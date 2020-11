Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến đâu trong vụ cấp bằng giả ở Đại học Đông Đô?

Diễn biến vụ việc:

Ngày 15/5, Bộ Công an ra thông báo nóng, cho biết: Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đang phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an điều tra vụ án "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô.

Kết quả điều tra xác định Trường Đại học Đông Đô chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép đào tạo hệ văn bằng 2 chính quy nhưng đã tổ chức tuyển sinh, đào tạo, cấp Bằng cử nhân ngôn ngữ tiếng Anh hệ chính quy - Văn bằng 2 cho nhiều người và liên kết với các cơ sở để tuyển sinh, đào tạo hệ văn bằng 2 tiếng Anh không đúng quy định pháp luật và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 30/7/2019, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội "Giả mạo trong công tác" quy định tại Điều 359, Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với 4 bị can.

Gồm: Dương Văn Hòa (SN 1983, trú tại Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội), nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô; Trần Ngọc Quang (SN 1962, trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội), nguyên là Phó Trưởng phòng Đào tạo và quản lý sinh viên, Trường Đại học Đông Đô; Phạm Vân Thùy (SN 1981, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa) và Lê Thị Lương (SN 1996, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) là cán bộ Trường Đại học Đông Đô.

Tháng 8/2019, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định truy nã bị can Trần Khắc Hùng, sinh năm 1972 tại Nghệ An; Nghề nghiệp: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục Trường Đại học Đông Đô.

Tháng 10/2019, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội Giả mạo trong công tác quy định tại Điều 359 Bộ Luật hình sự năm 2015 đối với bà Trần Kim Oanh, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô và ông Lê Ngọc Hà, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô.

Tháng 1/2020, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố tiếp 2 nữ cán bộ của trường Đại học Đông Đô cũng với tội danh như trên.