả thành phố Hồ Chí Minh, cũng là hiện thực hóa những lời hứa năm xưa với những khán giả từng yêu thích và gắn bó với âm nhạc của anh tại thành phố này, nơi được anh nhắc đến là "một thành phố không ít kỷ niệm với mình".

Nếu bạn không phải là thành viên có sẵn điểm trong tài khoản Marriott Bonvoy? Hãy đăng ký thành viên ngay và thậm chí còn dễ dàng hơn nữa để bắt đầu kiếm điểm thưởng, tiến gần hơn với khoảnh khắc thay đổi trải nghiệm của bản thân. Chỉ cần đặt ngay một đêm nghỉ lưu trú tại một trong 31 thương hiệu khách sạn của Marriott Bonvoy hoặc dùng bữa một lần tại một nhà hàng để nhận điểm thưởng cho việc kiếm điểm nhận vé xem live concert "Đỗ Bảo - Một mình bao la".

Các thành viên Marriott Bonvoy có thể kết hợp gói VIP này với kỳ nghỉ đầy phong cách trong thành phố tại bất kỳ khách sạn nào thuộc hệ thống các khách sạn của Marriott Bonvoy tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội

Marriott Bonvoy Moments ra mắt vào năm 2018 và kể từ đó đã mang đến hơn 20.000 trải nghiệm có một không hai về ẩm thực, nghệ thuật & phong cách sống, thể thao và giải trí cho các thành viên Marriott Bonvoy. Luôn có các cơ hội mới để đấu giá hoặc đổi quà. Thử cùng trải nghiệm: Một lớp học nấu ăn độc quyền với đầu bếp Martin Berasategui từng được trao sao Michelin; Tham gia chuyến đi ly kỳ trên chiếc Honda S2000 trong "2 Fast 2 Furious"; hoặc nhận vé VIP để xem Manchester United tại Ambassador's Lounge, v.v. Để khám phá thêm Khoảnh khắc của Marriott Bonvoy, vui lòng truy cập: moments.marriottbonvoy.com.