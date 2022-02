TP.HCM: Phát hiện thi thể người phụ nữ đang phân hủy trong căn nhà khóa kín

Chiều 25/2, Công an quận 3, TP.HCM cho biết, đã có kết quả điều tra ban đầu về người phụ nữ sống một mình tử vong, thi thể đang phân hủy trên địa bàn.

Theo điều tra, ngày 23 và ngày 24/2, anh họ của bà N.T.H. (SN 1958, ngụ quận 3) là ông V. tới nhà của bà này ở trong con hẻm đường Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, TP.HCM để gọi cửa. Tuy nhiên, ông V. gọi nhiều lần nhưng vẫn không thấy bà H. trả lời và cửa căn nhà khoá kín. Nghĩ là bà H. đi đâu nên ông V. trở về nhà.

Ngôi nhà xảy ra sự việc.

Sáng 25/2, ông V. tới gọi cửa nhà bà H. thì cửa vẫn đóng kín. Nghi ngờ nên người anh họ đã báo cho công an phường. Nhận tin báo, Công an phường 14 cùng Công an quận 3 đã nhanh chóng có mặt phá cửa vào bên trong thì phát hiện bà H. nằm chết trên sàn lầu 1 của căn nhà.

Qua khám nghiệm công an xác định nạn nhân tử vong không có dấu vết tổn thương do tác động của ngoại lực. Hiện trường bình thường không có dấu hiệu bất thường, xáo trộn. Hàng xóm nạn nhân cho biết, từ Tết tới giờ không thấy bà H. xuất hiện.

Một số hàng xóm cho biết, bà H. rất ít nói chuyện với mọi người xung quanh và không có mâu thuẫn với ai. Nạn nhân có dấu hiệu trầm cảm.

Qua điều tra, công an nhận định bà H. tử vong do lớn tuổi, bệnh tật. Sau khi hoàn tất việc khám nghiệm, công an bàn giao thi thể bà H. cho gia đình để mai táng.

Hiện công an vẫn đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc theo đúng quy định.

https://afamily.vn/tphcm-phat-hien-thi-the-nguoi-phu-nu-dang-phan-huy-trong-can-nha-khoa-kin-2022022519513315.chn