TP.HCM: Phá sới bạc quy tụ hàng chục "quý bà" ở nghĩa trang gia tộc, dọa chặt cụt tay nếu ai chơi bịp

Ngày 24/4, Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM vừa triệt phá thành công 1 sòng bạc quy mô lớn trong khu nghĩa trang gia tộc nằm phía sau 1 căn nhà ở đường Nguyễn Thị Kiểu, KP.4A, phường Tân Thới Hiệp, quận 12.



Hiện, công an đang tạm giữ hình sự 27 đối tượng để điều tra và xử lý về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc". Trong số này có nhiều đối tượng là giang hồ cộm cán mang nhiều tiền án tiền sự.

Các con bạc lúc bị bắt quả tang.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 20/4, qua thời gian dài đeo bám, hàng chục trinh sát công an đã tiến hành ập vào nghĩa trang gia tộc nằm phía sau 1 căn nhà ở đường Nguyễn Thị Kiểu, KP.4A, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TPHCM.

Tại hiện trường, công an khống chế và bắt quả tang 42 con bạc chủ yếu là "quý bà" đang đánh bạc với hình thức bài cào 3 lá tính điểm. Bên cạnh đó, công an thu lượng lớn tiền mặt, 50 bộ bài Tây, ĐTDĐ, xe máy cùng nhiều tang vật có liên quan. Đáng nói, nhóm tổ chức cờ bạc treo 2 bảng thông báo cấm cho vay lấy lãi tại sòng bạc và bảng cấm chơi bịp, nếu bị phát hiện sẽ chặt cụt tay.

Tang vật thu giữ.

Công an đã lập biên bản đưa nhóm đối tượng về trụ sở để làm rõ. Qua điều tra, công an xác định sòng bạc này do Nguyễn Hùng Cường (hay gọi là Mọi) đứng ra tổ chức. Cường Mọi điều khiển từ xa và không bao giờ xuất hiện tại sòng bạc. Cường Mọi thuê chị ruột của mình cùng 4 người khác làm nhiệm vụ quản lý, thu xâu tại sòng.

Theo quy định, chúng thu xâu các con bạc tham gia chơi lẫn nhà cái. Mỗi ngày tiền xâu lên đến vài chục triệu đồng. Hiện, công an đang điều tra mở rộng vụ việc.