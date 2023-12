Trải nghiệm cùng con mỗi ngày có giúp con thông minh hơn?

Làm sao để các con trở thành những đứa trẻ khỏe mạnh và thông minh luôn là mối quan tâm hàng đầu của ba mẹ. Tùy theo mỗi thời đại, mỗi giai đoạn mà quan điểm và phương pháp nuôi dạy trẻ có khác nhau.

Trong các phương pháp giúp con trở thành đứa trẻ thông minh hiện nay đang được bố mẹ trẻ quan tâm, được hưởng ứng nhiều nhất là phương pháp phát triển trí thông minh cho trẻ, đặc biệt là trẻ từ 0-6 tuổi, bằng sự trải nghiệm. Nôm na là "thông minh trải nghiệm".

Chơi cùng con một cách thật nghiêm túc là một trong những cách mà ba mẹ trẻ hướng đến để giúp con phát triển "trí thông minh trải nghiệm".

Trào lưu "nuôi con thông minh trải nghiệm" hiện đang được nhiều ba mẹ trẻ hưởng ứng



Theo Hot mom Giang ơi, mỗi ngày chỉ cần 30 phút hoàn toàn tập trung vào con là bố mẹ đã tạo cơ hội cho trẻ tiếp cận thực tế hay còn gọi là trải nghiệm rồi. Rất đơn giản với chiếc hồ bơi hay một khu vườn nhỏ trong khuôn viên căn nhà; Với các món đồ chơi thông minh đầy màu sắc, âm thanh, ánh sáng và hình ảnh; hay chỉ là một cuộc lắng nghe, trò chuyện với con.

Cũng thuộc khuôn khổ đề tài này, trong một bài viết, Giang ơi đã chia sẻ mối băn khoăn của chị với các mẹ bỉm: Có nên cho con trải nghiệm, tiếp xúc, đi nhiều từ nhỏ hay không? Sự gợi ý này của Giang đã nhận được rất nhiều thảo luận. Có nhiều người ủng hộ việc đó, nhưng cũng nhiều ý kiến cho rằng con còn nhỏ sẽ chẳng nhớ gì, vừa phí tiền vừa dễ ốm do nắng gió, do ăn ngoài, do nghịch bẩn, té ngã…

Bài đăng trên trang cá nhân của Giang cho trào lưu "nuôi con thông minh trải nghiệm" Riêng Giang ơi, chị cho biết, trước đây qua sự tìm hiểu chị thấy có hai chỉ số của trẻ được các nhà khoa học đúc kết và được bố mẹ quan tâm. Đó là chỉ số IQ: chỉ số thông minh trí não và EQ chỉ số thông minh cảm xúc. Nhưng thực tế trong quá trình nuôi dạy con, vợ chồng chị nhận ra thông minh trải nghiệm cũng không kém phần quan trọng. Đến thời điểm hiện tại, chị cảm thấy cho con trải nghiệm là lựa chọn đúng. Chị tin rằng những trải nghiệm này sẽ có ý nghĩa nhất định trong hành trình lớn lên của con.



Ý kiến của Hot mom Giang ơi ngay lập tức nhận được sự đồng tình của chuyên gia Uyên Bùi, tác giả của "Để con được ốm"- quyển sách gối đầu giường của các mẹ bỉm. Theo Uyên, ốm cũng là một dạng trải nghiệm. Nó giúp con hoàn thiện hệ miễn dịch.

Tác giả Uyên Bùi và Vlogger Giang ơi đều cho con trải nghiệm từ rất sớm. "Mỗi ngày, cả nhà đều dành thời gian nhất định để chơi cùng con từ trong nhà ra ngoài thiên nhiên. Việc tiếp xúc với những trò chơi như màu sắc, chất liệu, chạy chân trần… các hoạt động phù hợp với độ tuổi giúp con tích cóp kiến thức thông qua trải nghiệm - cách học tốt nhất của con ở độ tuổi từ 0 - 6. Bên cạnh đó, vui trong trong thiên nhiên còn giúp phát triển trí tưởng tượng - nền tảng của sự sáng tạo và nâng cao hệ miễn dịch của con trẻ", Uyên Bùi chia sẻ.



Chỉ sau một thời gian ngắn, ý tưởng này đã nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội facebook, tiktok… với hàng trăm ngàn ý kiến thảo luận sôi nổi, tạo thành một xu hướng, thu hút đông đảo sự quan tâm đồng tình hưởng ứng của cư dân mạng, nhất là các bà mẹ bỉm trẻ. Trong đó phải kể đến một số nhân vật nổi tiếng trong showbiz, các KOC có tên tuổi, các hội nhóm nuôi con, hội nhóm mẹ bỉm sữa…

Dù mới mẻ ở Việt Nam, nhưng ý tưởng nuôi con thông minh nhờ trải nghiệm là khái niệm đã được các nhà khoa học trên thế giới đưa ra từ lâu. Tiến sĩ Robin Hancock, Chuyên gia giáo dục toàn cầu chia sẻ: "Đặt những đứa trẻ từ sơ sinh đến khoảng 3 tuổi ở giữa một đám đông nhộn nhịp, chúng sẽ tự động "bình thường hóa" trải nghiệm đó và không còn thấy sợ hãi". Còn Kỷ lục gia Siêu trí nhớ thế giới Nguyễn Phùng Phong thì ngắn gọn hơn: Không cho con trải nghiệm là đang "hại đời con".

Tóm lại, để con thông minh, cần sự phối hợp toàn diện giữa nhiều yếu tố, nhiều phương pháp, trong đó có phương pháp cho con sự trải nghiệm sớm nhất. Nhưng cũng cần lưu ý: "Trí tuệ chỉ có thể thăng hoa trong một cơ thể khỏe mạnh". Vì thế bố mẹ đừng quên chuẩn bị cho con một nền tảng dinh dưỡng thật tốt ngay từ khi con còn bé.