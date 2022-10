Trắc nghiệm tính cách qua việc đoán thủ phạm làm vỡ bình hoa

Để thực hiện bài trắc nghiệm tính cách này, bạn hãy quan sát bức tranh dưới đây và đưa ra phán đoán: Đứa trẻ nào là người làm vỡ bình hoa của mẹ?

Trắc nghiệm tính cách: Ai làm vỡ bình hoa?

Kết quả đúng hay sai không quan trọng. Dù bạn đưa ra phán đoán bằng cách nhìn vào manh mối, giả định hay bằng trực giác, bạn vẫn bộc lộ khá nhiều về con người mình, vì tâm lý học cho rằng các yếu tố quyết định khả năng phán đoán đều chịu ảnh hưởng phần nào của tính cách.

Cậu bé A

Trắc nghiệm tính cách: Nếu chọn A, bạn là người khiêm tốn, cầu toàn.

Hành động của đứa trẻ A trong bài trắc nghiệm vui này dường như sẽ khiến nhiều người nghi ngờ nhất. Bức ảnh cho thấy những người khác trong nhà đang nhìn xuống cậu và cậu thì đang cúi đầu có thể vì hối hận với hành động của mình. Tuy nhiên, cũng có thể cậu là người luôn bị khiển trách, là người mà mọi người đều đổ lỗi cho khi có chuyện xảy ra, dù chứng cứ vẫn là một ẩn số. Biết đâu, hành động của cậu bé này thực sự là người khiêm tốn, chấp nhận đứng ra nhận lỗi thay người khác. Vì vậy, nếu chọn A là người làm vỡ bình hoa, có thể đoán tính cách của bạn là cầu toàn, sống khiêm tốn và luôn chú trọng đến chi tiết. Bạn sống có trách nhiệm, cẩn thận trong công việc mình làm và luôn cố gắng tạo mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh.

Cô bé B

Nếu chọn B trong bài trắc nghiệm tính cách này, bạn là người suy nghĩ thấu đáo.

B có vẻ là đứa trẻ lớn nhất trong gia đình, vì vậy phải có trách nhiệm chăm sóc và quản lý các em khi mẹ bận việc. Sẽ có 2 luồng suy nghĩ rằng: Ánh mắt B nhìn A cho thấy cô bé đang ám chỉ A chính là thủ phạm nhưng cũng có thể, đó là nụ cười thầm của cô bé khi đổ lỗi thành công cho em trai. Luồng suy nghĩ còn lại cho rằng B đang nhìn A với ánh mắt an ủi, thấu hiểu, cười trừ vì tính cách nhút nhát của A chứ không phán xét em mình. Vì vậy, nếu chọn đứa trẻ B trong bài trắc nghiệm vui đoán tính cách này, bạn là kiểu người suy nghĩ thấu đáo và sống có tình cảm. Bạn luôn nỗ lực thấu hiểu một người trước khi phán xét họ và sống theo công lý, lẽ phải. Bạn sẵn sàng an ủi người khác bằng tình yêu thương của mình. Với tính cách này, bạn thường hiểu rõ vấn đề của mình lẫn mọi người, có khả năng lập luận và giải quyết tình huống tốt.

Đứa trẻ C

Trắc nghiệm tính cach: Bạn là người cẩn trọng nếu chọn C.

Dựa vào hành động cho tay vào túi của đứa trẻ C, cho thấy có vẻ cậu bé đang giấu giếm điều gì đó. Có vẻ cậu đang cố tỏ ra thản nhiên và hùa theo rằng A đang có lỗi hoặc có thể là đã giấu tội thành công vì sự tự tin không hề giả trân của mình. Nếu cho rằng C làm vỡ bình hoa thì bạn đang sở hữu tính cách của một nhà lãnh đạo. Bạn biết đâu là vấn đề do người khác gây ra và đâu đúng là lỗi của mình và hoàn cảnh. Vì vậy, bạn luôn trong tư thế nghiêm túc, cư xử cẩn trọng và có chừng mực với mọi người xung quanh, dù không thể hiện ra một cách rõ ràng. Bạn tin mình có thể biểu hiện tự tin tốt nhất trong mọi vấn đề xảy ra nên luôn là người tỏ ra khác biệt trong mọi tình huống.

Cô bé D

Bạn là người dễ chịu thiệt nếu chọn D trong bài trắc nghiệm tính cách này.

Hành động đứng nép sát và nắm lấy tạp dề của mẹ cho thấy cô bé là người sợ hãi nhất khi nhìn vào chiếc bình bị vỡ. Khuôn mặt buồn có chút lo lắng vì sợ sẽ phải chịu phạt nếu bị phát hiện ra mình là thủ phạm. Cùng hướng với người mẹ, đứa trẻ D là người duy nhất cũng đang nhìn vào chiếc bình. Cô con gái nhỏ nép gần mẹ như một cách để trốn tránh sự tức giận và hình phạt của người mẹ. Nếu chọn đứa trẻ D trong bài trắc nghiệm vui đoán tính cách này, bạn là người có trách nhiệm và đáng tin cậy. Đó là một trong những phẩm chất giúp bạn thành công trong mọi công việc. Bạn nhận thức rõ những khuyết điểm và lỗi lầm của mình, dựa vào đó để thay đổi và cố gắng trở thành người tốt hơn mỗi ngày. Bạn còn nhạy cảm và dễ dàng tin tưởng người khác. Vì thế bạn rất dễ bị chịu thiệt.