Trà My - cô gái nổi tiếng khắp Tiktok vì có "năng lượng" của người phụ nữ biết tự chủ, bật mí loạt "luật lệ" ngầm trong cuộc sống với anh chồng Tây

Tài khoản TikTok @myumminess của chị 3 Nguyễn Hồ Trà My xuất hiện vào cuối tháng 4/2020 với những clip chia sẻ món ngon từ Âu đến Á. Theo đuổi lối sống tích cực, đề cao sức khỏe, kênh của chị 3 được rất nhiều chị em yêu thích. Hiện tại, kênh của Trà My sở hữu hơn 942 nghìn lượt theo dõi và 34.3 triệu lượt thích. Tuy đạt con số người theo dõi đáng kể nhưng việc trở thành TikToker của chị 3 chỉ là một sự tình cờ, chẳng phải từ những dự định ấp ủ hay kế hoạch hoành tráng.

Trà My chia sẻ rằng cô ấy không phải tự dưng lại "hoàn hảo" trong mắt mọi người như thế. Cô ấy từng bỏ bê việc chăm sóc bản thân, ăn uống không điều độ dẫn đến việc cảm thấy không hạnh phúc và stress đã tìm đến. Để giải quyết vấn đề đó, Trà My từng dừng công việc để tập trung học cách yêu thương bản thân. Bắt đầu từ việc thay đổi chế độ ăn uống, tập luyện cho cơ thể khỏe mạnh và quan tâm đến cảm xúc cá nhân nhiều hơn.

Trong một dịp trò chuyện với Trà My, chúng tôi được lắng nghe cô ấy chia sẻ quan điểm về cách sống để hướng đến những điều mang lại hạnh phúc cho bản thân. Đồng thời biết thêm được những bí quyết hay ho trong hôn nhân của cặp đôi "chị 3 chú 3" hot hit trên cộng đồng TikTok.

MÌNH PHÁC HỌA BẢN THÂN LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ TÍCH CỰC VÀ HẠNH PHÚC

Nguyễn Hồ Trà My luôn xuất hiện với sự dí dỏm, hài hước qua các clip nấu ăn, thưởng thức những bữa "chill" cùng chồng hay là chia sẻ những mẹo cực hay ho cho sức khỏe, cuộc sống

Mọi người bị thu hút bởi sự hiện đại, chỉn chu và tự tin thể hiện cá tính của cô ấy cùng với lối sống xanh - sạch - khỏe. Tuy nhiên, ai cũng cần trải qua nhiều quá trình, thời kì để dần hoàn thiện bản thân đạt đến những giá trị khác nhau. Trà My cho biết rằng cô ấy không áp đặt lên bản thân một quy chuẩn nào cả. Tự do xây dựng cuộc sống riêng và theo đuổi lối sống tích cực để khiến bản thân hạnh phúc. Sở thích của cô ấy là mua sắm và nấu ăn, ngoài ra luôn muốn bản thân được bận rộn với công việc.



"Được là chính mình, làm những gì mình giỏi nhất để khiến mình vui có động lực làm việc và kiếm được tiền".

Yêu thích ăn ngon nên Trà My rất hay trổ tài thử nấu đa dạng từ món Việt đến món Tây

Nhìn thấy sự tích cực và mạnh mẽ của Trà My sẽ không ít người nghĩ rằng cô ấy thật bản lĩnh làm và điều khiển cuộc sống dường như rất tốt. Nhưng người phụ nữ dù tài giỏi thế nào cũng phải đối mặt với không ít trở ngại. Tuy nhiên, quan trọng là cách xử lý và vượt qua "nỗi ám ảnh" như thế nào.



Trà My chia sẽ rằng những khó khăn mà cô gặp phải xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Đa phần đều do những lần kỳ vọng cao ở bạn thân, thiếu tự tin, những lần "đi lạc" và quên đi động lực. Tuy nhiên, cô ấy vẫn luôn hoàn thiện bản thân từng ngày.

"Mình may mắn có chồng là người bạn, người anh rất thấu hiểu mình và cho mình lời khuyên, luôn muốn mình được là chính mình, được hạnh phúc và độc lập".

Ít ai biết rằng cô nàng Trà My kết hôn vào năm 29 tuổi nhưng vẫn còn cảm thấy là còn sớm so với kế hoạch. Thực tế thì ngày nay có rất nhiều cô gái từ chối kết hôn vì không muốn mất đi tự do, sợ ràng buộc hay nảy sinh mâu thuẫn lắm.

"Thật ra kết hôn là lựa chọn của mỗi người, nên mình nghĩ nếu chị em chưa tìm được người mình thấy cùng sống chung nhưng vẫn được tự do, vui vẻ, tạo nguồn cảm hứng mỗi ngày thì cứ từ từ và vui sống với những điều làm mình thích thôi.

Còn việc sống chung chắc chắn sẽ có những mâu thuẫn rồi, hai cá thể khác nhau không mong chờ 100% khớp hết mọi mặt được. Mâu thuẫn cũng như bệnh sâu răng, nhận thấy sâu cần hợp sức để chữa, đối diện với nó để hết đau và sống tiếp. Giải quyết được răng sâu thì có thêm kinh nghiệm phòng ngừa cho răng, sống tốt cho cuộc hôn nhân hơn".

