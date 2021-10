TP.HCM: Thanh niên dụ bạn đồng tính đi ăn uống sang chảnh rồi chuốc thuốc mê cướp tài sản

Trước đó, từ tháng 2 đến tháng 4/2021, Công an phường 22, quận Bình Thạnh nhận 6 tin tố giác tội phạm của nhiều người về việc bị 1 đối tượng quen biết qua mạng xã hội chuốc thuốc mê cướp tài sản. Các nạn nhân chủ yếu là nam giới và tuổi đời còn khá trẻ.

Qua lấy lời khai, các nạn nhân cho biết, qua mạng xã hội Zalo có quen biết với 1 nam thanh niên. Sau thời gian nói chuyện thì nam thanh niên rủ những người này đi ăn uống ở khu vực Vinhome, Saigon Pearl. Sau đó, thanh niên này tìm cách bỏ thuốc gây mê vào thức ăn để các nạn nhân ăn, uống dẫn tới bất tỉnh. Khi các nạn nhân tỉnh dậy thì tài sản trên người đã biến mất.

Phạm Nguyễn Phương Đông tại cơ quan điều tra.

Trong số này có các nạn nhân còn bị đối tượng trên lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng nghiệp vụ, rạng sáng 24/6, Công an quận Bình Thạnh phối hợp cùng Công an TP. Vũng Tàu đã ập vào căn hộ chung cư phường An Ninh, TP. Vũng Tàu để kiểm tra.

Tại đây, công an bắt giữ được Đông khi đối tượng vừa thực hiện vụ cướp tài sản bằng thủ đoạn bỏ thuốc mê vào bia cho nạn nhân là nam uống. Qua làm việc, Đông khai thông qua mạng xã hội Blued (dành cho cộng đồng đồng tính nam) tìm kiếm làm quen với các thanh niên. Sau đó, Đông hẹn gặp mặt bạn đồng tính mời ăn uống và cho thuốc gây mê vào đồ uống khiến nạn nhân bất tỉnh để cướp tài sản.

Thuốc gây mê Đông dùng để gây án.

Với thủ đoạn trên Đông đã gây ra 4 vụ ở quận Bình Thạnh, huyện Bình Chánh (TPHCM) và 1 vụ ở TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tài sản Đông lấy được gồm túi xách, ĐTDĐ, nhẫn, ví, tiền… cùng gần 200 triệu đồng. Đông còn khai mượn ĐTDĐ của bạn tình và đề nghị cung cấp mật khẩu điện thoại để nghe nhạc. Sau đó, Đông nhờ bạn tình đi mua đồ giúp rồi chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn này Đông đã lừa đảo được 4 nạn nhân trên địa bàn quận Bình Thạnh để lấy 4 chiếc điện thoại di động xịn, máy tính Macbook Air cùng 9 triệu đồng.