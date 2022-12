Trải nghiệm gì tại Phú Quốc dịp New Year Countdown 2023?

Dường như mọi sự chú ý đang đổ về Phú Quốc trong những ngày cuối năm. Không khí tại đảo ngọc đang "nóng" hơn bao giờ hết, trước thời điểm sự kiện New Year Countdown 2023 diễn ra tại Quảng trường Ánh Dương, ở điểm đến du lịch mới của thế giới - Thị trấn Hoàng Hôn, với âm nhạc, pháo hoa và rất nhiều các tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Xách balo lên và khám phá Phú Quốc trong dịp này, bạn nên dành thời gian giải trí, thư giãn chủ yếu ở khu vực phía nam đảo ngọc để tiện di chuyển đến sân khấu New Year Countdown 2023. Và chỉ cần dạo chơi nơi thị trấn Hoàng Hôn - tâm điểm của các sự kiện đón năm mới là chuyến đi Phú Quốc của bạn đã có đủ dấu ấn.

Những cung đường lát đá uốn lượn ven biển, những ngôi nhà mang phong cách Địa Trung Hải nhiều màu sắc, những bậc cầu thang lên dốc đầy lãng mạn sẽ đưa bước chân bạn đến một miền Nam nước Ý ngay giữa lòng Phú Quốc. Càng khám phá, thị trấn này càng quyến rũ, bởi có quá nhiều bí mật nhỏ được cất giữ ở nơi đây. Đó có thể là bức tranh tường khắc họa chàng David được biến tấu, bức tranh Bữa ăn tối cuối cùng của Leonardo da Vinci được vẽ lại theo phong cách Đông Hồ, hay quảng trường La Mã hùng tráng… Mỗi ngóc ngách của thị trấn đều sẽ để lại những câu chuyện kể thú vị, cho người yêu nghệ thuật và kiến trúc.

Cũng tại Thị trấn Hoàng Hôn, show diễn đa phương tiện trên biển lần đầu có tại Việt Nam- Kiss The Stars (Nụ hôn giữa ngàn sao) vừa chính thức ra mắt khán giả từ 23/12/2022. Sở hữu hệ thống màn chiếu nước lên tới gần 1.000m2, show diễn hoành tráng này đưa du khách hòa mình vào một vũ trụ "ảo" với những trải nghiệm hết sức chân thực. Đừng bất ngờ khi bạn có thể cảm nhận rất rõ sức nóng của lửa khi cơn mưa thiên thạch từ màn hình xuất hiện, hay phải né mình trước những tia nước mát lạnh bật tung từ cuộc chiến bảo vệ dải ngân hà đầy cam go.

Kiss The Stars là show diễn của những kỷ lục, với khán đài quy mô lên đến 5.000 chỗ ngồi, gấp 2-3 lần so với các show cùng loại tầm cỡ khác trên thế giới như Wings of Time nổi tiếng tại đảo Sentosa, Singapore với 2.500 chỗ. Thưởng thức show diễn, du khách cũng sẽ hiểu thêm về nguồn gốc cây Cầu Hôn- công trình sắp ra mắt, sẽ sánh đôi cùng Kiss The Stars để đưa nam đảo Phú Quốc thành ngôi sao mới của du lịch giải trí trong khu vực.

Dù chưa chính thức hoàn thành, song du khách đến Thị trấn Hoàng Hôn dịp này cũng đã có thể chiêm ngưỡng Cầu Hôn từ xa. Cây cầu như dải lụa mềm mại vươn ra biển với 2 nhánh độc lập, hợp làm một thể thống nhất nhưng không chạm mà cách nhau một khoảng 30 cm. Khoảng cách này được "lấp đầy" trong ánh hoàng hôn đẹp mê hồn, tạo nên một khung cảnh lung linh, lãng mạn đến siêu thực giữa biển trời đảo ngọc.

Tạm biệt Thị trấn Hoàng Hôn, hãy tới nhà ga An Thới để lên cáp treo du hành tới Hòn Thơm. 20 phút trên hệ thống cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới xứng đáng là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất đời, khi được ngắm nhìn hàng trăm tàu bè đầy sắc màu neo đậu trên mặt biển trong xanh thấy đáy, tạo hiệu ứng thị giác như chúng như lơ lửng giữa không trung. Đặc biệt, trong khoảng thời gian cuối năm cũ và đầu năm mới, thiên nhiên cũng đang rất ưu ái đảo ngọc, nắng đẹp, thời tiết mát mẻ.

Sau hành trình vi vu cùng cáp treo sẽ là một ngày vui chơi bất tận tại thiên đường giải trí Sun World Phu Quoc, với công viên nước hàng đầu châu Á Aquatopia và làng Exotica. Đặc biệt, tới làng Exotica, đừng bỏ qua trò chơi Mộc xà thịnh nộ - tàu lượn siêu tốc bằng gỗ nằm trong top cảm giác mạnh bậc nhất thế giới. Tiếng cọt kẹt của những thanh gỗ, tiếng gió rít bên tai khi tàu lướt với tốc độ tối đa khiến người chơi tựa như đang bị nhấn chìm trong cơn thịnh nộ của quái thú. Hơn 2 phút với quãng đường gần 900m uốn lượn sẽ thách thức cả những trái tim gan dạ nhất. Nhưng một khi đã chinh phục được nó, cảm giác sau cùng sẽ là vô cùng mãn nguyện và …muốn thử lại nhiều lần.

Với những du khách đến từ miền giá lạnh phía Bắc, cảm giác được đắm mình trong những bể bơi ở công viên nước Aquatopia, giải phóng năng lượng qua những đường ống trượt kỳ thú chắc chắn sẽ là những xúc cảm trên cả mong đợi.

Và điểm nhấn trong hành trình khám phá Phú Quốc dịp cuối năm và đầu năm mới chính là sự kiện New Year Countdown 2023 chủ đề Hành trình của hạnh phúc tại sân khấu quảng trường Ánh Dương, Thị trấn Hoàng Hôn, với các màn trình diễn nghệ thuật hứa hẹn bùng nổ cảm xúc, đến từ những ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như Tùng Dương, Văn Mai Hương, Bùi Lan Hương, Ngọc Mai, Hoàng Tôn, nhóm OPlus, Wren Evans, Vũ Thảo My, Lê Minh Ngọc…

Cùng với đó là tiết mục đặc biệt Chasing to the Sun được thực hiện bởi 70 nghệ sĩ quốc tế trên sân khấu nhạc nước ấn tượng của show diễn Kiss The Stars. Cũng duy nhất trong tối 31/12, show diễn Kiss The Stars sẽ đón khách trong 3 khung giờ: 18h30, 20h00, 21h30. Du khách mua vé xem show sẽ được tặng vòng tay để chiêm ngưỡng pháo hoa cuối chương trình New Year Countdown 2023, và cùng đếm ngược đón năm mới rực rỡ trên đảo Ngọc.

New Year Countdown 2023 là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động WOW Phú Quốc, khởi động chiến dịch WOW Việt Nam diễn ra trên toàn quốc, do Tập đoàn Sun Group hợp tác với các địa phương và các đối tác quan trọng trong lĩnh vực du lịch - lữ hành và truyền thông thực hiện, để tôn vinh những điểm đến hấp dẫn trên cả nước, đồng thời quảng bá du lịch Việt Nam ra thế giới, với định hướng đưa Việt Nam trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu khu vực.

Bắt đầu một năm mới với hành trình du ngoạn đảo Ngọc đặc biệt như thế, đó sẽ là dấu ấn khởi đầu không thể ý nghĩa hơn cho bạn.