XÂY KÊNH TIKTOK VỚI SỰ ỦNG HỘ VÀ ĐỒNG HÀNH CỦA CHỒNG



Từ những video clip trên TikTok về cuộc sống gia đình của cặp đôi "chị 3 chú 3" khiến nhiều người có niềm tin vào hôn nhân hơn. Theo đó, Trà My tiết lộ rằng cô ấy đã nâng cấp tiêu chuẩn để chọn ở bên người đàn ông hiện đại.

Điểm may mắn trong hôn nhân mà cô ấy cảm nhận được là luôn có chồng chia sẻ các công việc chăm sóc gia đình. Ngoài ra, chú 3 còn đồng hành với cô ấy trong việc xây dựng kênh TikTok. Mọi người sẽ cảm thấy ngạc nhiên khi không có nhiều người đàn ông thích xuất hiện và sẵn sàng "vào vai" trên mạng xã hội.

Chất liệu để tạo ra kênh và những gì cặp đôi này thể hiện trong video clip đều là từ những trải nghiệm cùng nhau của hai vợ chồng, họ luôn tìm kiếm những điều mới mẻ để làm phong phú đời sống.

"Chia sẻ trên TikTok đa số là những điều tích cực và vui vẻ nhất, chẳng hạn như những lúc chồng mình phản ứng khi thử ăn món Việt, có lúc thích lúc không thích. Hoặc là khi cả hai thoải mái đùa giỡn với nhau khi cùng làm một điều gì mới mẻ, chia sẻ mẹo yêu đều thật tự nhiên như cuộc sống bên ngoài của cả hai".



Trà My rất khéo léo bắt trọn những cảm xúc chân thật và tự nhiên nhất của chồng trong mỗi clip như một kiểu lưu trữ kỷ niệm của cả hai. Mọi thứ đều thuận theo sự tự nhiên và tôn trọng của cả hai nên những "sản phẩm" mà hai người hợp tác lại khiến nhiều người yêu thích như thế.



"Khi thành Tiktoker thì mọi người biết đến vợ chồng mình nhiều hơn, điều này cũng khá vui. Vì biết chồng mình không quen có sự set up và sẽ bị sượng nên mình sẽ cố gắng bắt lấy những khoảnh khắc thật ngay tại thời điểm đó. Thời gian đầu chồng mình cũng ngại khi mình cầm điện thoại quay lắm nên đều hỏi ý kiến chồng trước khi đăng clip.

Mình sẽ không để mâu thuẫn xảy ra khi hai đứa "tác nghiệp" và mọi khoảnh khắc đều là vui vẻ và tự nhiên nhất. Các tác động của xã hội sẽ không thể ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, vì mình vẫn quan trọng cuộc sống và trải nghiệm đời thực hơn. Ngoài ra, followers của mình là những khán giả thông minh, cái họ thích xem cũng là sự dễ thương và tự nhiên của tụi mình".

GIỮ LỬA HÔN NHÂN VỚI NHIỀU "CHIÊU TRÒ" ĐỂ LUÔN CÓ THỂ CÙNG NHAU

Giữa những tình huống có thể xảy ra giữa cuộc hôn nhân chồng Tây - vợ Việt như: bất đồng ngôn ngữ, văn hóa và quan điểm. Tuy nhiên, Trà My lại là minh chứng cho việc chỉ cần biết cách dung hòa tính cách giữa bản thân và chồng để tự hai cá thể dường như đối lập nhau sẽ có sự hòa hợp rất tự nhiên.

Một chia sẻ rất hay ho mà Trà My áp dụng cho hôn nhân khi chúng tôi đề cập đến cách cô ấy cân bằng giữa việc tự lập, chăm sóc bản thân và việc chăm sóc mái ấm của mình thế này.

"Mẹ ruột mình hay nói: "Đi chợ, mua cái này cái kia về nấu cho chồng ăn". Tuy nhiên, mẹ chồng mình lại bảo ban: "Take good care of each other - Hãy chăm sóc lẫn nhau!" và bà ấy sẽ thấy vui khi con trai mình được một người phụ nữ chăm sóc và ngược lại sẽ hài lòng khi biết con trai mình biết chăm sóc phụ nữ mà anh ấy yêu.

Có thể mọi người sẽ chọn một cách để tiếp thu, còn mình thì thực hành cả hai luôn".

Trà My rất chăm chỉ vào bếp và luôn mang đến thực đơn phong phú cho bữa cơm gia đình

Ngoài thời gian cùng nhau, hai vợ chồng Trà My vẫn có thời gian riêng cho bạn bè hoặc tận dụng lúc đối phương cần không gian riêng để hoàn thành những việc cá nhân. Tuy nhiên, dù mỗi người có góc làm việc riêng trong nhà nhưng thỉnh thoảng vẫn ngưng vài giây trao nhau một cái hôn hay rót cho nhau ly nước.

