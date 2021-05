Trai đẹp được ghép đôi với Quỳnh Kool hóa ra là thầy giáo toán nổi tiếng, bị chê thoại như trả bài trong "Hãy nói lời yêu"

Phim Hãy nói lời yêu và nữ chính Quỳnh Kool đang thu hút nhiều sự chú ý của khán giả.

Trong tập phát sóng tối qua, nhiều khán giả tò mò về nhân vật trai đẹp xuất hiện bên cạnh My (Quỳnh Kool). Anh chàng tên Thành, là thiếu gia nhà giàu. Bố mẹ Thành và My ghép đôi họ với nhau nhưng cả hai lại chẳng hề có hứng thú. Tuy nhiên họ vẫn buộc phải gặp nhau theo lời cha mẹ.

Phân cảnh My "hẹn hò" với Thành.

Khi đang đi chơi, chụp ảnh cùng Thành, My đã bị Bình (Hà Việt Dũng), người yêu hiện tại bắt gặp. Cũng vì chuyện này mà My phải lẽo đẽo chạy theo giải thích với Bình, và kết quả là rơi vào bẫy của hắn. Bình đã chính thức đưa My "vào đời" trong những giây cuối cùng khép lại tập phim.

Dù xuất hiện ngắn ngủi nhưng nhân vật Thành gây tò mò vì vẻ ngoài điển trai, trí thức. Tuy nhiên anh chàng cũng vấp phải nhiều tranh cãi vì phần thoại khá cứng. Một số khán giả còn nhận định nam diễn viên này thoại "như trả bài".

Nhanh chóng, nhiều cư dân mạng nhận ra nam diễn viên này chính là một nhân vật khá hot trên MXH thời gian gần đây. Anh tên là Nhữ Ngọc Nguyên Trực.

Nhữ Ngọc Nguyên Trực.

Chỉ sau 1 clip livestream khi đang dạy online, Nhữ Ngọc Nguyên Trực lập tức gây bão mạng xã hội nhờ vẻ ngoài thu hút và phong cách dạy học thân thiện. Anh chàng này còn được dân mạng đặt cho biệt danh thầy giáo toán điển trai nhất.

Được biết, Nhữ Ngọc Nguyên Trực là gia sư tự do. Hiện tại anh còn làm MC của VTV.

Nhữ Ngọc Nguyên Trực sở hữu ngoại hình điển trai, thư sinh.

Việc nổi tiếng quá nhanh trên MXH cũng gây ra cho Nguyên Trực nhiều rắc rối. Anh trở thành chủ đề tranh cãi của nhiều cư dân mạng. Một số người chỉ trích "thầy giáo" này là hám fame, muốn nổi tiếng để kiếm tiền... Gần đây, Nguyên Trực còn lên mạng xã hội bức xúc khi người ta đồn anh đã có gia đình, vợ con.

Số thị phi có vẻ như bám đuổi Nguyên Trực. Dù chỉ xuất hiện với vai nhỏ trong phim Hãy nói lời yêu, "thầy giáo" này cũng không thoát khỏi sự mổ xẻ của dân mạng.