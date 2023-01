Trải nghiệm thức quà vặt truyền thống của người Hà thành: Ngon khó cưỡng, ăn một lần gợi nhớ tuổi thơ

Hương vị "ngọt ngào như ký ức"



Thương hiệu Kem Tràng Tiền từ lâu đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân Thủ đô với những hương vị gợi nhớ tuổi thơ ngọt ngào. Giờ đây, Kem Tràng Tiền tiếp tục làm sống lại những ký ức đẹp trong hoài niệm một cách trọn vẹn hơn với dòng sản phẩm Chè Tràng Tiền.

Chè vốn là thức quà vặt hấp dẫn mọi lứa tuổi, như là món tráng miệng sau bữa trưa hay nạp năng lượng cho những buổi chiều làm việc đầy căng thẳng. Cho dù ngày nay có rất nhiều loại chè hiện đại, thế nhưng, những món chè truyền thống vẫn luôn được giới trẻ ưa chuộng.

Chè Tràng Tiền ra đời đã đưa những người yêu ẩm thực Hà Nội đi tìm "hương vị vượt thời gian" qua 5 vị truyền thống: chè sắn dẻo, chè mochi khoai lang, chè bắp đậu xanh, chè sen cốm non, chè mè đen. Và trong tương lai không xa, Kem Tràng Tiền sẽ chinh phục thực khách bằng các vị chè độc đáo hơn nữa.

Chè được đựng trong những chiếc bát giấy xinh xắn, với gam màu xanh, trắng nhẹ nhàng, tinh khiết, nét họa tiết thấp thoáng nhiều địa danh nổi tiếng của Thủ đô. Kiểu bao bì ấy không chỉ mang đậm dấu ấn thương hiệu mà còn rất sạch sẽ, tiện lợi cho việc đóng gói mang đi.

Chè Tràng Tiền mang hương vị thật đặc biệt, chỉ mới cầm bát chè trên tay mà hương thơm của cốm non, bắp, hạt sen, khoai lang… hòa quyện với vị ngầy ngậy của cốt dừa khiến ai cũng xuýt xoa.

Chè bắp đậu xanh vẫn giữ nguyên hạt mà nhừ tan trong miệng, màu vàng sánh mịn màng, dậy mùi thơm. Chè sắn màu nâu vàng quyện ngoài những miếng sắn mềm trắng phau, phảng phất vị cay của gừng. Chè mè đen hòa quyện giữa vị thơm ngậy của vừng cùng sự bùi béo của cốt dừa. Chè sen cốm non thơm dịu, vị ngọt thanh hòa quyện cùng hạt cốm deo dẻo, cực kỳ thơm ngon. Chè mochi khoai lang bùi bùi quyện cùng hương vị béo thơm của nước cốt dừa, vô cùng hấp dẫn.

Thức quà mới "được lòng" khẩu vị của giới trẻ

Với "hương vị ngọt ngào như ký ức", Chè Tràng Tiền được giới trẻ yêu thích ngay từ những ngày đầu ra mắt và trở thành thức quà vặt "hot" rần rần khắp mạng xã hội. Trong nhóm cộng đồng yêu ẩm thực "Hà Nội: Ăn gì? Ở đâu?", hàng loạt những bài chia sẻ, đánh giá về "tân binh" mới của Kem Tràng Tiền tạo thành chủ đề bàn luận sôi nổi.

Hot review Duc Anh Nguyen cho biết: "Kem Tràng Tiền bây giờ update xịn sò hơn bao nhiêu luôn. Mùa đông này còn có thêm các loại chè truyền thống nóng hổi với nhiều lựa chọn: Mè đen, sắn dẻo, bắp đậu xanh, sen cốm dừa, mochi khoai lang. Mình thử hết cả 5 loại thấy chè nào ăn cũng ngon, mà vị ngọt thì rất là vừa vặn. Mình thích nhất là mochi khoai lang, vị lạ lạ, từng viên mochi mềm dẻo, nhân khoai lang bùi bùi. Chè bắp đậu xanh, sen cốm dừa, mè đen thì vẹn nguyên hương vị truyền thống, rất đáng thử nha.

Dịp này Kem Tràng Tiền còn có thêm cả set quà Tết Mochi với 2 lựa chọn: set quà đủ đầy (10 hộp Kem Mochi) và set quà Tết ấm no (6 hộp Kem Mochi). Kem Mochi ở đây thì ăn siêu ngon, mình bị ghiền ăn món này lắm. Có tới 6 vị kem để thử: vani, trà xanh, dâu, cafe, mơ tây và việt quất. Vỏ bánh mochi dẻo dai, nhân kem mát lạnh, cắn một miếng mà mê luôn".

Trong khi đó, hot review Cừu Bé lại vô cùng bất ngờ vì đi ăn Kem Mochi yêu thích lại được thử luôn món chè truyền thống: "Mình rất thích Kem Mochi của Kem Tràng Tiền, khi biết Kem Mochi có thêm 2 vị mới và còn ra mắt set kem siêu ưu đãi, siêu xinh nên đi mua luôn. Bình thường giá bán 30 nghìn đồng/ hộp, nay vừa có hộp xinh, nhỏ gọn mà giá rẻ hơn nhiều - set 10 (240 nghìn đồng), set 6 (150 nghìn đồng).

Bên cạnh đó, mình cũng thấy có món mới là Chè Tràng Tiền với các hương vị truyền thống: Mè đen, sắn dẻo, bắp đậu xanh, sen cốm dừa, mochi khoai lang nên cũng thử luôn. Ultr cái hương vị đặc trưng, truyền thống mà lâu lắm mình mới được nếm lại, tựa như vị của các hàng chè ngày xưa bé hay ăn. Mình thích nhất là chè sắn dẻo, có rất nhiều sắc mà miếng nào cũng dẻo, nóng hổi ngon lắm. Chè mochi khoai lang vị lạ lạ mà cũng cũng quen quen như kiểu bánh trôi".

Quả thực, thưởng thức bát chè nghi ngút tỏa hương trong cái lạnh tê tái của Hà Nội đem lại một cảm giác thật thú vị. Chưa hết, đến cửa hàng bạn không chỉ được thưởng thức chè ngon mà còn có thể check in với view cực chất, không gian hiện đại nhưng vẫn phảng phất nét hoài cổ.

Trong những ngày trời đông lạnh giá, còn điều gì tuyệt vời hơn là ngồi bên người thân hay bạn bè để cùng thưởng thức những bát chè nóng sánh mịn, dậy mùi thơm. Cùng với món kem trứ danh, Chè Tràng Tiền chắc chắn sẽ trở thành thức quà vặt truyền thống được yêu thích của người Hà thành trong thời gian tới.