Thực tế, bất kể là trong hoàn cảnh hay giai đoạn nào, hôn nhân chỉ thực sự mang lại giá trị khi cả hai người đều đồng thuận tôn trọng và giữ gìn nó. Không có sự phân biệt vai trò nào trong hôn nhân mà là luôn cùng nhau.

"Ngoài thời gian làm việc công ty, hai vợ chồng mình chia sẻ công việc nhà để cùng làm. Ai giỏi việc gì hơn thì làm việc đó. Mình thích nấu ăn, lau dọn bếp và mua thực phẩm. Chồng mình sẽ phụ việc rửa chén, giặt đồ, lau nhà vì anh ấy thích chơi với nước, còn mình sẽ xếp quần áo.

Không khó để nhìn thấy sau lưng Trà My luôn có bóng dáng của người chồng chia sẻ và yêu thương

Những khi mình bận và hơi lười nấu ăn thì có thể đặt đồ ăn hoặc chồng bận thì mình sẽ giặt đồ. Nói chung hai người cần có sự kết nối và thỏa thuận với nhau. Trước dịch thì nhà mình có chị giúp việc lo hết những việc này, có nhiều thời gian ở bên nhau. Nhưng giờ thì có dùng thời gian đó làm mọi thứ cùng nhau.

Nhìn chung mình cũng là kiểu phụ nữ nhiều "chiêu trò" (cười), nên hay bày thứ này thứ kia làm hoạt động chung cho cả hai".

Thời điểm giãn cách xã hội vì dịch bệnh dẫn đến nhiều thay đổi trong cuộc sống của mọi người, xuất hiện những bất tiện lẫn khó khăn. Nhưng cặp đôi này lại tận dụng thời gian đó để quan tâm nhau, làm nhiều việc cùng nhau nên vẫn gìn giữ tốt sợi dây liên kết của mối quan hệ. Những hành động nhỏ thể hiện tình cảm giúp tiếp thêm tinh thần và làm cả hai ngày càng gắn bó hơn.

Chú 3 cũng không ngại ngần vào bếp cùng vợ trải nghiệm nấu ăn

Bên cạnh những ngọt ngào và mềm mỏng dành cho nhau. Ít ai biết cặp đôi "chị 3 và chú 3" lại cùng tuân thủ "luật ngầm" với nhau để luôn có sự kết nối và thấu cảm trong hôn nhân của họ.

- Điều đầu tiên, đi ngủ cùng lúc, hôn nhau trước khi ngủ. Nghe đơn giản khi hai người vui vẻ, nhưng khi "có biến" bực dọc, giận dỗi bất kỳ chuyện gì thì chỉ ngủ khi vấn đề tranh cãi được giải quyết. Dù khuya đến đâu, miễn là sáng ngủ dậy mọi thứ tươi mới, vui vẻ.

- Thứ hai, dùng bữa tối cùng nhau, không bao giờ có chuyện người ăn trước, người dùng sau. Trước khi giãn cách thì đây là thời gian cả hai "liên kết" duy nhất. Hiện nay thì được "tăng cường" thêm buổi trưa.

- Thứ ba, mỗi tuần chọn ra 2 ngày cùng xem phim buổi tối hoặc hẹn hò. Luôn có cách để giữ cho mối quan hệ luôn mới mẻ và thú vị.

Đặc biệt hơn những nàng dâu khác, mỗi năm Trà My chỉ làm dâu vỏn vẹn 10 ngày nhưng được mẹ chồng "phải lòng" ngay từ lần đầu gặp mặt và nhiều điểm chung để chia sẻ với nhau. Theo đó, dù không thường xuyên "khắn khít" nhưng mối quan hệ giữa Trà My với gia đình chồng vẫn rất vui vẻ và tốt đẹp. Với sự phát triển của mạng xã hội và nhà chồng hiện đại nên việc cả nhà có thể theo dõi và chia sẻ với nhau cũng dễ dàng hơn.



"Chồng mình cũng là đứa con đi học, đi làm xa nhà hơn 20 năm nay nên bố mẹ chồng cũng quen với việc xa con. Tuy nhiên, cả nhà sẽ thường xuyên gọi điện facetime với nhau để cập nhật tình hình.

Mẹ chồng mình cũng là người mê nấu ăn nên hai mẹ con thích chia sẻ hình ảnh và công thức món ăn cho nhau. Ba mẹ chồng tôi khá hiện đại và có cả tài khoản Instagram, TikTok nên hay chia sẻ chuyện cười, clip vui cho hai đứa con.

Mỗi năm vợ chồng mình dành 10 ngày để thăm bố mẹ chồng nhưng hai năm nay do tình hình dịch bệnh nên chủ yếu chỉ gọi điện để hỏi thăm nhau".

Dù mỗi năm chỉ gặp mặt một lần nhưng chị 3 rất thân thiết với gia đình chú 3 và nhận được nhiều sự yêu thương của mọi người

Cảm ơn Trà My về những chia sẻ thú vị. Chúc My và gia đình nhiều sức khỏe và luôn hạnh phúc!