TP.HCM phát hiện 40 người Trung Quốc trong đường dây nhập cảnh trái phép từ biên giới phía Bắc, có người Việt hỗ trợ

Ngày 7/3, Công an TP.HCM cho biết chỉ trong 2 ngày qua tiến hành các biện pháp công tác, cơ quan chức năng đã phát hiện 40 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào TP.HCM.

Cụ thể vào lúc 11h ngày 5/3 từ trình báo của người dân, Công an quận Gò Vấp kiểm tra hành chính khách sạn Queen (địa chỉ số 537/8 Nguyễn Oanh, Phường 17, quận Gò Vấp) và phát hiện 5 người Trung Quốc lưu trú.

Qua làm việc, những người này đã khai nhận đi từ Phúc Kiến (Trung Quốc) qua các đường tiểu ngạch ở khu vực biên giới phía Bắc để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Sau đó đón xe ô tô vào TP.HCM.

Đáng chú ý, nhóm này còn khai để nhập cảnh trót lọt, mỗi người Trung Quốc sẽ chi khoảng 6.5 triệu đồng để có người Việt hỗ trợ. Họ xuất phát từ ngày 1/3, không nghỉ dọc đường và xe đi đến đâu thì ăn uống đến đó.

Đến ngày 4/3, các đối tượng đến khách sạn Queen và dự định sau đó sẽ đến điểm tập kết ở khách sạn trên đường Lý Tự Trọng (quận 1). Tuy nhiên đến trưa 5/3 thì đã bị phát hiện.

5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép phát hiện tại khách sạn Queen.

Bác sĩ Nguyễn Trung Hòa, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết, 5 người Trung Quốc phát hiện tại địa phương đã được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm khẩn cấp và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Từ lời khai của các đối tượng trên, 1h30 rạng sáng 6/3 Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an Quận 1 kiểm tra hành chính xe ô tô do tài xế Đ.D.T. (SN1987, ngụ quận Gò Vấp) điều khiển đang đậu trước khách sạn Symphony (số 120 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Quận 1), phát hiện trên xe có 13 người Trung Quốc.

Đ.D.T. khai nhận chở số người này đến khách sạn Symphony để lưu trú.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại TP.HCM.

Tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn Symphony, công an phát hiện thêm có 22 người nước ngoài đang lưu trú, không khai báo. Kết quả làm việc ban đầu xác định số người trên đều là người Trung Quốc, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Công an TP đã chỉ đạo Công an Quận 1 phối hợp với Trung tâm y tế Quận 1 lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly theo quy định đối với 35 người nước ngoài trên.

Đồng thời phải làm rõ hành vi kinh doanh lưu trú mà không tổ chức khai báo của khách sạn Symphony và khách sạn Queen (Gò Vấp) để xử lý theo quy định.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.